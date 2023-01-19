https://sputniknews.com.tr/20230119/ortayli-tutankhamun-donemini-anlatti-kadinlar-tangayla-geziyor-sadece-setriavret-yerleri-kapali-1065910640.html
Ortaylı, Tutankhamun dönemini anlattı: 'Kadınlar tangayla geziyor, sadece setriavret yerleri kapalı'
Ortaylı, Tutankhamun dönemini anlattı: 'Kadınlar tangayla geziyor, sadece setriavret yerleri kapalı'
Tarihçi yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı, Tutankhamun'un hazineleri sergisinde konuştu ve “Bakın bu hatunların kılığı saraydaki kılık, tangayla geziyorlar... 19.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-19T10:41+0300
2023-01-19T10:41+0300
2023-01-19T10:41+0300
yaşam
ilber ortaylı
tutankamun
sergi
kadın
tanga
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20. yüzyılın en önemli arkeolojik keşfi ve aynı zamanda tarihte keşfedilen en zengin ve en ilham verici antik kral hazinelerinden biri olan firavun Tutankhamun'un hazineleri için düzenlenen sergi, 20 Ocak'ta ziyaretçilere kapılarını açacak.T24'ten Berna Abik'in haberine göre mart sonuna kadar görülebilecek serginin basın ön izlemesine konuk konuşmacı olarak katılan Prof. Dr. İlber Ortaylı şunları söyledi:Sergiyi basın mensupları ile birlikte gezen Ortaylı, gördüğü bir heykeli göstererek şu ifadeleri kulandı:
https://sputniknews.com.tr/20230117/ilber-ortayli-diktatorluk-doneminde-bile-hedef-ve-soylem-cok-partili-sistem-olmustur-1065815539.html
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ilber ortaylı, tutankamun, sergi, kadın, tanga
ilber ortaylı, tutankamun, sergi, kadın, tanga
Ortaylı, Tutankhamun dönemini anlattı: 'Kadınlar tangayla geziyor, sadece setriavret yerleri kapalı'
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Tarihçi yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı, Tutankhamun'un hazineleri sergisinde konuştu ve “Bakın bu hatunların kılığı saraydaki kılık, tangayla geziyorlar, setriavret yerleri kapalı. Çok ilginç” dedi.
20. yüzyılın en önemli arkeolojik keşfi ve aynı zamanda tarihte keşfedilen en zengin ve en ilham verici antik kral hazinelerinden biri olan firavun Tutankhamun'un hazineleri için düzenlenen sergi, 20 Ocak'ta ziyaretçilere kapılarını açacak.
T24'ten Berna Abik'in haberine
göre mart sonuna kadar görülebilecek serginin basın ön izlemesine konuk konuşmacı olarak katılan Prof. Dr. İlber Ortaylı
şunları söyledi:
"Ne olursak olalım, istesek de istemesek de, bilsek de bilmesek de hepimiz Mısırlıyız çünkü bu bir medeniyet meselesi. Medeniyet Yunanla başlamıyor. Mezopotamya'yla başlıyor ama galiba devamlılık ve tutarlılık açısında Nil Deltası'nın zenginliği böyle bir medeniyeti yaratmış. Mısır'dan bize ne falan denemez çünkü Mısırla ilgili eserler, topraklarımızda da var. Mısır'a, Mezopotamya'ya falan ilgi duymak demek, Osmanlı devrinde, Osman Hamdi Bey'in Mezopotamya'da, Lübnan'da yaptığı kazılar… Bunu iyi bilmek zorundayız.”
Sergiyi basın mensupları ile birlikte gezen Ortaylı, gördüğü bir heykeli göstererek şu ifadeleri kulandı:
“Bakın bu hatunların kılığı saraydaki klık; tangayla geziyorlar, setriavret yerleri kapalı. Çok ilginç.”