https://sputniknews.com.tr/20230117/ilber-ortayli-diktatorluk-doneminde-bile-hedef-ve-soylem-cok-partili-sistem-olmustur-1065815539.html
İlber Ortaylı: Diktatörlük döneminde bile hedef ve söylem çok partili sistem olmuştur
İlber Ortaylı: Diktatörlük döneminde bile hedef ve söylem çok partili sistem olmuştur
Tarihçi yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı, "1923 yılında yapılan toplantıda çok partili dönem konuşulmuş. O dönem Avrupa'da diktatörlük vardı. Böyle bir dönemde... 17.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-17T00:09+0300
2023-01-17T00:09+0300
2023-01-17T00:09+0300
türkiye
ilber ortaylı
politika
parti
siyaset
diktatörlük
açıklama
tarih
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Ünlü tarihçi İlber Ortaylı, İzmit Belediyesi'nin '16 Ocak Basın Onur Günü' etkinlikleri çerçevesinde Kocaeli'de düzenlenen konferansa katıldı.Ortaylı, Yunus Emre Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinlikte, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 16 Ocak 1923 tarihinde İzmit'te Kasr-ı Hümayun'da düzenlediği basın toplantısını anlattı. Basın toplantısında konuşulan Türk terimini anlatan Ortaylı, şunları kaydetti:"Mustafa Kemal Atatürk o dönem burada bir basın toplantısı düzenledi. Basının sansür altına alınmasının ve genel siyasetin tartışılmasının bir müddet için tatil edildiği dönemden evvelki gündemin sonudur. Burada Türklük nedir, başka kavimlerin durumu nedir ve Türk terimi neyi ifade eder bunların hepsi basın toplantısında yer aldı. Bu basın toplantısından sonra çıkan ve Türkiye'nin ilk ve en uzun anayasası olan 1924 Anayasası'nda da çok açık bir şekilde Türk ve Türkler şeklinde yer almıştı. Bu Fransız anayasasında cemiyet, toplum ve siyaset tabirinden farklı bir tabir değildir. Türkiye Cumhuriyeti'ndeki Türk bu anlamdadır."Ortaylı, toplantıda çok partili sistemin de konuşulduğunu belirterek, "Tek partili döneme girilmediği dönemdi. 1923 yılında yapılan toplantıda çok partili dönem konuşulmuş. O dönem Avrupa'da diktatörlük vardı. Böyle bir dönemde tek partili sistemle yönetilme gibi durumun olmasına rağmen hedef ve söylem çok partili sistem olmuştur" değerlendirmesinde bulundu.
https://sputniknews.com.tr/20230108/ilber-ortayli-100-yilda-lozanda-gizli-maddelerin-aciga-cikmasindan-bahsedenler-hayalperestlerdir-1065512169.html
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ilber ortaylı, politika, parti, siyaset, diktatörlük, açıklama, tarih
ilber ortaylı, politika, parti, siyaset, diktatörlük, açıklama, tarih
İlber Ortaylı: Diktatörlük döneminde bile hedef ve söylem çok partili sistem olmuştur
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Tarihçi yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı, "1923 yılında yapılan toplantıda çok partili dönem konuşulmuş. O dönem Avrupa'da diktatörlük vardı. Böyle bir dönemde tek partili sistemle yönetilme gibi durumun olmasına rağmen hedef ve söylem çok partili sistem olmuştur" dedi.
Ünlü tarihçi İlber Ortaylı, İzmit Belediyesi'nin '16 Ocak Basın Onur Günü' etkinlikleri çerçevesinde Kocaeli'de düzenlenen konferansa katıldı.
Ortaylı, Yunus Emre Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinlikte, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 16 Ocak 1923 tarihinde İzmit'te Kasr-ı Hümayun'da düzenlediği basın toplantısını anlattı. Basın toplantısında konuşulan Türk terimini anlatan Ortaylı, şunları kaydetti:
"Mustafa Kemal Atatürk o dönem burada bir basın toplantısı düzenledi. Basının sansür altına alınmasının ve genel siyasetin tartışılmasının bir müddet için tatil edildiği dönemden evvelki gündemin sonudur. Burada Türklük nedir, başka kavimlerin durumu nedir ve Türk terimi neyi ifade eder bunların hepsi basın toplantısında yer aldı. Bu basın toplantısından sonra çıkan ve Türkiye'nin ilk ve en uzun anayasası olan 1924 Anayasası'nda da çok açık bir şekilde Türk ve Türkler şeklinde yer almıştı. Bu Fransız anayasasında cemiyet, toplum ve siyaset tabirinden farklı bir tabir değildir. Türkiye Cumhuriyeti'ndeki Türk bu anlamdadır."
Ortaylı, toplantıda çok partili sistemin de konuşulduğunu belirterek, "Tek partili döneme girilmediği dönemdi. 1923 yılında yapılan toplantıda çok partili dönem konuşulmuş. O dönem Avrupa'da diktatörlük vardı. Böyle bir dönemde tek partili sistemle yönetilme gibi durumun olmasına rağmen hedef ve söylem çok partili sistem olmuştur" değerlendirmesinde bulundu.