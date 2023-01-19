https://sputniknews.com.tr/20230119/nato-askeri-komite-baskani-rusya-ile-nato-arasinda-catisma-riski-suruyor-1065936460.html
NATO Askeri Komite Başkanı: Rusya ile NATO arasında çatışma riski sürüyor
NATO Askeri Komite Başkanı: Rusya ile NATO arasında çatışma riski sürüyor
NATO Askeri Komite Başkanı Amiral Rob Bauer, Ukrayna'daki çatışmanın sonucundan bağımsız olarak Rusya ile NATO arasında çatışma riskinin sürdüğünü ifade etti. 19.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-19T19:17+0300
2023-01-19T19:17+0300
2023-01-19T19:17+0300
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Üye ülkelerin genelkurmay başkanlarıyla yapılan NATO Askeri Komitesi toplantısı sonrası basın mensuplarının karşısına çıkan Bauer, İttifak ile Rusya arasında çatışma tehdidinin halen geçerli olup olmadığı sorusuna, "Çatışmanın sonucundan bağımsız olarak Rusya aynı emellere sahip olacağı konusunda herkes hemfikir sanırım, bu nedenle tehdit ortadan kalkmıyor" yanıtını verdi.Ukrayna'daki görevlerin yerine getirilmesi için Kiev'e tank tedarikini desteklediğini söyleyen Bauer, "Ukrayna'nın belirlenen görevleri yerine getirmesi için tanklara ihtiyacı var, savaşta her türlü silah faydalıdır" ifadelerini kullandı.Ukrayna Savunma Bakanı Aleksey Reznikov ve Dışişleri Bakanı Dmitriy Kuleba, bugün ortak bir açıklama yayınlayarak envanterinde Leopard 2 tankları bulunan Türkiye ve Almanya ile bir dizi ülkeden söz konusu tankları Ukrayna'ya göndermelerini istemişti.Almanya, Kiev'in defaatle talepte bulunmasına rağmen şimdiye dek Ukrayna'ya Leopard 2 tanklarını sevk etmeyi reddetti.Davos'taki Dünya Ekonomi Forumu'nda konuşan Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Leopard 2 tanklarının Ukrayna'ya kısa süre içinde teslim edilip edilmeyeceğiyle ilgili soruya, "Dost ve partner ülkelerle bu konuda işbirliği yapıyoruz. Tek başımıza hiçbir şey yapmıyoruz, tüm kararlar başta ABD olmak üzere bu meselede önemli rol oynayan müttefiklerle koordinasyon içinde alınıyor" yanıtını vermişti.Süddeutsche Zeitung gazetesi de dün kaynaklarına dayandırdığı bir haberinde, Scholz'ün ABD Başkanı Joe Biden'la yaptığı konuşmada, Almanya'nın Leopard 2 tanklarını ABD'nin Abrams tanklarını vermesi halinde sevk edeceğini söylediğini yazmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20230119/ukraynadan-turkiye-ve-almanya-dahil-bir-dizi-ulkeye-leopard-2-tanklari-cagrisi-1065922260.html
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rusya, nato, rob bauer, ukrayna
rusya, nato, rob bauer, ukrayna
NATO Askeri Komite Başkanı: Rusya ile NATO arasında çatışma riski sürüyor
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NATO Askeri Komite Başkanı Amiral Rob Bauer, Ukrayna'daki çatışmanın sonucundan bağımsız olarak Rusya ile NATO arasında çatışma riskinin sürdüğünü ifade etti.
Üye ülkelerin genelkurmay başkanlarıyla yapılan NATO Askeri Komitesi toplantısı sonrası basın mensuplarının karşısına çıkan Bauer, İttifak ile Rusya arasında çatışma tehdidinin halen geçerli olup olmadığı sorusuna, "Çatışmanın sonucundan bağımsız olarak Rusya aynı emellere sahip olacağı konusunda herkes hemfikir sanırım, bu nedenle tehdit ortadan kalkmıyor" yanıtını verdi.
Ukrayna'daki görevlerin yerine getirilmesi için Kiev'e tank tedarikini desteklediğini söyleyen Bauer, "Ukrayna'nın belirlenen görevleri yerine getirmesi için tanklara ihtiyacı var, savaşta her türlü silah faydalıdır" ifadelerini kullandı.
Ukrayna Savunma Bakanı Aleksey Reznikov ve Dışişleri Bakanı Dmitriy Kuleba, bugün ortak bir açıklama yayınlayarak envanterinde Leopard 2 tankları bulunan Türkiye ve Almanya ile bir dizi ülkeden söz konusu tankları Ukrayna'ya göndermelerini istemişti.
Almanya, Kiev'in defaatle talepte bulunmasına rağmen şimdiye dek Ukrayna'ya Leopard 2 tanklarını sevk etmeyi reddetti.
Davos'taki Dünya Ekonomi Forumu'nda konuşan Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Leopard 2 tanklarının Ukrayna'ya kısa süre içinde teslim edilip edilmeyeceğiyle ilgili soruya, "Dost ve partner ülkelerle bu konuda işbirliği yapıyoruz. Tek başımıza hiçbir şey yapmıyoruz, tüm kararlar başta ABD olmak üzere bu meselede önemli rol oynayan müttefiklerle koordinasyon içinde alınıyor" yanıtını vermişti.
Süddeutsche Zeitung gazetesi de dün kaynaklarına dayandırdığı bir haberinde, Scholz'ün ABD Başkanı Joe Biden'la yaptığı konuşmada, Almanya'nın Leopard 2 tanklarını ABD'nin Abrams tanklarını vermesi halinde sevk edeceğini söylediğini yazmıştı.