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https://sputniknews.com.tr/20230119/manchester-united-ligde-5-mac-sonra-puan-kaybetti-1065905311.html
Manchester United, ligde 5 maç sonra puan kaybetti
Manchester United, ligde 5 maç sonra puan kaybetti
İngiltere Premier Lig'de oynanan maçta Manchester United, deplasmanda Crystal Palace ile 1-1 berabere kaldı. 19.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-19T04:00+0300
2023-01-19T04:00+0300
spor
manchester united
crystal palace
maç
premier lig
ingiltere premier ligi
özet
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Selhurst Park'ta oynanan Manchester United-Crystal Palace maçının ilk yarısını Manchester ekibi, 43. dakikada Bruno Fernandes'in attığı golle 1-0 önde kapadı.Crystal Palace'ın genç orta saha oyuncusu Michael Olise, 90+1. dakikada attığı frikik golüyle maçın skorunu belirledi ve karşılaşma 1-1 berabere tamamlandı.Manchester United, ligde 5 maç sonra ilk kez puan kaybetti. Başkent temsilcisi ise Chelsea ve Tottenham mağlubiyetlerinin ardından haftayı bir puanla kapadı.Beşiktaş'tan Manchester United'a transfer olan Hollandalı futbolcu Wout Weghorst, ilk 11'de başladığı maçta yerini 69. dakikada Scott McTominay'ya bıraktı.
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manchester united, crystal palace, maç, premier lig, ingiltere premier ligi, özet
manchester united, crystal palace, maç, premier lig, ingiltere premier ligi, özet

Manchester United, ligde 5 maç sonra puan kaybetti

04:00 19.01.2023
© AP Photo / Dave Thompsonİngiltere Premier Lig'de oynanan maçta Manchester United, deplasmanda Crystal Palace ile 1-1 berabere kaldı.
İngiltere Premier Lig'de oynanan maçta Manchester United, deplasmanda Crystal Palace ile 1-1 berabere kaldı. - Sputnik Türkiye, 1920, 19.01.2023
© AP Photo / Dave Thompson
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İngiltere Premier Lig'de oynanan maçta Manchester United, deplasmanda Crystal Palace ile 1-1 berabere kaldı.
Selhurst Park'ta oynanan Manchester United-Crystal Palace maçının ilk yarısını Manchester ekibi, 43. dakikada Bruno Fernandes'in attığı golle 1-0 önde kapadı.
Crystal Palace'ın genç orta saha oyuncusu Michael Olise, 90+1. dakikada attığı frikik golüyle maçın skorunu belirledi ve karşılaşma 1-1 berabere tamamlandı.
Manchester United, ligde 5 maç sonra ilk kez puan kaybetti. Başkent temsilcisi ise Chelsea ve Tottenham mağlubiyetlerinin ardından haftayı bir puanla kapadı.
Beşiktaş'tan Manchester United'a transfer olan Hollandalı futbolcu Wout Weghorst, ilk 11'de başladığı maçta yerini 69. dakikada Scott McTominay'ya bıraktı.
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