https://sputniknews.com.tr/20230119/manchester-united-ligde-5-mac-sonra-puan-kaybetti-1065905311.html

Manchester United, ligde 5 maç sonra puan kaybetti

Manchester United, ligde 5 maç sonra puan kaybetti

İngiltere Premier Lig'de oynanan maçta Manchester United, deplasmanda Crystal Palace ile 1-1 berabere kaldı. 19.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-19T04:00+0300

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spor

manchester united

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maç

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özet

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Selhurst Park'ta oynanan Manchester United-Crystal Palace maçının ilk yarısını Manchester ekibi, 43. dakikada Bruno Fernandes'in attığı golle 1-0 önde kapadı.Crystal Palace'ın genç orta saha oyuncusu Michael Olise, 90+1. dakikada attığı frikik golüyle maçın skorunu belirledi ve karşılaşma 1-1 berabere tamamlandı.Manchester United, ligde 5 maç sonra ilk kez puan kaybetti. Başkent temsilcisi ise Chelsea ve Tottenham mağlubiyetlerinin ardından haftayı bir puanla kapadı.Beşiktaş'tan Manchester United'a transfer olan Hollandalı futbolcu Wout Weghorst, ilk 11'de başladığı maçta yerini 69. dakikada Scott McTominay'ya bıraktı.

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