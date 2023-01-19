https://sputniknews.com.tr/20230119/litvanya-ukraynaya-ucaksavar-ve-helikopter-tedarik-etmeyi-planliyor-1065941559.html
Litvanya, Ukrayna’ya uçaksavar ve helikopter tedarik etmeyi planlıyor
Litvanya, Ukrayna’ya uçaksavar ve helikopter tedarik etmeyi planlıyor
Litvanya’nın Ukrayna’ya toplam değeri 125 milyon euro olan onlarca L-70 uçaksavar topun yanı sıra on binlerce mermisi ve Mi-8 helikopterleri tedarik etmeyi... 19.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-19T20:36+0300
2023-01-19T20:36+0300
2023-01-19T20:38+0300
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mi-8
uçaksavar
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Estonya’nın Tapa kentinde gerçekleşen NATO temsilcileri görüşmesinin ardından yapılan ortak açıklamada, “Litvanya’nın yeni askeri yardım paketi, toplam değeri yaklaşık 85 milyon euro olan on binlerce mühimmata sahip onlarca L-70 uçaksavar top ve 2 Mi-8 helikopterinden oluşuyor” ifadelerine yer verildi.Litvanya’nın bir yıl içinde Ukrayna için anti-İHA, optik cihaz, termal kamera ve İHA alımı için 40 milyon euro ayırmayı planladığı belirtilen açıklamada, “Ayrıca, topçu sistemleri ve mühimmatı ile zırhlı savaş araçları gibi ağır silah alımıyla ilgili projelerin finansmanıyla ilgili İngiltere Uluslararası Fonu’na 2 milyon euro yönlendirilecek” denildi.Litvanya’nın Ukrayna’ya yeni askeri yardım paketinin toplamda 125 milyon euro değerinde olduğu kaydedildi.Estonya, İngiltere ve Litvanya’nın savunma bakanları ile İspanya, Hollanda, Letonya, Polonya, Almanya, Slovakya, Danimarka ve Çekya’nın askeri temsilcileri bugün Estonya’nın Tapa şehrinde Ukrayna’ya silah sevkiyatını görüştü.
https://sputniknews.com.tr/20230119/estonyadan-ukraynaya-113-milyon-euro-degerinde-silah-ve-askeri-techizat-destegi-1065931481.html
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mi-8, uçaksavar, helikopter, ukrayna, litvanya, estonya
mi-8, uçaksavar, helikopter, ukrayna, litvanya, estonya
Litvanya, Ukrayna’ya uçaksavar ve helikopter tedarik etmeyi planlıyor
20:36 19.01.2023 (güncellendi: 20:38 19.01.2023) Abone ol
Litvanya’nın Ukrayna’ya toplam değeri 125 milyon euro olan onlarca L-70 uçaksavar topun yanı sıra on binlerce mermisi ve Mi-8 helikopterleri tedarik etmeyi planladığı duyuruldu.
Estonya’nın Tapa kentinde gerçekleşen NATO temsilcileri görüşmesinin ardından yapılan ortak açıklamada, “Litvanya’nın yeni askeri yardım paketi, toplam değeri yaklaşık 85 milyon euro olan on binlerce mühimmata sahip onlarca L-70 uçaksavar top ve 2 Mi-8 helikopterinden oluşuyor” ifadelerine yer verildi.
Litvanya’nın bir yıl içinde Ukrayna için anti-İHA, optik cihaz, termal kamera ve İHA alımı için 40 milyon euro ayırmayı planladığı belirtilen açıklamada, “Ayrıca, topçu sistemleri ve mühimmatı ile zırhlı savaş araçları gibi ağır silah alımıyla ilgili projelerin finansmanıyla ilgili İngiltere Uluslararası Fonu’na 2 milyon euro yönlendirilecek” denildi.
Litvanya’nın Ukrayna’ya yeni askeri yardım paketinin toplamda 125 milyon euro değerinde olduğu kaydedildi.
Estonya, İngiltere ve Litvanya’nın savunma bakanları ile İspanya, Hollanda, Letonya, Polonya, Almanya, Slovakya, Danimarka ve Çekya’nın askeri temsilcileri bugün Estonya’nın Tapa şehrinde Ukrayna’ya silah sevkiyatını görüştü.