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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230119/estonyadan-ukraynaya-113-milyon-euro-degerinde-silah-ve-askeri-techizat-destegi-1065931481.html
Estonya’dan Ukrayna’ya 113 milyon euro değerinde silah ve askeri teçhizat desteği
Estonya’dan Ukrayna’ya 113 milyon euro değerinde silah ve askeri teçhizat desteği
Estonya Bakanlar Kurulu, düzenlediği toplantıda Savunma Bakanı Hanno Pevkur’un Ukrayna’ya 113 milyon euro değerinde askeri yardım sağlama teklifine destek... 19.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-19T17:30+0300
2023-01-19T17:30+0300
ukrayna krizi
ukrayna
estonya
askeri yardım
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Estonya’nın Ukrayna’ya yeni askeri yardım paketine obüsler, mühimmat, topçu birliklere destek araçları ve bomba atarlar dahil edildi.Böylelikle Estonya’nın Ukrayna’nın toplam askeri yardımı 370 milyon euro’ya çıkacak.Bu sevkiyatın, Estonya’nın savunma potansiyelini azaltmayacağı ve Ukrayna’ya gönderilecek obüslerin yerini en kısa zamanda Güney Kore yapımı K9 Thunder obüslerinin alacağı ifade edildi. Ayrıca ülkede bulunan ve HIMARS çok namlulu roketatarlarla donatılan müttefik birliklerin güçlendirileceği kaydedildi.
https://sputniknews.com.tr/20230119/ukraynadan-turkiye-ve-almanya-dahil-bir-dizi-ulkeye-leopard-2-tanklari-cagrisi-1065922260.html
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ukrayna, estonya, askeri yardım
ukrayna, estonya, askeri yardım

Estonya’dan Ukrayna’ya 113 milyon euro değerinde silah ve askeri teçhizat desteği

17:30 19.01.2023
© AFP 2023 / FADEL SENNAHIMARS
HIMARS - Sputnik Türkiye, 1920, 19.01.2023
© AFP 2023 / FADEL SENNA
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Estonya Bakanlar Kurulu, düzenlediği toplantıda Savunma Bakanı Hanno Pevkur’un Ukrayna’ya 113 milyon euro değerinde askeri yardım sağlama teklifine destek verdi.
Estonya’nın Ukrayna’ya yeni askeri yardım paketine obüsler, mühimmat, topçu birliklere destek araçları ve bomba atarlar dahil edildi.
Böylelikle Estonya’nın Ukrayna’nın toplam askeri yardımı 370 milyon euro’ya çıkacak.
Bu sevkiyatın, Estonya’nın savunma potansiyelini azaltmayacağı ve Ukrayna’ya gönderilecek obüslerin yerini en kısa zamanda Güney Kore yapımı K9 Thunder obüslerinin alacağı ifade edildi. Ayrıca ülkede bulunan ve HIMARS çok namlulu roketatarlarla donatılan müttefik birliklerin güçlendirileceği kaydedildi.
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