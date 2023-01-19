https://sputniknews.com.tr/20230119/estonyadan-ukraynaya-113-milyon-euro-degerinde-silah-ve-askeri-techizat-destegi-1065931481.html

Estonya’dan Ukrayna’ya 113 milyon euro değerinde silah ve askeri teçhizat desteği

Estonya’dan Ukrayna’ya 113 milyon euro değerinde silah ve askeri teçhizat desteği

Estonya Bakanlar Kurulu, düzenlediği toplantıda Savunma Bakanı Hanno Pevkur’un Ukrayna’ya 113 milyon euro değerinde askeri yardım sağlama teklifine destek... 19.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-19T17:30+0300

2023-01-19T17:30+0300

2023-01-19T17:30+0300

ukrayna krizi

ukrayna

estonya

askeri yardım

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Estonya’nın Ukrayna’ya yeni askeri yardım paketine obüsler, mühimmat, topçu birliklere destek araçları ve bomba atarlar dahil edildi.Böylelikle Estonya’nın Ukrayna’nın toplam askeri yardımı 370 milyon euro’ya çıkacak.Bu sevkiyatın, Estonya’nın savunma potansiyelini azaltmayacağı ve Ukrayna’ya gönderilecek obüslerin yerini en kısa zamanda Güney Kore yapımı K9 Thunder obüslerinin alacağı ifade edildi. Ayrıca ülkede bulunan ve HIMARS çok namlulu roketatarlarla donatılan müttefik birliklerin güçlendirileceği kaydedildi.

https://sputniknews.com.tr/20230119/ukraynadan-turkiye-ve-almanya-dahil-bir-dizi-ulkeye-leopard-2-tanklari-cagrisi-1065922260.html

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