https://sputniknews.com.tr/20230119/konut-kampanyasinda-dusuk-vergi-ugruna-ucuz-krediye-engel-2-milyonluk-ev-700-bin-lira-gosteriliyor-1065908343.html
Konut kampanyasında düşük vergi uğruna ucuz krediye engel: 2 milyonluk ev 700 bin lira gösteriliyor
Konut kampanyasında düşük vergi uğruna ucuz krediye engel: 2 milyonluk ev 700 bin lira gösteriliyor
Orta gelirliler için başlatılan konut kampanyasında vatandaş, rayiç bedel engeline takıldı. Satıcılar düşük vergi ödemek için 2 milyonluk evi resmi işlemde 700... 19.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-19T09:14+0300
2023-01-19T09:14+0300
2023-01-19T09:14+0300
ekonomi
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Orta gelirlileri ev sahibi yapmak için başlatılan 'Yeni Evim Projesi'nde krediye erişim, rayiç bedel kurnazlığına takıldı. Bir günde şişirilen ev fiyatlarının yanı sıra birçok müteahhit rayiç bedeli düşük gösterdiği için banka kredisinde sorun yaşanıyor.Sabah gazetesinin haberine göre, rayiç bedel neredeyse evin ilandaki değerinin yarısı kadar gösteriliyor. Satıcılar düşük vergi ödemek için 2 milyon liralık evi resmi işlemde 600-700 bin TL olarak gösteriyor.Evin satış bedeli düşük gösterilerek hem devletten vergi kaçırılıyor hem de vatandaşın ucuz krediye erişiminin önü kesiliyor.Kampanyaya göre, yüzde 0.69'dan başlayan faizlerle ev almak isteyenler için hane gelirinin yüzde 40'ını geçmeyecek taksit bedelleri belirlenecek. Ancak aralık ayı bordolarına yeni yıl zamları yansımadığı için maaşlar güncel görünmüyor.Bu da ocak ayında kredi alımına engel oluyor. Şubatta ise fiyatların artma endişesi nedeniyle vatandaşlar fırsatı kaçıracağını düşünüyor. Örneğin geliri 22 bin lira olan bir orta gelirlinin 900 bin TL kredi kullanma imkanı bulunuyor. Bu yıl geliri 32 bine çıkarsa bu oran 1.1 milyona tekabül ediyor.
https://sputniknews.com.tr/20230116/orta-gelirliye-konut-kampanyasinda-basvurular-bugun-basladi-1065779950.html
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türkiye, konut, konut satışı, konut fiyatları, vergi, kredi
türkiye, konut, konut satışı, konut fiyatları, vergi, kredi
Konut kampanyasında düşük vergi uğruna ucuz krediye engel: 2 milyonluk ev 700 bin lira gösteriliyor
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Orta gelirliler için başlatılan konut kampanyasında vatandaş, rayiç bedel engeline takıldı. Satıcılar düşük vergi ödemek için 2 milyonluk evi resmi işlemde 700 bin TL olarak gösteriyor. Bu da vatandaşın kullanacağı ucuz kredinin önünü kesiyor.
Orta gelirlileri ev sahibi yapmak için başlatılan 'Yeni Evim Projesi'nde krediye erişim, rayiç bedel kurnazlığına takıldı. Bir günde şişirilen ev fiyatlarının yanı sıra birçok müteahhit rayiç bedeli düşük gösterdiği için banka kredisinde sorun yaşanıyor.
Sabah gazetesinin haberine
göre, rayiç bedel neredeyse evin ilandaki değerinin yarısı kadar gösteriliyor. Satıcılar düşük vergi ödemek için 2 milyon liralık evi resmi işlemde 600-700 bin TL olarak gösteriyor.
Evin satış bedeli düşük gösterilerek hem devletten vergi kaçırılıyor hem de vatandaşın ucuz krediye erişiminin önü kesiliyor.
Kampanyaya göre, yüzde 0.69'dan başlayan faizlerle ev almak isteyenler için hane gelirinin yüzde 40'ını geçmeyecek taksit bedelleri belirlenecek. Ancak aralık ayı bordolarına yeni yıl zamları yansımadığı için maaşlar güncel görünmüyor.
Bu da ocak ayında kredi alımına engel oluyor. Şubatta ise fiyatların artma endişesi nedeniyle vatandaşlar fırsatı kaçıracağını düşünüyor. Örneğin geliri 22 bin lira olan bir orta gelirlinin 900 bin TL kredi kullanma imkanı bulunuyor. Bu yıl geliri 32 bine çıkarsa bu oran 1.1 milyona tekabül ediyor.