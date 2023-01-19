Türkiye
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://sputniknews.com.tr/20230119/konut-kampanyasinda-dusuk-vergi-ugruna-ucuz-krediye-engel-2-milyonluk-ev-700-bin-lira-gosteriliyor-1065908343.html
Konut kampanyasında düşük vergi uğruna ucuz krediye engel: 2 milyonluk ev 700 bin lira gösteriliyor
Konut kampanyasında düşük vergi uğruna ucuz krediye engel: 2 milyonluk ev 700 bin lira gösteriliyor
Orta gelirliler için başlatılan konut kampanyasında vatandaş, rayiç bedel engeline takıldı. Satıcılar düşük vergi ödemek için 2 milyonluk evi resmi işlemde 700... 19.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-19T09:14+0300
2023-01-19T09:14+0300
ekonomi
türkiye
konut
konut satışı
konut fiyatları
vergi
kredi
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/09/16/1061518456_0:0:729:410_1920x0_80_0_0_d0a2a9c12dd00bdf15321d03d341d594.jpg
Orta gelirlileri ev sahibi yapmak için başlatılan 'Yeni Evim Projesi'nde krediye erişim, rayiç bedel kurnazlığına takıldı. Bir günde şişirilen ev fiyatlarının yanı sıra birçok müteahhit rayiç bedeli düşük gösterdiği için banka kredisinde sorun yaşanıyor.Sabah gazetesinin haberine göre, rayiç bedel neredeyse evin ilandaki değerinin yarısı kadar gösteriliyor. Satıcılar düşük vergi ödemek için 2 milyon liralık evi resmi işlemde 600-700 bin TL olarak gösteriyor.Evin satış bedeli düşük gösterilerek hem devletten vergi kaçırılıyor hem de vatandaşın ucuz krediye erişiminin önü kesiliyor.Kampanyaya göre, yüzde 0.69'dan başlayan faizlerle ev almak isteyenler için hane gelirinin yüzde 40'ını geçmeyecek taksit bedelleri belirlenecek. Ancak aralık ayı bordolarına yeni yıl zamları yansımadığı için maaşlar güncel görünmüyor.Bu da ocak ayında kredi alımına engel oluyor. Şubatta ise fiyatların artma endişesi nedeniyle vatandaşlar fırsatı kaçıracağını düşünüyor. Örneğin geliri 22 bin lira olan bir orta gelirlinin 900 bin TL kredi kullanma imkanı bulunuyor. Bu yıl geliri 32 bine çıkarsa bu oran 1.1 milyona tekabül ediyor.
https://sputniknews.com.tr/20230116/orta-gelirliye-konut-kampanyasinda-basvurular-bugun-basladi-1065779950.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/09/16/1061518456_91:0:638:410_1920x0_80_0_0_67334fa02f3df0651a2bfb43f7967b91.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
türkiye, konut, konut satışı, konut fiyatları, vergi, kredi
türkiye, konut, konut satışı, konut fiyatları, vergi, kredi

Konut kampanyasında düşük vergi uğruna ucuz krediye engel: 2 milyonluk ev 700 bin lira gösteriliyor

09:14 19.01.2023
© DHAkonut, ev
konut, ev - Sputnik Türkiye, 1920, 19.01.2023
© DHA
Abone olTelegram
Orta gelirliler için başlatılan konut kampanyasında vatandaş, rayiç bedel engeline takıldı. Satıcılar düşük vergi ödemek için 2 milyonluk evi resmi işlemde 700 bin TL olarak gösteriyor. Bu da vatandaşın kullanacağı ucuz kredinin önünü kesiyor.
Orta gelirlileri ev sahibi yapmak için başlatılan 'Yeni Evim Projesi'nde krediye erişim, rayiç bedel kurnazlığına takıldı. Bir günde şişirilen ev fiyatlarının yanı sıra birçok müteahhit rayiç bedeli düşük gösterdiği için banka kredisinde sorun yaşanıyor.
Sabah gazetesinin haberine göre, rayiç bedel neredeyse evin ilandaki değerinin yarısı kadar gösteriliyor. Satıcılar düşük vergi ödemek için 2 milyon liralık evi resmi işlemde 600-700 bin TL olarak gösteriyor.
Evin satış bedeli düşük gösterilerek hem devletten vergi kaçırılıyor hem de vatandaşın ucuz krediye erişiminin önü kesiliyor.
Kampanyaya göre, yüzde 0.69'dan başlayan faizlerle ev almak isteyenler için hane gelirinin yüzde 40'ını geçmeyecek taksit bedelleri belirlenecek. Ancak aralık ayı bordolarına yeni yıl zamları yansımadığı için maaşlar güncel görünmüyor.
Bu da ocak ayında kredi alımına engel oluyor. Şubatta ise fiyatların artma endişesi nedeniyle vatandaşlar fırsatı kaçıracağını düşünüyor. Örneğin geliri 22 bin lira olan bir orta gelirlinin 900 bin TL kredi kullanma imkanı bulunuyor. Bu yıl geliri 32 bine çıkarsa bu oran 1.1 milyona tekabül ediyor.
konut - Sputnik Türkiye, 1920, 16.01.2023
TÜRKİYE
Orta gelirliye konut kampanyasında başvurular bugün başladı
16 Ocak, 07:52
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала