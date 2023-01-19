https://sputniknews.com.tr/20230119/kendini-basak-demirtas-olarak-tanitti-cezaevini-arayip-kaza-yaptik-kizimiz-agir-yarali-dedi-1065916841.html

Kendini ‘Başak Demirtaş’ olarak tanıttı, cezaevini arayıp ‘Kaza yaptık, kızımız ağır yaralı’ dedi

Kendini ‘Başak Demirtaş’ olarak tanıttı, cezaevini arayıp ‘Kaza yaptık, kızımız ağır yaralı’ dedi

Ş.P. isimli bir kadın, Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın tutuklu bulunduğu Edirne Cezaevi’ni arayarak kendini Başak Demirtaş olarak tanıttı... 19.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-19T12:55+0300

2023-01-19T12:55+0300

2023-01-19T12:55+0300

türkiye

selahattin demirtaş

başak demirtaş

hdp

cezaevi

telefon görüşmesi

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/103358/58/1033585840_0:0:1600:901_1920x0_80_0_0_279419a9b3781749a1852f3ce426f98c.jpg

Medyascope’tan Ferit Aslan’ın haberine göre; Erzurum’da yaşayan ve kendisini sosyal medyada “siyasetçi” olarak tanıtan Ş.P. isimli bir kadın, 31 Ekim 2022’de Edirne F Tipi Cezaevi’ni arayarak ağlamaklı ve telaşlı bir sesle kendini Başak Demirtaş olarak tanıtıp acil bir durum olduğunu, Selahattin Demirtaş ile telefonda görüşmek istediğini söyledi. Cezaevi yetkilileri, bunun mümkün olmadığını ancak sözü edilen acil durumu Selahattin Demirtaş’a aktarabileceklerini belirtti.Demirtaş ile telefonda görüşemeyeceğini anlayan ve kendini Başak Demirtaş olarak tanıtan kadın, cezaevine görüşe giderken Diyarbakır çıkışında trafik kazası geçirdiklerini söyledi. Yetkililerden kazada ölü olmadığını, büyük kızlarının ağır yaralı olduğunu, bu yüzden görüşe gelemeyeceklerini Selahattin Demirtaş’a bildirmelerini istedi. Cezaevi yetkilileri de kadının söylediklerini Selahattin Demirtaş’a aktardı.Eşine bir saat boyunca ulaşamadıBunun üzerine Demirtaş’a telefonla acil görüşme hakkı tanınarak ailesiyle konuşmasına izin verildi. Başak Demirtaş’a ulaşamayan Selahattin Demirtaş, annesini aradı. Konuyla ilgili bilgileri olmayan Demirtaş’ın annesi ve kardeşleri de büyük bir panikle Başak Demirtaş’a ve diğer aile üyelerine ulaşmaya çalıştı.Başak Demirtaş’a ulaşılmasıyla aileye büyük panik yaşatan olayın gerçek olmadığı ortaya çıktı. Cezaevini arayan kişinin Başak Demirtaş olmadığı Selahattin Demirtaş’a iletildi.Suç duyurusunda bulunduOlaydan sonra cezaevi yönetimi ve Demirtaş’ın avukatları, arayan kişinin tespiti için Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu. Savcının yaptığı soruşturma sonucu olay günü Edirne Cezaevi’ni arayan kişinin Erzurum’un Yakutiye ilçesinde yaşayan 56 yaşındaki Ş.P. adlı bir vatandaş olduğu ortaya çıktı. Kadının, kendisini çevresine siyasetçi ve AK Partili olarak tanıttığı öğrenildi. Adresi ve kimlik bilgileri tespit edilen kişiye karşı Demirtaş’ın avukatlarının manevi tazminat davası açmaya da hazırlandıkları öğrenildi.

https://sputniknews.com.tr/20230103/demirtas-ortak-adayda-birlesilmezse-trajedi-olur-1065321176.html

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

selahattin demirtaş, başak demirtaş, hdp, cezaevi, telefon görüşmesi