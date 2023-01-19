https://sputniknews.com.tr/20230119/kendini-basak-demirtas-olarak-tanitti-cezaevini-arayip-kaza-yaptik-kizimiz-agir-yarali-dedi-1065916841.html
Kendini ‘Başak Demirtaş’ olarak tanıttı, cezaevini arayıp ‘Kaza yaptık, kızımız ağır yaralı’ dedi
Kendini ‘Başak Demirtaş’ olarak tanıttı, cezaevini arayıp ‘Kaza yaptık, kızımız ağır yaralı’ dedi
Ş.P. isimli bir kadın, Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın tutuklu bulunduğu Edirne Cezaevi’ni arayarak kendini Başak Demirtaş olarak tanıttı... 19.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-19T12:55+0300
2023-01-19T12:55+0300
2023-01-19T12:55+0300
türkiye
selahattin demirtaş
başak demirtaş
hdp
cezaevi
telefon görüşmesi
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Medyascope’tan Ferit Aslan’ın haberine göre; Erzurum’da yaşayan ve kendisini sosyal medyada “siyasetçi” olarak tanıtan Ş.P. isimli bir kadın, 31 Ekim 2022’de Edirne F Tipi Cezaevi’ni arayarak ağlamaklı ve telaşlı bir sesle kendini Başak Demirtaş olarak tanıtıp acil bir durum olduğunu, Selahattin Demirtaş ile telefonda görüşmek istediğini söyledi. Cezaevi yetkilileri, bunun mümkün olmadığını ancak sözü edilen acil durumu Selahattin Demirtaş’a aktarabileceklerini belirtti.Demirtaş ile telefonda görüşemeyeceğini anlayan ve kendini Başak Demirtaş olarak tanıtan kadın, cezaevine görüşe giderken Diyarbakır çıkışında trafik kazası geçirdiklerini söyledi. Yetkililerden kazada ölü olmadığını, büyük kızlarının ağır yaralı olduğunu, bu yüzden görüşe gelemeyeceklerini Selahattin Demirtaş’a bildirmelerini istedi. Cezaevi yetkilileri de kadının söylediklerini Selahattin Demirtaş’a aktardı.Eşine bir saat boyunca ulaşamadıBunun üzerine Demirtaş’a telefonla acil görüşme hakkı tanınarak ailesiyle konuşmasına izin verildi. Başak Demirtaş’a ulaşamayan Selahattin Demirtaş, annesini aradı. Konuyla ilgili bilgileri olmayan Demirtaş’ın annesi ve kardeşleri de büyük bir panikle Başak Demirtaş’a ve diğer aile üyelerine ulaşmaya çalıştı.Başak Demirtaş’a ulaşılmasıyla aileye büyük panik yaşatan olayın gerçek olmadığı ortaya çıktı. Cezaevini arayan kişinin Başak Demirtaş olmadığı Selahattin Demirtaş’a iletildi.Suç duyurusunda bulunduOlaydan sonra cezaevi yönetimi ve Demirtaş’ın avukatları, arayan kişinin tespiti için Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu. Savcının yaptığı soruşturma sonucu olay günü Edirne Cezaevi’ni arayan kişinin Erzurum’un Yakutiye ilçesinde yaşayan 56 yaşındaki Ş.P. adlı bir vatandaş olduğu ortaya çıktı. Kadının, kendisini çevresine siyasetçi ve AK Partili olarak tanıttığı öğrenildi. Adresi ve kimlik bilgileri tespit edilen kişiye karşı Demirtaş’ın avukatlarının manevi tazminat davası açmaya da hazırlandıkları öğrenildi.
https://sputniknews.com.tr/20230103/demirtas-ortak-adayda-birlesilmezse-trajedi-olur-1065321176.html
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selahattin demirtaş, başak demirtaş, hdp, cezaevi, telefon görüşmesi
selahattin demirtaş, başak demirtaş, hdp, cezaevi, telefon görüşmesi
Kendini ‘Başak Demirtaş’ olarak tanıttı, cezaevini arayıp ‘Kaza yaptık, kızımız ağır yaralı’ dedi
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Ş.P. isimli bir kadın, Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın tutuklu bulunduğu Edirne Cezaevi’ni arayarak kendini Başak Demirtaş olarak tanıttı. Cezaevi yönetimiyle görüşen kadın trafik kazası geçirdiklerini söyledi. Olay Demirtaş’a iletildi ve Demirtaş eşine ulaşamayınca panik yaşandı.
Medyascope’tan Ferit Aslan’ın haberine
göre; Erzurum’da yaşayan ve kendisini sosyal medyada “siyasetçi
” olarak tanıtan Ş.P. isimli bir kadın, 31 Ekim 2022’de Edirne F Tipi Cezaevi’ni arayarak ağlamaklı ve telaşlı bir sesle kendini Başak Demirtaş olarak tanıtıp acil
bir durum olduğunu, Selahattin Demirtaş ile telefonda görüşmek istediğini söyledi. Cezaevi yetkilileri, bunun mümkün olmadığını ancak sözü edilen acil durumu
Selahattin Demirtaş’a aktarabileceklerini belirtti.
Demirtaş ile telefonda görüşemeyeceğini anlayan ve kendini Başak Demirtaş olarak tanıtan kadın, cezaevine görüşe giderken Diyarbakır çıkışında trafik kazası geçirdiklerini söyledi. Yetkililerden kazada ölü olmadığını, büyük kızlarının ağır yaralı olduğunu, bu yüzden görüşe gelemeyeceklerini Selahattin Demirtaş’a bildirmelerini istedi. Cezaevi yetkilileri de kadının söylediklerini Selahattin Demirtaş’a aktardı.
Eşine bir saat boyunca ulaşamadı
Bunun üzerine Demirtaş’a telefonla acil görüşme hakkı tanınarak ailesiyle konuşmasına izin verildi. Başak Demirtaş’a ulaşamayan Selahattin Demirtaş, annesini aradı. Konuyla ilgili bilgileri olmayan Demirtaş’ın annesi ve kardeşleri de büyük bir panikle Başak Demirtaş’a ve diğer aile üyelerine ulaşmaya çalıştı.
Başak Demirtaş’a ulaşılmasıyla aileye büyük panik yaşatan olayın gerçek olmadığı ortaya çıktı. Cezaevini arayan kişinin Başak Demirtaş olmadığı Selahattin Demirtaş’a iletildi.
Suç duyurusunda bulundu
Olaydan sonra cezaevi yönetimi ve Demirtaş’ın avukatları, arayan kişinin tespiti için Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu. Savcının yaptığı soruşturma sonucu olay günü Edirne Cezaevi’ni arayan kişinin Erzurum’un Yakutiye ilçesinde yaşayan 56 yaşındaki Ş.P. adlı bir vatandaş olduğu ortaya çıktı. Kadının, kendisini çevresine siyasetçi ve AK Partili olarak tanıttığı öğrenildi. Adresi ve kimlik bilgileri tespit edilen kişiye karşı Demirtaş’ın avukatlarının manevi tazminat davası açmaya da hazırlandıkları öğrenildi.