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Demirtaş: Ortak adayda birleşilmezse trajedi olur
Demirtaş: Ortak adayda birleşilmezse trajedi olur
HDP’nin tutuklu eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, seçimlerde muhalefetin ortak bir aday etrafında birleşememesinin ‘trajedi’ yaratacağını söyledi. 03.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-03T11:32+0300
2023-01-03T11:32+0300
politika
türkiye
cumhurbaşkanlığı
cumhurbaşkanlığı seçimi
ortak aday
hdp
halkların demokratik partisi (hdp)
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Edirne cezaevinde tutuklu bulunan Demirtaş, T24 için kaleme aldığı yazısında, muhalefetin ortay aday ve liste etrafında birleşmemesinin sonuçlarının ‘trajik ve hazin’ olacağını yazdı.Demirtaş, şu ifadeleri kullandı:Seçim yarışının eşit koşullarda olmayacağını belirten Demirtaş, ”Aklımızın, hayalimizin alamayacağı kirli ve ürkütücü yöntemleri devreye sokacaklar” dedi.
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türkiye, cumhurbaşkanlığı, cumhurbaşkanlığı seçimi, ortak aday, hdp, halkların demokratik partisi (hdp), selahattin demirtaş
türkiye, cumhurbaşkanlığı, cumhurbaşkanlığı seçimi, ortak aday, hdp, halkların demokratik partisi (hdp), selahattin demirtaş

Demirtaş: Ortak adayda birleşilmezse trajedi olur

11:32 03.01.2023
© REUTERS / Ümit BektaşHDP, Selahattin Demirtaş
HDP, Selahattin Demirtaş - Sputnik Türkiye, 1920, 03.01.2023
© REUTERS / Ümit Bektaş
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HDP’nin tutuklu eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, seçimlerde muhalefetin ortak bir aday etrafında birleşememesinin ‘trajedi’ yaratacağını söyledi.
Edirne cezaevinde tutuklu bulunan Demirtaş, T24 için kaleme aldığı yazısında, muhalefetin ortay aday ve liste etrafında birleşmemesinin sonuçlarının ‘trajik ve hazin’ olacağını yazdı.
Demirtaş, şu ifadeleri kullandı:

”Seçime 27 parti giriyor. Bunların beşi iktidar blokundan, 22’si muhalefetten. Muhalefetteki 22 partinin hepsi olmasa bile çoğu, örneğin 10 maddelik tek sayfalık bir demokrasi manifestosuyla ortak bir adayda birleşebilir mi? Bunu yapmamaları trajedi olur. İttifaklar kendi içlerinde en çok milletvekili çıkacak ortak listeler hazırlayabilirler mi? Bunu yapmamaları hazin olur.”

Seçim yarışının eşit koşullarda olmayacağını belirten Demirtaş, ”Aklımızın, hayalimizin alamayacağı kirli ve ürkütücü yöntemleri devreye sokacaklar” dedi.
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