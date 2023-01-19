https://sputniknews.com.tr/20230119/ingiltere-ukraynaya-600-brimstone-fuzesi-gonderecek-1065934551.html

İngiltere, Ukrayna'ya 600 Brimstone füzesi gönderecek

İngiltere, Ukrayna'ya 600 Brimstone füzesi gönderecek

İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace, Ukrayna'ya 600 Brimstone füzesi daha göndereceklerini belirterek, "Hiçbir yere gitmiyoruz Bay (Vladimir) Putin. Uzun bir... 19.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-19T18:37+0300

2023-01-19T18:37+0300

2023-01-19T18:37+0300

ukrayna krizi

brimstone füzeleri

ingiltere

ukrayna

ben wallace

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Wallace, Estonya'da bulunan Tapa askeri üssünde yaptığı açıklamada, Rusya'ya 'Ukrayna'da kontrol altına aldığı toprakları terk etmesi ve uluslararası hukuka saygı duyması' çağrısında bulundu.Wallace, "Başkan Putin 24 Şubat'ta işgali başlattığında birtakım varsayımlarda bulundu. Birincisi; Ukraynalıların savaşmayacağı, ikincisi ise üstün ordusunun, düşündüğü gibi, herhangi bir direnişi hızla ezeceğiydi. Son olarak uluslararası toplumun birbirine bağlı kalmayacağını düşündü. Bunların hiçbirinin doğru olmadığı ortaya çıktı" diye konuştu.Wallace, Ukrayna'yı desteklemeye devam edeceklerini kaydederek, "Başkan Putin bu yıl sıkılacağımıza güveniyorsa, yanılıyor. Bu yıl, gelecek yıl, sonraki yıl ve sonrası için plan yapacağız" ifadelerini kullandı.Bakan, "Ayrıca Ukrayna'ya 600 Brimstone füzesi daha göndereceğimizi söyleyebilirim. Bu, Ukrayna'nın savaş alanına hakim olmasına yardım etmede inanılmaz derecede önemli olacak. Hiçbir yere gitmiyoruz Bay Putin. Uzun bir süre için buradayız. Ukrayna'nın yanındayız ve sizin yeniden bir hesaplama yapmanız gerekiyor" dedi.

https://sputniknews.com.tr/20230119/estonyadan-ukraynaya-113-milyon-euro-degerinde-silah-ve-askeri-techizat-destegi-1065931481.html

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