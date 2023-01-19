https://sputniknews.com.tr/20230119/ender-arat-tarih-boyunca-turk-topraklarina-siginanlarin-muzesini-olusturmak-istiyoruz--1065911520.html

Ender Arat: Tarih boyunca Türk topraklarına sığınanların müzesini oluşturmak istiyoruz

Ender Arat: Tarih boyunca Türk topraklarına sığınanların müzesini oluşturmak istiyoruz

“Açık kapı Anadolu” belgeselini Ankara’da izleyiciler ile buluştu. Belgeseli hazırlayan Türk-Rus Toplumsal Forumu Genel Sekreteri emekli büyükelçi Ender Arat... 19.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-19T11:20+0300

2023-01-19T11:20+0300

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anadolu

açık kapı

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Ekim Devrimi ve Rus İç Savaşı sonrasında Rus İmparatorluğu’ndan kaçan Beyaz Rusların Türkiye’ye gelişinin konu alan “Açık kapı Anadolu” belgeseli Ankaralı izleyenler ile buluştu. Türk Rus Dostluk Kültür ve Sanat Müzesi’nde gerçekleşen gösterime belgeseli hazırlayan Türk - Rus Toplumsal Forumu Genel Sekreteri emekli büyükelçi Ender Arat da katıldı. Belgesel gösterimi öncesinde kısa bir konuşma yapan Arat “Ben 25 yıldır tarih boyunca Türk topraklarına sığınlarla ilişkin bir araştırma yapıyorum. Bize sadece Polonyalılar, Yahudiler, Beyaz Ruslar gelmedi. Başka kimler geldi diye araştırma yapmaya başladım. 40- 45 ülkeden hiç aklınıza gelmeyecek toplulukların Anadoluya geldiğini tespit ettim. Mesela Moritanya’dan, Taylant’tan kaçıp gelenler var bu topraklara. Amacım bu göçlerin bir müzesini kurmak. Bu belgeselde Beyaz Rusları anlattık. Belgeselleri hazırlarken Mehmet Ali Birand ile çalıştık. Toplamda 8 belgesel yaptık. Bu belgesellerde yer alan hikayeleri İzmir’de bir müzede toplayacağız” ifadelerini kullandı.

https://sputniknews.com.tr/20221126/turkiye-ve-rusya-kultur-dunyasi-temsilcileri-ankarada-bulustu-1063867084.html

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