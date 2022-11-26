https://sputniknews.com.tr/20221126/turkiye-ve-rusya-kultur-dunyasi-temsilcileri-ankarada-bulustu-1063867084.html
Türkiye ve Rusya kültür dünyası temsilcileri Ankara’da buluştu
Türkiye ve Rusya kültür dünyası temsilcileri Ankara’da buluştu
Türkiye ve Rusya’dan akademisyenler, müze ve kütüphane müdürleri Ankara’daki Türk-Rus Dostluk Evi’nde bir araya geldi. Kültür dünyası temsilcilerinin... 26.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-26T20:44+0300
2022-11-26T20:44+0300
2022-11-26T20:44+0300
yaşam
türkiye
rusya
kültür
müze
kütüphane
rusya'nın ankara büyükelçisi aleksey yerhov
aleksey yerhov
anadolu medeniyetler müzesi
akademi
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Türk-Rus Dostluk Evi’nde gerçekleşen organizasyona Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov, Dostluk Evi Başkanı Erol Uğurlu, St. Petersburg Türkiye ile Kültürel ve Bilimsel İlişkiler Derneği Başkanı Aleksander Kolesnikov, Anadolu Medeniyetleri Müzesi Müdürü Yusuf Kıraç, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Müdür Yardımcısı Yaz Irmak, Yabancı Edebiyat Devlet Kütüphanesi Müdürü Pavel Leonidoviç Kuzmin, Rusya Milli Müzik Müzesi Müdürü Mihail Arkadyeviç Brizgalov, Rusya Dekoratif Sanat Müzesi Müdürü Elena Viktorovna Titova, ‘Çarlık Köyü’ Devlet Açıkhava Müzesi müdürü Olga Vladislavovna Taratinova ve çok sayıda davetli katıldı.Açılış konuşmasını yapan Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov “Ankara’da bir kültür festivali yapmayı planlamıştık. Zor bir dönemde yaşıyoruz. Değişiklikler olabiliyor. Bu dönemde kültürel ve sosyal alanda bu tür faaliyetleri yapmak zor olabiliyor. Kızılordu Korosu için bir faaliyet planlamıştık ancak başaramadık. Kültür insanları bir araya geldiklerinde bütün kötülükler geride kalır. Bugün burada Rus ve Türk misafirlerini görmekten çok mutluyum” dedi.Rus-Türk Dostluk Evi Başkanı Erol Uğurlu ise konuşmasında, bu tarz organizasyonların ülke değerlerini, yaşayan kuşaklara aktarma amacı taşıdığını dile getirdi ve şunları ifade etti:Toplantıda konuşan bir diğer isim St. Petersburg Türkiye ile Kültürel ve Bilimsel İlişkiler Derneği Başkanı Aleksander Kolesnikov ise 1920’li yıllarda iki ülke arasındaki kültürel etkileşimin daha iyi durumda olduğunu söyledi ve “Kültürel ilişkiler çok iyiydi daha sonra bu seviyelere ulaşılamadı. 1940larda münasebetlere ara verildi ama kültürel alandaki ilişkiler daha sonra hep gelişti. Rusya’daki tiyatrolardan Türkiye’yi ziyaret etmeyen kurum kalmadı. Bu sürece Rusya Dışişleri Bakanlığı da destek veriyor. Ayrıca Petersburg Kültürel Münasebetleri Geliştirme Derneği de bu ilişkilerin geliştirilmesine katkıda bulunmaktadır” dedi.Yuvarlak masa toplantısı gerçekleştirildiKonuşma ve sunumların ardından davetlilere Rusya Milli Müzik Müzesi’nde online gezi izletildi. Sonrasında ise yuvarlak masa toplantısına geçildi.Toplantıda konuşma yapan akademisyen ve müze müdürleri, iki ülkenin ortak kültürel etkinlikleri artırabileceğine vurgu yaptı. Ayrıca iki taraftan da kültürel faaliyetler çerçevesinde karşılıklı davetler geldi.
https://sputniknews.com.tr/20211002/ankarada-turk-rus-dostluk-evi-muzesi-acildi-1049461812.html
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türkiye, rusya, kültür, müze, kütüphane, rusya'nın ankara büyükelçisi aleksey yerhov, aleksey yerhov, anadolu medeniyetler müzesi, akademi
türkiye, rusya, kültür, müze, kütüphane, rusya'nın ankara büyükelçisi aleksey yerhov, aleksey yerhov, anadolu medeniyetler müzesi, akademi
Türkiye ve Rusya kültür dünyası temsilcileri Ankara’da buluştu
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Türkiye ve Rusya’dan akademisyenler, müze ve kütüphane müdürleri Ankara’daki Türk-Rus Dostluk Evi’nde bir araya geldi. Kültür dünyası temsilcilerinin buluşmasında karşılıklı kültürel aktivitelerin artırılması gerekliliğine dikkat çekildi.
Türk-Rus Dostluk Evi’nde gerçekleşen organizasyona Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov, Dostluk Evi Başkanı Erol Uğurlu, St. Petersburg Türkiye ile Kültürel ve Bilimsel İlişkiler Derneği Başkanı Aleksander Kolesnikov, Anadolu Medeniyetleri Müzesi Müdürü Yusuf Kıraç, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Müdür Yardımcısı Yaz Irmak, Yabancı Edebiyat Devlet Kütüphanesi Müdürü Pavel Leonidoviç Kuzmin, Rusya Milli Müzik Müzesi Müdürü Mihail Arkadyeviç Brizgalov, Rusya Dekoratif Sanat Müzesi Müdürü Elena Viktorovna Titova, ‘Çarlık Köyü’ Devlet Açıkhava Müzesi müdürü Olga Vladislavovna Taratinova ve çok sayıda davetli katıldı.
Açılış konuşmasını yapan Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov “Ankara’da bir kültür festivali yapmayı planlamıştık. Zor bir dönemde yaşıyoruz. Değişiklikler olabiliyor. Bu dönemde kültürel ve sosyal alanda bu tür faaliyetleri yapmak zor olabiliyor. Kızılordu Korosu için bir faaliyet planlamıştık ancak başaramadık. Kültür insanları bir araya geldiklerinde bütün kötülükler geride kalır. Bugün burada Rus ve Türk misafirlerini görmekten çok mutluyum” dedi.
Rus-Türk Dostluk Evi Başkanı Erol Uğurlu ise konuşmasında, bu tarz organizasyonların ülke değerlerini, yaşayan kuşaklara aktarma amacı taşıdığını dile getirdi ve şunları ifade etti:
“Burada her iki ülkenin en güzel kütüphanelerinin müdürleri var. 1935 yılında buna benzer bir toplantı Atatürk liderliğinde gerçekleşti. Yine 1935 yılında Rus besteci Şostakoviç Ankara’da konser verdi. Yaklaşık 100 sene sonrasında yine değerli akademisyenler Ankara’da buluşuyor. Bu vesile ile Rusya Kültür Bakanlığı’na, büyükelçiye, akademiler ve belediye yetkililerine şükranlarımı iletiyorum.”
Toplantıda konuşan bir diğer isim St. Petersburg Türkiye ile Kültürel ve Bilimsel İlişkiler Derneği Başkanı Aleksander Kolesnikov ise 1920’li yıllarda iki ülke arasındaki kültürel etkileşimin daha iyi durumda olduğunu söyledi ve “Kültürel ilişkiler çok iyiydi daha sonra bu seviyelere ulaşılamadı. 1940larda münasebetlere ara verildi ama kültürel alandaki ilişkiler daha sonra hep gelişti. Rusya’daki tiyatrolardan Türkiye’yi ziyaret etmeyen kurum kalmadı. Bu sürece Rusya Dışişleri Bakanlığı da destek veriyor. Ayrıca Petersburg Kültürel Münasebetleri Geliştirme Derneği de bu ilişkilerin geliştirilmesine katkıda bulunmaktadır” dedi.
Yuvarlak masa toplantısı gerçekleştirildi
Konuşma ve sunumların ardından davetlilere Rusya Milli Müzik Müzesi’nde online gezi izletildi. Sonrasında ise yuvarlak masa toplantısına geçildi.
Toplantıda konuşma yapan akademisyen ve müze müdürleri, iki ülkenin ortak kültürel etkinlikleri artırabileceğine vurgu yaptı. Ayrıca iki taraftan da kültürel faaliyetler çerçevesinde karşılıklı davetler geldi.