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Dünyada ilk: 30 bin yıl önce ölen çocuğun yüzü ortaya çıkarıldı
Dünyada ilk: 30 bin yıl önce ölen çocuğun yüzü ortaya çıkarıldı
30 bin yıldan daha uzun bir süre önce ölen 8 yaşındaki Neandertal bir çocuğun yüzü, bilim insanları tarafından yeniden yapılandırıldı. Çocuğun kafatası 1938'de... 19.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-19T17:40+0300
2023-01-19T17:40+0300
yaşam
özbekistan
neandertal
çocuk
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Çin’de bulunan Jilin Üniversitesi ve Rusya’daki Moskova Devlet Üniversitesi liderliğindeki bir ekip dünyadaki ilk kez bir Neandertal kafatasını üç boyutlu olarak yeniden yapılandırdı.Araştırmacılar, ortaya çıkan portrenin Avrasya'daki tarih öncesi insanların yüz şeklini ve Orta Asya'daki Neandertallerin şekilsel özelliklerini net bir şekilde gösterdiğini söyledi.'1938 yılında bulundu'Bununla birlikte 1938 yılında Özbekistan’daki Teşik Taş mağarasında bulunan kafatası Asya'da keşfedilen ilk Neandertal fosili ve bugüne kadar korunan tek tam Asya Neandertal kafatası fosili olma özelliğine sahip.Teşik-Taş 1 olarak adlandırılan kafatası, beş çift Sibirya dağ keçisi boynuzu ve kuş iskeleti ile birlikte mağaranın içindeki sığ bir çukurda bulundu. Bu da onun törensel olarak gömüldüğünü gösteriyor.Ancak 2021 yılında Almanya’daki Mac Plank Enstitüsü tarafından yapılan çalışmaya kadar kafatasının bir Neandertal çocuğa ait olduğu bilinmiyordu.Alman uzmanlar, kafatasının ön kemiğini analiz etti ve şeklin önceki Neandertal kafataslarıyla eşleştiğine buldu. Yapılan DNA analizi ise Teşik-Taş 1'in Neandertal tipi mtDNA taşıdığını gösterdi.Diğer yandan son 3 boyutlu restorasyon çalışması; tahminen 8 yaşında olan çocuğun büyük bir yüze ve burna, dar bir alna ve belirsiz bir çeneye sahip olduğunu ortaya koydu.Jilin Üniversitesi’nden Zhang Quanchao, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Modern insanın soyu tükenmiş bir akrabası olan Neandertal fosilleri ilk olarak Almanya'daki Neandertal Vadisi'nde keşfedildi. Ancak, bir dönem Avrasya’da geniş bir popülasyonlar vardı” diye konuştu.'Modern insanlarla birlikte yaşadılar'Öte yandan Neandertallerin yalnızca son buzul çağında Avrupa'da dolaştıklarına uzun süredir inanılıyordu, ancak 2015'te Washington Üniversitesi tarafından yürütülen bir araştırma, onların daha doğuya yayılmış olabileceklerini ve orada daha önce düşünülenden daha uzun süre modern insanlarla birlikte yaşamış olabileceklerini ortaya çıkardı.Modern insanların genomlarında bulunan Neandertal DNA'sının izlerinin analizi, Doğu Asya'daki insanların, Avrupalılardan yüzde 15 ila 30 daha fazla Neandertal DNA'sı taşıdığını gösterdi.
https://sputniknews.com.tr/20230118/misirda-gizemli-antik-mezar-bulundu-142-kopekle-birlikte-gomulmus-bir-cocuk-1065888617.html
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özbekistan, neandertal, çocuk
özbekistan, neandertal, çocuk

Dünyada ilk: 30 bin yıl önce ölen çocuğun yüzü ortaya çıkarıldı

17:40 19.01.2023
© AFP 2023Neandertal - kafatası
Neandertal - kafatası - Sputnik Türkiye, 1920, 19.01.2023
© AFP 2023
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30 bin yıldan daha uzun bir süre önce ölen 8 yaşındaki Neandertal bir çocuğun yüzü, bilim insanları tarafından yeniden yapılandırıldı. Çocuğun kafatası 1938'de Özbekistan'daki Teşik-Taş mağarasında bulunmuştu. Çalışma, bir Neandertal kafatası fosilinin ilk üç boyutlu restorasyonu olarak tarihe geçti.
Çin’de bulunan Jilin Üniversitesi ve Rusya’daki Moskova Devlet Üniversitesi liderliğindeki bir ekip dünyadaki ilk kez bir Neandertal kafatasını üç boyutlu olarak yeniden yapılandırdı.
Araştırmacılar, ortaya çıkan portrenin Avrasya'daki tarih öncesi insanların yüz şeklini ve Orta Asya'daki Neandertallerin şekilsel özelliklerini net bir şekilde gösterdiğini söyledi.

'1938 yılında bulundu'

Bununla birlikte 1938 yılında Özbekistan’daki Teşik Taş mağarasında bulunan kafatası Asya'da keşfedilen ilk Neandertal fosili ve bugüne kadar korunan tek tam Asya Neandertal kafatası fosili olma özelliğine sahip.
Teşik-Taş 1 olarak adlandırılan kafatası, beş çift Sibirya dağ keçisi boynuzu ve kuş iskeleti ile birlikte mağaranın içindeki sığ bir çukurda bulundu. Bu da onun törensel olarak gömüldüğünü gösteriyor.
Ancak 2021 yılında Almanya’daki Mac Plank Enstitüsü tarafından yapılan çalışmaya kadar kafatasının bir Neandertal çocuğa ait olduğu bilinmiyordu.
Alman uzmanlar, kafatasının ön kemiğini analiz etti ve şeklin önceki Neandertal kafataslarıyla eşleştiğine buldu. Yapılan DNA analizi ise Teşik-Taş 1'in Neandertal tipi mtDNA taşıdığını gösterdi.
Diğer yandan son 3 boyutlu restorasyon çalışması; tahminen 8 yaşında olan çocuğun büyük bir yüze ve burna, dar bir alna ve belirsiz bir çeneye sahip olduğunu ortaya koydu.
Jilin Üniversitesi’nden Zhang Quanchao, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Modern insanın soyu tükenmiş bir akrabası olan Neandertal fosilleri ilk olarak Almanya'daki Neandertal Vadisi'nde keşfedildi. Ancak, bir dönem Avrasya’da geniş bir popülasyonlar vardı” diye konuştu.

'Modern insanlarla birlikte yaşadılar'

Öte yandan Neandertallerin yalnızca son buzul çağında Avrupa'da dolaştıklarına uzun süredir inanılıyordu, ancak 2015'te Washington Üniversitesi tarafından yürütülen bir araştırma, onların daha doğuya yayılmış olabileceklerini ve orada daha önce düşünülenden daha uzun süre modern insanlarla birlikte yaşamış olabileceklerini ortaya çıkardı.
Modern insanların genomlarında bulunan Neandertal DNA'sının izlerinin analizi, Doğu Asya'daki insanların, Avrupalılardan yüzde 15 ila 30 daha fazla Neandertal DNA'sı taşıdığını gösterdi.
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