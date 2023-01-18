https://sputniknews.com.tr/20230118/misirda-gizemli-antik-mezar-bulundu-142-kopekle-birlikte-gomulmus-bir-cocuk-1065888617.html
Mısır'da gizemli antik mezar bulundu: 142 köpekle birlikte gömülmüş bir çocuk
Mısır'da gizemli antik mezar bulundu: 142 köpekle birlikte gömülmüş bir çocuk
Arkeologların Mısır’da, başkent Kahire’nin güneyinde yer alan Fayyum Vahası nekropolündeki kazılarda 142 köpekle birlikte gömülmüş bir çocuk mezarı buldukları... 18.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-18T19:09+0300
2023-01-18T19:09+0300
2023-01-18T19:29+0300
yaşam
mısır
arkeolojik kazı
mezar
çocuk
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Rusya Bilimler Akademisi Mısırbilim Araştırmaları Merkezi’nin sitesinde yapılan açıklamaya göre arkeologlar Mısır’da Fayyum Vahası nekropolünde yapılan kazılarda 142 köpekle birlikte gömülmüş 8 yaşlarında bir çocuk mezarına ulaştı.Açıklamada, “8-9 yaşlarında bir erkek çocuk, çoğu yavru (yüzde 87) olmak üzere çeşitli yaşlarda 142 köpeğin cesetlerinin üzerine yatırılmış bulundu” ifadelerine yer verildi.Mezarın Roma dönemine, M.Ö. 1. yüzyıldan M.S. 1. yüzyıla kadar olan zaman dilimine ait olduğu bildiriliyor.Rusya Bilimler Akademisi’nin açıklamasında, şimdiye kadar köpeklerle birlikte gömülmüş çocuk mezarına sadece ‘Nekhen’deki seçkin nekropolünün topraklarında’ bir kez rastlandığı kaydedildi.Yazıda, “Merkez uzmanları tarafından keşfedilenlere benzer gömüler Mısır'a özgü değil. Köpeklerin toplu olarak gömülmesi, Mısırlıların ve Fayyum'da yaşayan yabancıların, yeni ritüel uygulama biçimlerine yol açan din ve büyü görüşlerinin bir sentezine işaret ediyor olabilir” ifadeleri yer aldı.Heritage Daily’nin buluşa ilişkin haberinde ise hayvan kalıntılarının zoolog Galina Belova tarafından incelendiği, uzmanın köpeklerin eş zamanlı olarak öldüğünü ve üzerlerinde herhangi bir şiddet izine rastlanmadığını tespit ettiği belirtildi.Köpek kalıntılarında antik Mısır rezervuarlarında yaygın olan mavi kil izlerinin bulunduğu, bu nedenle hayvanların bir su baskını sırasında aynı anda ölmüş olabileceği düşündürüyor.Mezarda neden bir çocuğun olduğu ise gizem olarak kalıyor. Daha da kafa karıştırıcı olan şey ise çocuğun kafasına geçirilmiş bir keten torba ile bulunması.
https://sputniknews.com.tr/20230115/lahitteki-2-bin-500-yillik-ask-mesajini-arkeologlar-cozdu-uzuntuden-saclarimi-yoluyorum-1065762702.html
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mısır, arkeolojik kazı, mezar, çocuk
mısır, arkeolojik kazı, mezar, çocuk
Mısır'da gizemli antik mezar bulundu: 142 köpekle birlikte gömülmüş bir çocuk
19:09 18.01.2023 (güncellendi: 19:29 18.01.2023) Abone ol
Arkeologların Mısır’da, başkent Kahire’nin güneyinde yer alan Fayyum Vahası nekropolündeki kazılarda 142 köpekle birlikte gömülmüş bir çocuk mezarı buldukları açıklandı.
Rusya Bilimler Akademisi Mısırbilim Araştırmaları Merkezi’nin sitesinde yapılan açıklamaya göre arkeologlar Mısır’da Fayyum Vahası nekropolünde yapılan kazılarda 142 köpekle birlikte gömülmüş 8 yaşlarında bir çocuk mezarına ulaştı.
Açıklamada, “8-9 yaşlarında bir erkek çocuk, çoğu yavru (yüzde 87) olmak üzere çeşitli yaşlarda 142 köpeğin cesetlerinin üzerine yatırılmış bulundu” ifadelerine yer verildi.
Mezarın Roma dönemine, M.Ö. 1. yüzyıldan M.S. 1. yüzyıla kadar olan zaman dilimine ait olduğu bildiriliyor.
Rusya Bilimler Akademisi’nin açıklamasında, şimdiye kadar köpeklerle birlikte gömülmüş çocuk mezarına sadece ‘Nekhen’deki seçkin nekropolünün topraklarında’ bir kez rastlandığı kaydedildi.
Yazıda, “Merkez uzmanları tarafından keşfedilenlere benzer gömüler Mısır'a özgü değil. Köpeklerin toplu olarak gömülmesi, Mısırlıların ve Fayyum'da yaşayan yabancıların, yeni ritüel uygulama biçimlerine yol açan din ve büyü görüşlerinin bir sentezine işaret ediyor olabilir” ifadeleri yer aldı.
Heritage Daily’nin buluşa ilişkin haberinde ise hayvan kalıntılarının zoolog Galina Belova tarafından incelendiği, uzmanın köpeklerin eş zamanlı olarak öldüğünü ve üzerlerinde herhangi bir şiddet izine rastlanmadığını tespit ettiği belirtildi.
Köpek kalıntılarında antik Mısır rezervuarlarında yaygın olan mavi kil izlerinin bulunduğu, bu nedenle hayvanların bir su baskını sırasında aynı anda ölmüş olabileceği düşündürüyor.
Mezarda neden bir çocuğun olduğu ise gizem olarak kalıyor. Daha da kafa karıştırıcı olan şey ise çocuğun kafasına geçirilmiş bir keten torba ile bulunması.