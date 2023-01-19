https://sputniknews.com.tr/20230119/boston-dynamicsin-insansi-robotu-atlas-santiyede--1065926795.html
Boston Dynamics'in insansı robotu Atlas şantiyede
Boston Dynamics'in insansı robotu Atlas şantiyede
ABD’li robotik şirketi Boston Dynamics’in geliştirdiği iki ayaklı insansı robot Atlas’ın inşaat iskelesinde sergilediği hünerler dikkat çekti. 19.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-19T15:26+0300
2023-01-19T15:26+0300
2023-01-19T15:44+0300
boston dynamics
robot
yaşam
inşaat
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ABD merkezli robotik şirketi Boston Dynamics tarafından geliştirilen iki ayaklı ‘insansı robot’ Atlas’ın yeteneklerini sergilediği anların videosu yayınlandı.Robotun test amacıyla kurulan bir inşaat iskelesine çıkabilmek için tahta parçasıyla kendisine yol yaptığı görüldü. Daha sonra kenarda duran takım çantasını alıp iskeleye çıkan robot, çantayı yukarıdaki işçiye ulaştırdı.Robotun tekrar aşağı inebilmek için iskelenin diğer tarafındaki kutuyu itip basamak yapması da dikkat çekti. Takla atabilen Atlas’ın dengesinin bozulmadığı, ağırlık taşırken zıplama ve dönme yeteneği dahil olmak üzere becerilerini etkili bir şekilde kullandığı görüldü.
https://sputniknews.com.tr/20221010/robot-ureticileri-soz-verdi-terminator-yapmayacagiz-1062139578.html
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boston dynamics, robot, inşaat
boston dynamics, robot, inşaat
Boston Dynamics'in insansı robotu Atlas şantiyede
15:26 19.01.2023 (güncellendi: 15:44 19.01.2023) Abone ol
ABD’li robotik şirketi Boston Dynamics’in geliştirdiği iki ayaklı insansı robot Atlas’ın inşaat iskelesinde sergilediği hünerler dikkat çekti.
ABD merkezli robotik şirketi Boston Dynamics tarafından geliştirilen iki ayaklı ‘insansı robot’ Atlas’ın yeteneklerini sergilediği anların videosu yayınlandı.
Robotun test amacıyla kurulan bir inşaat iskelesine çıkabilmek için tahta parçasıyla kendisine yol yaptığı görüldü. Daha sonra kenarda duran takım çantasını alıp iskeleye çıkan robot, çantayı yukarıdaki işçiye ulaştırdı.
Robotun tekrar aşağı inebilmek için iskelenin diğer tarafındaki kutuyu itip basamak yapması da dikkat çekti. Takla atabilen Atlas’ın dengesinin bozulmadığı, ağırlık taşırken zıplama ve dönme yeteneği dahil olmak üzere becerilerini etkili bir şekilde kullandığı görüldü.