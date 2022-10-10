https://sputniknews.com.tr/20221010/robot-ureticileri-soz-verdi-terminator-yapmayacagiz-1062139578.html

Robot üreticileri söz verdi: Terminatör yapmayacağız

Robot üreticileri söz verdi: Terminatör yapmayacağız

Robot üreticisi altı şirket, 'gelişmiş ürünlerini silahlandırmama' sözü verdi. Şirketler, yayınladıkları ortak bildiri ile ürettikleri genel amaçlı robotların... 10.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-10T10:46+0300

2022-10-10T10:46+0300

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yaşam

robot

robot

terminator

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Boston Dynamics, Agility Robotics, ANYbotics, Clearpath Robotics, Open Robotics ve Unitree firmaları, robotları silahlandırmayacaklarına dair söz verdi.6 firmanın yayınladığı ortak, “Gelişmiş mobiliteye sahip genel amaçlı robotlarımızı veya geliştirdiğimiz yazılımları silahlandırmayacağımıza ve başkalarının bunu yapmasını desteklemeyeceğimize söz veriyoruz” denildi. Satışı yapılan robotların, müşteri tarafından sonradan silahlandırılmaması için de çalışma yürüteceklerini açıklayan şirketler, ürettikleri teknolojilerin savaş endüstrisinden uzak tutulmasını istiyor.

https://sputniknews.com.tr/20220915/yapay-zekali-robot-erica-sakalara-gulmeyi-ogrendi-1061215904.html

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robot, robot, terminator