https://sputniknews.com.tr/20221010/robot-ureticileri-soz-verdi-terminator-yapmayacagiz-1062139578.html
Robot üreticileri söz verdi: Terminatör yapmayacağız
Robot üreticileri söz verdi: Terminatör yapmayacağız
Robot üreticisi altı şirket, 'gelişmiş ürünlerini silahlandırmama' sözü verdi. Şirketler, yayınladıkları ortak bildiri ile ürettikleri genel amaçlı robotların... 10.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-10T10:46+0300
2022-10-10T10:46+0300
2022-10-10T10:46+0300
yaşam
robot
robot
terminator
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Boston Dynamics, Agility Robotics, ANYbotics, Clearpath Robotics, Open Robotics ve Unitree firmaları, robotları silahlandırmayacaklarına dair söz verdi.6 firmanın yayınladığı ortak, “Gelişmiş mobiliteye sahip genel amaçlı robotlarımızı veya geliştirdiğimiz yazılımları silahlandırmayacağımıza ve başkalarının bunu yapmasını desteklemeyeceğimize söz veriyoruz” denildi. Satışı yapılan robotların, müşteri tarafından sonradan silahlandırılmaması için de çalışma yürüteceklerini açıklayan şirketler, ürettikleri teknolojilerin savaş endüstrisinden uzak tutulmasını istiyor.
https://sputniknews.com.tr/20220915/yapay-zekali-robot-erica-sakalara-gulmeyi-ogrendi-1061215904.html
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robot, robot, terminator
Robot üreticileri söz verdi: Terminatör yapmayacağız
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Robot üreticisi altı şirket, 'gelişmiş ürünlerini silahlandırmama' sözü verdi. Şirketler, yayınladıkları ortak bildiri ile ürettikleri genel amaçlı robotların silahlandırılmaması için anlaşmaya vardıklarını bildirdi.
Boston Dynamics, Agility Robotics, ANYbotics, Clearpath Robotics, Open Robotics ve Unitree firmaları, robotları silahlandırmayacaklarına dair söz verdi.
6 firmanın yayınladığı ortak, “Gelişmiş mobiliteye sahip genel amaçlı robotlarımızı veya geliştirdiğimiz yazılımları silahlandırmayacağımıza ve başkalarının bunu yapmasını desteklemeyeceğimize söz veriyoruz” denildi.
Satışı yapılan robotların, müşteri tarafından sonradan silahlandırılmaması için de çalışma yürüteceklerini açıklayan şirketler, ürettikleri teknolojilerin savaş endüstrisinden uzak tutulmasını istiyor.