https://sputniknews.com.tr/20220915/yapay-zekali-robot-erica-sakalara-gulmeyi-ogrendi-1061215904.html
Yapay zekalı robot Erica şakalara gülmeyi öğrendi
Yapay zekalı robot Erica şakalara gülmeyi öğrendi
Japonya'da Osaka Üniversitesi'nden Prof. Dr. Hiroşi İşiguro'nun tasarladığı yapay zekalı robot Erica'ya daha insani hale getirilmek üzere şakalara gülmesi... 15.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-15T11:28+0300
2022-09-15T11:28+0300
2022-09-15T11:28+0300
yaşam
yapay zeka
japonya
gülme
robot
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/1b/1050225445_0:0:1000:563_1920x0_80_0_0_3b34daa80bc9412b6968a4d3e0116fe2.jpg
Japonya'nın Kyoto Üniversitesi'ndeki araştırmacılar, robotlara esprilere karşı uygun kahkahalar atmaları ve gülmeleri konusunda eğitmek için yapay zeka kullanmaya başladı.Bulguları Frontiers in Robotics and AI dergisinde yayınlanan araştırmada, geçen yıllarda üretilen Erica adlı robot üzerinde konuşmaları daha doğal hale getirmek üzere yapılan çalışmanın detayları yer aldı.Kyoto Üniversitesi Enformasyon Bilimi ve Teknolojisi Bölümü'nde yardımcı doçent olarak görev yapan başyazar Koji İnoue, "Konuşma amaçlı yapay zekanın önemli işlevlerinden birinin empati kurmak olduğunu düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.Konuşma eyleminin çok boyutlu olduğunu ve sadece doğru yanıtlar vermekle kalmadığını anımsatan İnoue, "Bu nedenle bir robotun kullanıcılarla empati kurmasının bir başka yolunun metin tabanlı bir sohbet robotuyla yapamayacağınız şekilde kahkaha paylaşmak olduğuna karar verdik" dedi.Modeli oluşturan araştırmacılar, kahkahayı tespit etmeye ve ne tür bir kahkahanın iyi olacağına karar vermek için yapay zekaya başvurdu.Sistemin testi sırasında iki ila üç dakikalık dört diyalog kullanıldı ve Erica, iyi bir performans gösterdi.Fakat uzmanlar, kahkahaları insan ile aynı seviyeye getirmek için yapılacak daha çok iş olduğunu söyledi.'İnsan deneyimine ulaşmak 10 ila 20 yıl sürebilir'İnoue, "Robotların belirgin bir karakteri olmalı ve bunu gülme, bakış, jest ve konuşma tarzı gibi konuşma davranışlarıyla gösterebileceklerini düşünüyoruz. Bunun kolay bir mesele olduğunu düşünmüyoruz elbette ve robotlarla bir arkadaşımızla olduğu gibi rahat şekilde sohbet edebilmemiz 10 ila 20 yıl, belki daha fazla sürebilir" diye konuştu.
https://sputniknews.com.tr/20220816/xiaomi-ilk-insansi-robotu-cyberonei-tanitti-45-duyguyu-anlayabiliyor-1059991417.html
japonya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/1b/1050225445_0:0:1000:750_1920x0_80_0_0_ccd33481fd8e979429308f3528428f5d.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
yapay zeka, japonya, gülme, robot
yapay zeka, japonya, gülme, robot
Yapay zekalı robot Erica şakalara gülmeyi öğrendi
Abone ol
Japonya'da Osaka Üniversitesi'nden Prof. Dr. Hiroşi İşiguro'nun tasarladığı yapay zekalı robot Erica'ya daha insani hale getirilmek üzere şakalara gülmesi öğretildi.
Japonya'nın Kyoto Üniversitesi'ndeki araştırmacılar, robotlara esprilere karşı uygun kahkahalar atmaları ve gülmeleri konusunda eğitmek için yapay zeka kullanmaya başladı.
Bulguları Frontiers in Robotics and AI dergisinde yayınlanan araştırmada, geçen yıllarda üretilen Erica adlı robot üzerinde konuşmaları daha doğal hale getirmek üzere yapılan çalışmanın detayları yer aldı.
Kyoto Üniversitesi Enformasyon Bilimi ve Teknolojisi Bölümü'nde yardımcı doçent olarak görev yapan başyazar Koji İnoue, "Konuşma amaçlı yapay zekanın önemli işlevlerinden birinin empati kurmak olduğunu düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.
Konuşma eyleminin çok boyutlu olduğunu ve sadece doğru yanıtlar vermekle kalmadığını anımsatan İnoue, "Bu nedenle bir robotun kullanıcılarla empati kurmasının bir başka yolunun metin tabanlı bir sohbet robotuyla yapamayacağınız şekilde kahkaha paylaşmak olduğuna karar verdik" dedi.
Modeli oluşturan araştırmacılar, kahkahayı tespit etmeye ve ne tür bir kahkahanın iyi olacağına karar vermek için yapay zekaya başvurdu.
Sistemin testi sırasında iki ila üç dakikalık dört diyalog kullanıldı ve Erica, iyi bir performans gösterdi.
Fakat uzmanlar, kahkahaları insan ile aynı seviyeye getirmek için yapılacak daha çok iş olduğunu söyledi.
'İnsan deneyimine ulaşmak 10 ila 20 yıl sürebilir'
İnoue, "Robotların belirgin bir karakteri olmalı ve bunu gülme, bakış, jest ve konuşma tarzı gibi konuşma davranışlarıyla gösterebileceklerini düşünüyoruz. Bunun kolay bir mesele olduğunu düşünmüyoruz elbette ve robotlarla bir arkadaşımızla olduğu gibi rahat şekilde sohbet edebilmemiz 10 ila 20 yıl, belki daha fazla sürebilir" diye konuştu.