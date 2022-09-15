https://sputniknews.com.tr/20220915/yapay-zekali-robot-erica-sakalara-gulmeyi-ogrendi-1061215904.html

Yapay zekalı robot Erica şakalara gülmeyi öğrendi

Yapay zekalı robot Erica şakalara gülmeyi öğrendi

Japonya'da Osaka Üniversitesi'nden Prof. Dr. Hiroşi İşiguro'nun tasarladığı yapay zekalı robot Erica'ya daha insani hale getirilmek üzere şakalara gülmesi... 15.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-15T11:28+0300

2022-09-15T11:28+0300

2022-09-15T11:28+0300

yaşam

yapay zeka

japonya

gülme

robot

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Japonya'nın Kyoto Üniversitesi'ndeki araştırmacılar, robotlara esprilere karşı uygun kahkahalar atmaları ve gülmeleri konusunda eğitmek için yapay zeka kullanmaya başladı.Bulguları Frontiers in Robotics and AI dergisinde yayınlanan araştırmada, geçen yıllarda üretilen Erica adlı robot üzerinde konuşmaları daha doğal hale getirmek üzere yapılan çalışmanın detayları yer aldı.Kyoto Üniversitesi Enformasyon Bilimi ve Teknolojisi Bölümü'nde yardımcı doçent olarak görev yapan başyazar Koji İnoue, "Konuşma amaçlı yapay zekanın önemli işlevlerinden birinin empati kurmak olduğunu düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.Konuşma eyleminin çok boyutlu olduğunu ve sadece doğru yanıtlar vermekle kalmadığını anımsatan İnoue, "Bu nedenle bir robotun kullanıcılarla empati kurmasının bir başka yolunun metin tabanlı bir sohbet robotuyla yapamayacağınız şekilde kahkaha paylaşmak olduğuna karar verdik" dedi.Modeli oluşturan araştırmacılar, kahkahayı tespit etmeye ve ne tür bir kahkahanın iyi olacağına karar vermek için yapay zekaya başvurdu.Sistemin testi sırasında iki ila üç dakikalık dört diyalog kullanıldı ve Erica, iyi bir performans gösterdi.Fakat uzmanlar, kahkahaları insan ile aynı seviyeye getirmek için yapılacak daha çok iş olduğunu söyledi.'İnsan deneyimine ulaşmak 10 ila 20 yıl sürebilir'İnoue, "Robotların belirgin bir karakteri olmalı ve bunu gülme, bakış, jest ve konuşma tarzı gibi konuşma davranışlarıyla gösterebileceklerini düşünüyoruz. Bunun kolay bir mesele olduğunu düşünmüyoruz elbette ve robotlarla bir arkadaşımızla olduğu gibi rahat şekilde sohbet edebilmemiz 10 ila 20 yıl, belki daha fazla sürebilir" diye konuştu.

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yapay zeka, japonya, gülme, robot