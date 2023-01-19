https://sputniknews.com.tr/20230119/bir-shakira-davasi-daha-unlu-model-aldatildigini-yemek-siparisi-uygulamasi-sayesinde-anladi--1065927771.html

Bir 'Shakira davası' daha: Ünlü model aldatıldığını yemek siparişi uygulaması sayesinde anladı

Bir 'Shakira davası' daha: Ünlü model aldatıldığını yemek siparişi uygulaması sayesinde anladı

Ünlü model Wanessa Moura, sevgilisi tarafından aldatıldığını yemek siparişinin geçmişi üzerinden öğrendi. Moura, sevgilisinin telefonuna baktığında 'şok'... 19.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-19T15:40+0300

2023-01-19T15:40+0300

2023-01-19T15:54+0300

yaşam

vegan

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Ünlü model Wanessa Moura, yemek siparişi uygulaması sayesinde aldatıldığını öğrendi. Moura, telefona baktığında 'şok' olduğunu belirtti.Sözcü'de yer alan habere göre Moura, erkek arkadaşının yemek siparişi uygulamasına baktıktan sonra ihanetini nasıl anladığını anlattı. Vegan model, sevgilisinin telefonunda bir sipariş planlarken geçmiş siparişlerde vegan olmayan bir restorandan bir yemek siparişi verildiğini gördükten sonra araştırmaya karar verdi.Kameralar da aldatıldığı anı kaydettiMoura, “Sipariş ettiğimiz yemeği hatırlamak için geçmişine baktım. Ama baktığımda anlayamadım; siparişin verildiği tarihler kafamı karıştırdı” dedi. Siparişin verildiği tarihlerde beraber yaşadığı erkek arkadaşının da kendisinin de ayrı ayrı seyahatlere çıktıklarını bildiğini aktaran model, durumun bildiği gibi olmadığını fark edince araştırmasını devam ettirdiğini belirtti. Moura, “Binadaki kameralara bakmak istedim ve oradaydı, başka bir kadınla içeri giriyordu.” dedi. İkili kısa bir süre sonra ilişkilerini bitirme kararı aldı. Kendisini çevreye duyarlı ve vegan olarak tarif eden Moura, organik gıdaya 900 sterlin harcadığını belirtirken, geçmişte geri dönüşüm yapmayan birini de terk ettiğini anlattı: “Bana evde çevreye duyarlı olmam öğretildi ve bence bu, tartışılması gereken en önemli konulardan biri. Yıllardır çevrenin bozulduğuna dair raporları gördük. İnsanın çöpünü geri dönüştürmesi en basit şey.”Geçen günlerde de Shakira, buzdolabında bulduğu yarım kavanoz çilek reçeli ile aldatıldığını anladığını açıklamıştı. Pique’nin kesinlikle çilek reçeli yemediğini söyleyen Shakira, seyahatten döndükten sonra bulduğu çilek reçeli kavanozuyla şüpheye düşmüş ve bir süre sonra da gerçek ortaya çıkmıştı.

https://sputniknews.com.tr/20230113/pique-icin-intikam-sarkisi-mi-shakiranin-yeni-sarkisi-1065711585.html

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