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https://sputniknews.com.tr/20230119/almanya-meclisi-ezidilere-yonelik-suclari-soykirim-olarak-tanidi-1065946850.html
Almanya Meclisi, Ezidilere yönelik suçları 'soykırım' olarak tanıdı
Almanya Meclisi, Ezidilere yönelik suçları 'soykırım' olarak tanıdı
Almanya Federal Meclisi, Ezidilere yönelik suçların "soykırım" olarak tanınmasını içeren önergeyi kabul etti. 19.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-19T23:06+0300
2023-01-19T23:12+0300
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ezidi
ezidi soykırımı
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Federal Meclis üyeleri, Ezidilere yönelik suçların "soykırım" olarak tanınmasını savunan önergeyi görüştü.Meclisteki oturuma katılan tüm milletvekilleri, önergeye "evet" oyu verdi.Önergede, "Parlamento, 'IŞİD tarafından 2014 yılında Irak topraklarında Ezidi toplumuna karşı işlenen suçların Birleşmiş Milletler Soykırım Suçunun Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi bağlamında soykırım teşkil ettiğini' kabul etmektedir" ifadeleri yer aldı.Önergeyi imzalayan milletvekilleri, Alman hükümetine, soykırımın siyasi ve hukuki olarak ele alınması için mevcut uluslararası ve ulusal yapıları desteklemeye devam etmesi ve BM özel soruşturma ekibi UNITAD'ın yetkilerini güçlendirmesi çağrısında bulundu.Önergede, 5 binden fazla Ezidi'nin özellikle 2014'te Irak'ın kuzeyinde IŞİD tarafından işkence gördüğü ve vahşice öldürüldüğü belirtildi.Hükümeti oluşturan Sosyal Demokrat Parti (SPD), Hür Demokrat Parti (FDP) ve Yeşiller (Grüne) ile ana muhalefette bulunan Hristiyan Birlik Partileri (CDU-CSU) tarafından hazırlanan önergede IŞİD'in Ezidilere yönelik "soykırım" suçu işlediğinin kabul edilmesi bekleniyordu.Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock da önergenin kabul edilmesini memnuniyetle karşıladı.Baerbock, Twitter'dan Kürtçe olarak yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:Baerbock, paylaşımında ayrıca dünyadaki en büyük Ezidi diasporasının Almanya’da yaşadığını vurguladı:
https://sputniknews.com.tr/20230114/almanya-ezidilere-yonelik-islenen-suclari-soykirim-olarak-taniyacak-1065733760.html
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almanya, ezidi, ezidi soykırımı, kürtçe
almanya, ezidi, ezidi soykırımı, kürtçe

Almanya Meclisi, Ezidilere yönelik suçları 'soykırım' olarak tanıdı

23:06 19.01.2023 (güncellendi: 23:12 19.01.2023)
© AFP 2023 / AHMAD AL-RUBAYEEzidiler
Ezidiler - Sputnik Türkiye, 1920, 19.01.2023
© AFP 2023 / AHMAD AL-RUBAYE
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Almanya Federal Meclisi, Ezidilere yönelik suçların "soykırım" olarak tanınmasını içeren önergeyi kabul etti.
Federal Meclis üyeleri, Ezidilere yönelik suçların "soykırım" olarak tanınmasını savunan önergeyi görüştü.
Meclisteki oturuma katılan tüm milletvekilleri, önergeye "evet" oyu verdi.
Önergede, "Parlamento, 'IŞİD tarafından 2014 yılında Irak topraklarında Ezidi toplumuna karşı işlenen suçların Birleşmiş Milletler Soykırım Suçunun Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi bağlamında soykırım teşkil ettiğini' kabul etmektedir" ifadeleri yer aldı.
Önergeyi imzalayan milletvekilleri, Alman hükümetine, soykırımın siyasi ve hukuki olarak ele alınması için mevcut uluslararası ve ulusal yapıları desteklemeye devam etmesi ve BM özel soruşturma ekibi UNITAD'ın yetkilerini güçlendirmesi çağrısında bulundu.
Önergede, 5 binden fazla Ezidi'nin özellikle 2014'te Irak'ın kuzeyinde IŞİD tarafından işkence gördüğü ve vahşice öldürüldüğü belirtildi.
Hükümeti oluşturan Sosyal Demokrat Parti (SPD), Hür Demokrat Parti (FDP) ve Yeşiller (Grüne) ile ana muhalefette bulunan Hristiyan Birlik Partileri (CDU-CSU) tarafından hazırlanan önergede IŞİD'in Ezidilere yönelik "soykırım" suçu işlediğinin kabul edilmesi bekleniyordu.
Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock da önergenin kabul edilmesini memnuniyetle karşıladı.
Baerbock, Twitter'dan Kürtçe olarak yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:
3 sene önce Ezidi kadınlarını Irak’ın kuzeyinde tanıdım; Kaçırılmışlardı, köleleştirilmişlerdi ve cinsel istismara uğramışlardı. Onların bu acısı beni hiç bırakmadı. Bundestag, IŞİD’in Ezidilere karşı suçlarına isim koymaya karar verdi.
Bu dünyadaki hiçbir parlamento kararı Ezidilerin acılarını dindiremez ancak bu kararın bir fark yaratacağına derinden inanıyorum; Bu adım, acıların hafiflemesi ve kurtulanlar için adaletin tecelli edilmesi açısından önemlidir.
Baerbock, paylaşımında ayrıca dünyadaki en büyük Ezidi diasporasının Almanya’da yaşadığını vurguladı:
Ülkemiz şu anda dünyada Ezidilerin en büyük diasporası konumunda. Bugünkü oylama, onların aralıksız çabalarının bir borcu niteliğindedir.”
Almanya - bayrak - Sputnik Türkiye, 1920, 14.01.2023
DÜNYA
Almanya, Ezidilere yönelik işlenen suçları 'soykırım' olarak tanıyacak
14 Ocak, 01:43
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