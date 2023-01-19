https://sputniknews.com.tr/20230119/almanya-meclisi-ezidilere-yonelik-suclari-soykirim-olarak-tanidi-1065946850.html

Almanya Meclisi, Ezidilere yönelik suçları 'soykırım' olarak tanıdı

Almanya Meclisi, Ezidilere yönelik suçları 'soykırım' olarak tanıdı

Almanya Federal Meclisi, Ezidilere yönelik suçların "soykırım" olarak tanınmasını içeren önergeyi kabul etti. 19.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-19T23:06+0300

2023-01-19T23:06+0300

2023-01-19T23:12+0300

dünya

almanya

ezidi

ezidi soykırımı

kürtçe

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/101633/43/1016334317_0:61:1151:708_1920x0_80_0_0_58706af544f9bfbcbbd86d107508e8a9.jpg

Federal Meclis üyeleri, Ezidilere yönelik suçların "soykırım" olarak tanınmasını savunan önergeyi görüştü.Meclisteki oturuma katılan tüm milletvekilleri, önergeye "evet" oyu verdi.Önergede, "Parlamento, 'IŞİD tarafından 2014 yılında Irak topraklarında Ezidi toplumuna karşı işlenen suçların Birleşmiş Milletler Soykırım Suçunun Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi bağlamında soykırım teşkil ettiğini' kabul etmektedir" ifadeleri yer aldı.Önergeyi imzalayan milletvekilleri, Alman hükümetine, soykırımın siyasi ve hukuki olarak ele alınması için mevcut uluslararası ve ulusal yapıları desteklemeye devam etmesi ve BM özel soruşturma ekibi UNITAD'ın yetkilerini güçlendirmesi çağrısında bulundu.Önergede, 5 binden fazla Ezidi'nin özellikle 2014'te Irak'ın kuzeyinde IŞİD tarafından işkence gördüğü ve vahşice öldürüldüğü belirtildi.Hükümeti oluşturan Sosyal Demokrat Parti (SPD), Hür Demokrat Parti (FDP) ve Yeşiller (Grüne) ile ana muhalefette bulunan Hristiyan Birlik Partileri (CDU-CSU) tarafından hazırlanan önergede IŞİD'in Ezidilere yönelik "soykırım" suçu işlediğinin kabul edilmesi bekleniyordu.Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock da önergenin kabul edilmesini memnuniyetle karşıladı.Baerbock, Twitter'dan Kürtçe olarak yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:Baerbock, paylaşımında ayrıca dünyadaki en büyük Ezidi diasporasının Almanya’da yaşadığını vurguladı:

https://sputniknews.com.tr/20230114/almanya-ezidilere-yonelik-islenen-suclari-soykirim-olarak-taniyacak-1065733760.html

almanya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

almanya, ezidi, ezidi soykırımı, kürtçe