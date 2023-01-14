https://sputniknews.com.tr/20230114/almanya-ezidilere-yonelik-islenen-suclari-soykirim-olarak-taniyacak-1065733760.html
Almanya, Ezidilere yönelik işlenen suçları 'soykırım' olarak tanıyacak
Almanya, Ezidilere yönelik işlenen suçları 'soykırım' olarak tanıyacak
Almanya, Ezidilere karşı işlenen suçları soykırım olarak kabul etmeye hazırlanıyor. 14.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-14T01:43+0300
2023-01-14T01:43+0300
2023-01-14T01:43+0300
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soykırım
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avrupa
katliam
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Almanya'da hükümeti oluşturan Sosyal Demokrat Parti (SPD), Hür Demokrat Parti (FDP) ve Yeşiller (Grüne) ile ana muhalefette bulunan Hristiyan Birlik Partileri (CDU-CSU) tarafından hazırlanan ortak önergede IŞİD'in Ezidilere yönelik işlediği suçların 'soykırım' olarak tanınması yer alıyor.Önergede, 5 binden fazla Ezidi'nin özellikle 2014 yılında Irak'ın kuzeyinde IŞİD tarafından işkence gördüğü ve vahşice öldürüldüğü belirtiliyor.Almanya'nın özel sorumluluğuna da atıfta bulunulan önergede bu sorumluluğun Almanya'dan Irak ve Suriye'ye giderek Ezidilere yönelik vahşet ve kitlesel insan hakları ihlallerine karışan kişilerden kaynaklandığı ifade edildi.
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almanya, ezidiler, soykırım, irak, işid, avrupa, katliam
almanya, ezidiler, soykırım, irak, işid, avrupa, katliam
Almanya, Ezidilere yönelik işlenen suçları 'soykırım' olarak tanıyacak
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Almanya, Ezidilere karşı işlenen suçları soykırım olarak kabul etmeye hazırlanıyor.
Almanya'da hükümeti oluşturan Sosyal Demokrat Parti (SPD), Hür Demokrat Parti (FDP) ve Yeşiller (Grüne) ile ana muhalefette bulunan Hristiyan Birlik Partileri (CDU-CSU) tarafından hazırlanan ortak önergede IŞİD'in Ezidilere yönelik işlediği suçların 'soykırım' olarak tanınması yer alıyor.
Önergede, 5 binden fazla Ezidi'nin özellikle 2014 yılında Irak'ın kuzeyinde IŞİD tarafından işkence gördüğü ve vahşice öldürüldüğü belirtiliyor.
Almanya'nın özel sorumluluğuna da atıfta bulunulan önergede bu sorumluluğun Almanya'dan Irak ve Suriye'ye giderek Ezidilere yönelik vahşet ve kitlesel insan hakları ihlallerine karışan kişilerden kaynaklandığı ifade edildi.