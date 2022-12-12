Bakan Çavuşoğlu: Rejim gerçekçi davranırsa, Suriyelilerin dönüşü konusunda çalışmaya hazırız

PKK/PYD/YPG’nin Suriye ve Irak’ta barınmasına kesinlikle izin vermeyeceğiz. Kim ne derse desin, gereğini yapacağız. Muhataplarımıza şunu da söylüyoruz: ya 2019’da imzaladığınız anlaşmalara uyarsınız, ya da biz gereğini yaparız. Suriye'de bir süredir istihbaratlar aracılığıyla zaten rejimle görüşüyoruz. Rejim, gerçekçi davranırsa, terörle mücadele, siyasi süreç ve Suriyelilerin geri dönüşleri konusunda birlikte çalışmaya hazırız. Muhataplarımız çağrılarımıza kulak verirse birlikte yürürüz, terörle birlikte mücadele ederiz. Yok, tepkisiz kalırlarsa, kendi göbeğimizi kendimiz keseriz.