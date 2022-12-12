Bakan Çavuşoğlu: Rejim gerçekçi davranırsa, Suriyelilerin dönüşü konusunda çalışmaya hazırız
21:49 12.12.2022 (güncellendi: 22:00 12.12.2022)
© AATBMM Genel Kurulunda, Hazine ve Maliye ile Dışişleri bakanlıklarının 2023 yılı bütçeleri üzerine görüşmeler devam ediyor. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, TBMM Genel Kurulu'nda bütçe sunumu gerçekleştirdi.
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Mevlüt Çavuşoğlu, Suriye ile istihbaratlar aracılığıyla görüşmelerin sürdüğünü söyledi, "Rejim gerçekçi davranırsa, Suriyelilerin geri dönüşü konusunda birlikte çalışmaya hazırız" dedi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, TBMM Genel Kurulu'nda Bakanlığının 2023 yılı bütçesi üzerine konuştu.
TRT'nin haberine göre Bakan Çavuşoğlu'nun, konuşmasının satır başları şu şekilde:
Tahıl koridorundan bugüne kadar, 13.5 milyon tondan fazla tahıl dünya piyasalarına ulaştı.Zaporijya Nükleer Santrali’ne dair endişelerin giderilmesi için Rosatom ve Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı’nı İstanbul’da sürekli görüştürüyoruz.
'Kendi göbeğimizi kendimiz keseriz'
PKK/PYD/YPG’nin Suriye ve Irak’ta barınmasına kesinlikle izin vermeyeceğiz. Kim ne derse desin, gereğini yapacağız. Muhataplarımıza şunu da söylüyoruz: ya 2019’da imzaladığınız anlaşmalara uyarsınız, ya da biz gereğini yaparız. Suriye'de bir süredir istihbaratlar aracılığıyla zaten rejimle görüşüyoruz. Rejim, gerçekçi davranırsa, terörle mücadele, siyasi süreç ve Suriyelilerin geri dönüşleri konusunda birlikte çalışmaya hazırız. Muhataplarımız çağrılarımıza kulak verirse birlikte yürürüz, terörle birlikte mücadele ederiz. Yok, tepkisiz kalırlarsa, kendi göbeğimizi kendimiz keseriz.
Yurt dışındaki misyon sayımız da artmaya devam ediyor. Son bir yılda 4 yeni temsilcilik açtık ve 257’ye çıktık. 2022 yılında sağladığımız konsolosluk hizmetlerinin sayısı 3 milyonu aştı.