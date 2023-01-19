https://sputniknews.com.tr/20230119/aktor-alec-baldwin-kasitsiz-adam-oldurme-sucundan-yargilanacak-1065943390.html

Aktör Alec Baldwin 'kasıtsız adam öldürme' ile suçlanacak

Aktör Alec Baldwin 'kasıtsız adam öldürme' ile suçlanacak

ABD'nin New Mexico eyaletinde, 'Rust' filminin Ekim 2021'deki çekimleri sırasında yaşanan ölümcül kazayla ilgili aktör Alec Baldwin’in kasıtsız adam öldürme... 19.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-19T21:48+0300

2023-01-19T21:48+0300

2023-01-19T21:51+0300

alec baldwin

dünya

suçlama

kasıtsız adam öldürme

film

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ABD'li aktör Alec Baldwin film setindeki ölümcül kaza için kasıtsız adam öldürmeyle suçlanacak.Santa Fe Bölge Savcısı Mary Carmack-Altwies tarafından yapılan yazılı açıklamada, Baldwin’e ve film setindeki silahlardan sorumlu Hannah Gutierrez Reed’e ölümcül kazadan dolayı 'kasıtsız adam öldürme' suçlamasıyla dava açılacağı kaydedildi.Açıklamada ayrıca, olaydan önce Baldwin'e silahı veren yönetmen yardımcısı David Halls'in 'ölümcül bir silahı ihmal ederek kullanmak' suçlamasını kabul etmek için savcılıkla bir anlaşma imzaladığı bilgisi paylaşıldı.'Kasıtsız adam öldürme' suçlaması, sanığın yasal ama tehlikeli bir şey yaparken ihmalkar veya tedbirsiz hareket etmesi sonucu meydana gelen ölüm olayını kapsıyor.New Mexico yasalarına göre, 'kasıtsız adam öldürme' suçlaması, 18 aya kadar hapis ve 5 bin dolar para cezasıyla sonuçlanabilen 4. derece suç kabul ediliyor.Yasalar, bu suçun silahla işlenmesi durumunda zorunlu 5 yıl hapisle sonuçlanabilecek bir hükmü de içeriyor.Aktör Alec Baldwin, 21 Ekim 2021'de New Mexico'da 'Rust' filminin çekimleri sırasında kullandığı silahla 42 yaşındaki görüntü yönetmeni Halyna Hutchins'in ölümüne neden olmuş, aynı olayda 48 yaşındaki yönetmen Joel Souza da omzundan yaralanmıştı.Olay sonrası verdiği ilk röportajda Baldwin, tabancada gerçek mermi olduğunu bilmediğini, yaşananlardan dolayı derin üzüntü ve pişmanlık duyduğunu, ancak suçluluk hissetmediğini söylemişti.Kazadan sonra soruşturmaya ve davalara konu olan Baldwin, Ekim 2022’de, kendisine ve film şirketine karşı Şubat 2022’de açılan dava üzerinde, Hutchins'in ailesi ile anlaşmaya vardıklarını duyurmuştu.Söz konusu davada, Baldwin ve Rust Film şirketi, Hutchins'in ölümüne yol açan kazada dikkatsiz davranışlar ve ucuz maliyet için yeterince kalifiye olmayan personel çalıştırmakla suçlanmıştı.

https://sputniknews.com.tr/20221006/abdli-aktor-baldwin-ile-film-setindeki-kazada-olen-calisanin-ailesi-anlasmaya-vardi-1062008460.html

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alec baldwin, suçlama, kasıtsız adam öldürme, film