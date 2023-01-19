https://sputniknews.com.tr/20230119/ab-konseyi-baskani-michel-kievde-1065941095.html

AB Konseyi Başkanı Michel Kiev'de

AB Konseyi Başkanı Michel Kiev'de

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, temaslarda bulunmak üzere geldiği Kiev'de, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile görüştü. 19.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-19T20:21+0300

2023-01-19T20:21+0300

2023-01-19T20:21+0300

ukrayna krizi

ab konseyi

vladimir zelenskiy

charles michel

kiev

ukrayna

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Kiev'de Ukrayna Devlet Başkanlığı Sarayı'nda basına kapalı gerçekleştirilen ikili ve heyetler arası görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenlendi.Zelenskiy, burada yaptığı açıklamada, ülkesinde temaslarda bulunduğu için Michel'e teşekkür etti.Ayrıca Zelenskiy, cephedeki son gelişmelerle ilgili Michel'e detaylı bilgiler verdiğini aktardı.Ukrayna'ya silah yardımın sürdürülmesi gerektiğini savunan Zelenskiy, şunları kaydetti: "Bu (silah yardımı) çok önemli. Savaşçılarımıza, Ukrayna askerlerine savunma tedariki konusunda Avrupa'da bazı liderler tarafından doğrudan gerekli kararlar ne kadar çabuk alınırsa halkımızın ve tüm Avrupalıların güvenliğini o kadar güvenilir şekilde garanti edebileceğiz."Ukrayna lideri, "Biz şahsen Ukrayna'da ortakların desteğini bekliyoruz ancak aynı zamanda kendi gücümüze de güveniyoruz ve bu nedenle ilgili üretimle uğraşıyoruz" diye konuştu.Öte yandan Michel, "Avrupa Birliği'ne güvenebilirsiniz. Sarsılmaz desteğimizi sürdüreceğiz, her zaman yanınızda olacağız çünkü ortak bir hayali paylaşıyoruz" değerlendirmesini yaptı.AB olarak Rusya'ya karşı daha önce 9 yaptırım paketi uyguladıklarını ifade eden Michel, yaptırımların özelikle enerji alanında sürdürülmesi için çalışmalara devam ettiklerini kaydederek, "Muhtemel bir onuncu yaptırım paketi üzerinde istişarelere başladığımızı ve özellikle enerji yaptırımları uygulamaya karar verdiğimizi teyit edebilirim" dedi.Michel gelecek haftalarda AB-Ukrayna Zirvesi'nin düzenleneceğini kaydederek Ukrayna'nın, AB ile entegrasyonu konusunun da bu zirvede ele alınacağını dile getirdi.

https://sputniknews.com.tr/20230117/rusyadan-abnin-9-yaptirim-paketine-cevap-abli-burokrat-ve-is-insanlarinin-ulkeye-girisine-yasak-1065846203.html

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