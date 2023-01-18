https://sputniknews.com.tr/20230118/uzmanlar-acikladi-bu-kis-neden-daha-uzun-sure-oksurduk-1065881779.html

Uzmanlar açıkladı: Bu kış neden daha uzun süre öksürdük?

Uzmanlar açıkladı: Bu kış neden daha uzun süre öksürdük?

Öksürük şikayetiyle hastaneye başvuran hastaların enfeksiyon hallerinin normalinden daha uzun sürdüğüne belirten uzmanlar hastaların bir değil, birden çok... 18.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-18T16:35+0300

2023-01-18T16:35+0300

2023-01-18T17:27+0300

yaşam

grip

ingiltere

öksürük

kriz

ilaç

sağlık

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Son dönemde birçok ülkenin acil servis ve polikliniklerinde solunum yolu enfeksiyonlarında artış yaşanıyor. Uzmanlar birçok hastanın geçmeyen öksürük şikayetiyle hastaneye geldiğini belirtiyor. İngiltere’de Kraliyet Genel Pratisyenler Koleji’nin yönetim kurulu başkanı Kamila Hawthorne, solunum yolu enfeksiyonu şikayetiyle başvuran hastalardaki iyileşme süresinin ortalamanın üstüne çıktığını aktardı.Kolej'in araştırma ve gözetim merkezinden alınan rakamlara göre, alt ve üst solunum yolu enfeksiyon oranları, şimdiye kadar görülen ortalamanın çok üzerinde görülüyor. Konuyla ilgili PA haber ajansına konuşan Prof Hawthorne, "Etrafta dolaşan bazı solunum yolu enfeksiyonlarının neden normalden daha uzun sürdüğü henüz net değil" dedi.Kovid-19 pandemisinde halkın büyük bir çoğunluğunun izole yaşamasından kaynaklı bağışıklığın zayıflamış olabileceğini belirten Hawthorne, “Bu durum, önceki yıllara göre enfeksiyon kapma olasılığını artırıyor gibi görünüyor” ifadelerini kullandı.Bir değil, birden çok hastalığa peş peşe kapılmış olma ihtimaline dikkat çeken Hawftorne, “Enfeksiyon türlerinin hepsi farklıdır ve bir enfeksiyonun üstesinden gelmek diğerine karşı bağışıklık kazanılabileceği anlamına gelmez” dedi.Hastaları düzenli olarak kendi hijyenlerine dikkat etmeleri konusunda tavsiyeler verdiklerini söyleyen Hawftorne, “El yıkamaya özen gösterilmeli, mümkün olmadığı durumlarda dezenfektanla yardımıyla temiz tutulmalı” ifadelerini kullandı. Öksürük, soğuk algınlığı çeken çoğu hastanın tıbbi müdahaleye ihtiyaç duymadan iyileşebileceğini söyleyen Hawthorne, boğaz ve kulak ağrısı için parastemeol ilaçları tavsiye ederek, kişinin kendini sıcak tutmasını, dinlenmesini ve bol bol sıvı tüketmesini önerdi.Bakteriyel enfeksiyon hastalıklarının tedavisinde kullanılan antibiyotiklerin viral enfeksiyonlar için yardımcı olamayacağını belirten Hawthorne, “Üst solunum yolu enfeksiyonlarının çoğu virüslerden kaynaklanır” dedi. Hawthorne, eğer hastada geçmeyen öksürük, açık renkli balgam çıkarma, nefes darlığı, göğüs ağrısı veya hızlı bir şekilde kilo kaybetme durumu varsa mutlaka tıbbi bir tavsiye alması gerektiğinin altını çizdi. Yaşam maliyetleri yükseldikçe hastalıklar artıyorİngiltere’de artan yaşam maliyetleri, gıda ve enerji faturalarındaki artışla birlikte daha fazla kişinin fiziksel ve ruhsal sağlıkları için hastanelere başvurduğunu söyleyen Hawthorne, ülkedeki sağlık sektöründe yaşanan krize de dikkat çekti. Hawthorne, aile hekimlerinin hastalarıyla daha iyi ilgilenebilmesi için hükümeti sağlık sektöründe daha fazla kişiyi istihdam etmeye çağırdı.Astım ve Akciğer BK klinik yöneticisi, aynı zamanda pratisyen hekim olan Dr. Andrew Whittamore da doktorların bu kış daha fazla öksürük şikayetiyle başvuran hastalar gördüğünü söyledi.Çok fazla Kovid-19 vakası görmediklerini ama hala virüsün olduğunu söyleyen Whittamore, ayrıca Strep A virüsü, öksüren ama aynı zamanda boğaz ağrısı şikayetiyle gelen birçok hasta olduğunu söyledi. Büyük bir çoğunluğunu çocukların oluşturduğunu söyleyen Whittamore, yetişkin sayısının da fazla olduğunu belirtti. Kovid-19'u atlatan kişilerin ciğerlerinde hasar kalabilmiş olabileceğine dikkat çeken Whittamore, bu durumun uzun süreli öksürüğe neden olabileceğini aktardı. Yaşam maliyetlerindeki artışla birlikte birçok hastanın yardım merkezini aradıklarında 'gıda ve ısınma maliyetleri' arasında bir tercih yapmak zorunda olduklarını aktaran Whittamore, reçeteleri ödeyememin sonucunda tedaviye devam edilememesine de dikkat çekiyor.

https://sputniknews.com.tr/20220819/ingilterede-saglik-sektorunden-uyari-faturalara-mudahale-edilmezse-bu-kis-fazlaca-insan-olebilir-1060128497.html

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grip, ingiltere, öksürük, kriz, ilaç, sağlık