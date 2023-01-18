https://sputniknews.com.tr/20230118/tbmm-amasra-maden-kazasi-arastirma-komisyonu-bir-aylik-ek-sure-isteyecek-1065892225.html

TBMM Amasra Maden Kazası Araştırma Komisyonu bir aylık ek süre isteyecek

TBMM Amasra Maden Kazası Araştırma Komisyonu bir aylık ek süre isteyecek

Amasra'da meydana gelen maden kazasının tüm yönleriyle araştırılarak benzer kazaların önlenmesine yönelik tedbirlerin belirlenmesi amacıyla kurulan TBMM... 18.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-18T20:21+0300

2023-01-18T20:21+0300

2023-01-18T20:21+0300

türkiye

amasra

taner yıldız

ak parti

maden

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TBMM Amasra Maden Kazası Araştırma Komisyonu, AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız başkanlığında toplandı.Yıldız, komisyonun yaptığı çalışmaları anlatarak, şu anda 10. toplantıyı gerçekleştirdiklerini söyledi. Komisyon çalışmaları devam ederken bir yandan da uzmanlara komisyon raporunun yazım çalışmalarının sürdürüldüğünü belirten Yıldız, komisyon üyelerinden, raporun sonuç bölümünde yer almasını önerdikleri hususları iletmelerini istedi.Milletvekillerinin, komisyonun çalışma süresinin bir ay daha uzatılması yönündeki talepleri üzerine Yıldız, şunları kaydetti:Komisyon Başkanı Yıldız, milletvekillerinin sorularını yanıtlamaları için Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Genel Müdür Yardımcısı Muharrem Kiraz ve Amasra Maden Müessesesi İşletme Müdürü Rıdvan Kapuağası'na söz verdi.Kiraz, birçok sorunun, yerinde inceleme yapılmadan cevaplanmasının zor olduğunu belirterek, Amasra'daki maden kazasına ilişkin "Şu anda eldeki verilerle konuşuyoruz. Patlamanın olduğu bölgeye girilmeden bazı konularda değerlendirme yapmak doğru olmayacaktır." diye konuştu.Kapuağası da Amasra'daki maden kazasının ardından başlayan yangının durumuyla ilgili de komisyona bilgi verdi. Yangın bölgesindeki karbonmonoksit ve oksijen değerlerinde 11 Ocak'tan beri bir artış olmadığını bildiren Kapuağası, "Bu şekilde devam ederse olumlu bir sonuç alabiliriz. Dört haftalık bir soğuma süreci var. Ondan sonra ilgililerle değerlendirip, madeni açmaya karar verebiliriz" dedi.

https://sputniknews.com.tr/20230104/amasra-maden-kazasini-arastirma-komisyonu-maden-ocagina-girdi-1065388951.html

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