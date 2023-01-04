Amasra Maden Kazasını Araştırma Komisyonu maden ocağına girdi

"Burada Karadon Müessesemizde yaklaşık 400-460 kotundaki incelemelerimize devam edeceğiz. İnşallah raporumuzu da bu ayın sonuna gelmeden bize tanınan resmi süre içerisinde tamamlamış olacağız. Herhangi bir teknik ister havalandırma ister herhangi personelin eğitiminden tutun ki birçok unsur dikkatle irdeleniyor. Bununla ilgili gerek STK’ların gerek sendikaların gerek özel ve kamu sektörünün Enerji Bakanlığı ve Çalışma Bakanlığı gibi birçok ilgili kurum ve kuruluşlarla bunlar değerlendiriliyor. Akademisyenlerimiz var, bununla ilgili tecrübeli uzman kadromuz var. Bütün partilerin ortak paydasında komisyon çalışmalarını tamamlamış olacak."