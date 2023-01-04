https://sputniknews.com.tr/20230104/amasra-maden-kazasini-arastirma-komisyonu-maden-ocagina-girdi-1065388951.html
Amasra Maden Kazasını Araştırma Komisyonu maden ocağına girdi
Amasra Maden Kazasını Araştırma Komisyonu maden ocağına girdi
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Amasra Maden Kazasını Araştırma Komisyonu, Bartın’daki inceleme ve taziye ziyaretlerinin ardından Türkiye Taşkömürü Kurumu... 04.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-04T21:11+0300
2023-01-04T21:11+0300
2023-01-04T21:13+0300
taner yıldız
türkiye
amasra maden kazası araştırma komisyonu
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TBMM Amasra Maden Kazasını Araştırma Komisyonu, Zonguldak’ta TTK Karadon Müessese Müdürlüğü’nde incelemelerde bulundu. Maden ocağına girecek komisyon üyeleri madenci kıyafetleri giydi.Komisyon Başkanı Taner Yıldız yaptığı açıklamada, kazanın sebeplerini ortaya çıkarmak ve kazalara karşı önlem alınması için hazırlayacakları raporu verilen yasal süre içinde sunacaklarını belirtti.Bartın’daki incelemeleri tamamladıklarını ifade eden Yıldız şu açıklamayı yaptı:Komisyon üyeleri yer altında acil durumlarda kullanılan oksijen maskesi kullanma eğitimi aldıktan sonra baretlerini takarak vinç ile eksi 400 kotuna indi.
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feedback.tr@sputniknews.com
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taner yıldız, amasra maden kazası araştırma komisyonu
taner yıldız, amasra maden kazası araştırma komisyonu
Amasra Maden Kazasını Araştırma Komisyonu maden ocağına girdi
21:11 04.01.2023 (güncellendi: 21:13 04.01.2023) Abone ol
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Amasra Maden Kazasını Araştırma Komisyonu, Bartın’daki inceleme ve taziye ziyaretlerinin ardından Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Karadon Müessese Müdürlüğü bünyesindeki maden ocağında incelemelerde bulundu.
TBMM Amasra Maden Kazasını Araştırma Komisyonu, Zonguldak’ta TTK Karadon Müessese Müdürlüğü’nde incelemelerde bulundu. Maden ocağına girecek komisyon üyeleri madenci kıyafetleri giydi.
Komisyon Başkanı Taner Yıldız yaptığı açıklamada, kazanın sebeplerini ortaya çıkarmak ve kazalara karşı önlem alınması için hazırlayacakları raporu verilen yasal süre içinde sunacaklarını belirtti.
Bartın’daki incelemeleri tamamladıklarını ifade eden Yıldız şu açıklamayı yaptı:
"Burada Karadon Müessesemizde yaklaşık 400-460 kotundaki incelemelerimize devam edeceğiz. İnşallah raporumuzu da bu ayın sonuna gelmeden bize tanınan resmi süre içerisinde tamamlamış olacağız. Herhangi bir teknik ister havalandırma ister herhangi personelin eğitiminden tutun ki birçok unsur dikkatle irdeleniyor. Bununla ilgili gerek STK’ların gerek sendikaların gerek özel ve kamu sektörünün Enerji Bakanlığı ve Çalışma Bakanlığı gibi birçok ilgili kurum ve kuruluşlarla bunlar değerlendiriliyor. Akademisyenlerimiz var, bununla ilgili tecrübeli uzman kadromuz var. Bütün partilerin ortak paydasında komisyon çalışmalarını tamamlamış olacak."
Komisyon üyeleri yer altında acil durumlarda kullanılan oksijen maskesi kullanma eğitimi aldıktan sonra baretlerini takarak vinç ile eksi 400 kotuna indi.