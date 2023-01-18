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Özdağ’dan Nagehan Alçı’ya: Sen kabuslar göreceksin, Türkiye'yi 13 milyon işgalciden kurtaracağız
Özdağ’dan Nagehan Alçı’ya: Sen kabuslar göreceksin, Türkiye'yi 13 milyon işgalciden kurtaracağız
Zafer Partisi lideri Özdağ, Habertürk yazarı Alçı'nın "Sevgili Özdağ kabuslar görecek ama Suriye kökenli Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları bu ülkede hâkim de... 18.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-18T00:05+0300
2023-01-18T00:06+0300
politika
ümit özdağ
nagehan alçı
kabus
suriyeli
suriyeli mülteciler
yazı
habertürk gazetesi
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HaberTürk yazarı Nagehan Alçı, sığınmacıları Suriye'ye geri göndereceğine dair 'reklam filmi' çektiren Ümit Özdağ'ın, videoda Şam'a gönderilecekler arasında kendi ismine de yer vermesini köşesine taşıdı.Alçı, videoya yanıt verdiği 'Ümit Özdağ’ın hedefinde olmaktan şeref duyarım' başlıklı yazısında, şu ifadeleri kullandı:"Ne kadar uğraşsa da, yırtınsa da Suriyelilerin önemli bir kısmı artık bu ülkenin bir parçası. 10 yıldan fazla süredir burada yaşayan, Türkçeyi ana dili gibi konuşan, burada doğmuş on binlerce çocuk, Suriye’deki çocukluğunu hiç hatırlamayan, hayat tasavvuru sadece Türkiye’den ibaret olan on binlerce genç var.Bu insanların hayatları Türkiye’de. Suriyeli kanı taşımaları onları bu toprakların yabancısı yapmıyor. Biz çok kültürlü, çok dinli bir ülkeyiz, bizi biz yapan, zengin yapan bu. Bu ülkede üreten, çalışan, kendini bu ülkeye ait hisseden, bu ülkeyi seven herkesi bağrına basan bir ülke Türkiye. Vatanseverlik bu vatanı seven herkesi, kökenine bakmaksızın sevmektir, Zafer Partisi’nin reklamında söylendiği gibi Suriyeli diye insanları kovmak değil. Aksine böyle ayrımcı bir yaklaşım bu toprakların ruhuna ihanet…"'Arkalarından ağlamaman için seni de yolluyoruz'Alçı'ya yanıt veren Özdağ ise sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı:"Annan planı dedin, cemaat dedin, açılım dedin hep yanıldın. Suriyeliler kalsın diyorsun yanılıyorsun. Türk çocuklarının rızkını yedirmedik, vatanını böldürmedik diye sen kabuslar göreceksin. Türkiyeyi 13 milyon işgalciden kurtaracağız. Arkalarından ağlamaman için seni de yolluyoruz."
https://sputniknews.com.tr/20230117/alci-ozdag-kabuslar-gorecek-ama-suriye-kokenli-turkiye-cumhuriyeti-vatandaslari-burokrat-da-olacak-1065840076.html
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ümit özdağ, nagehan alçı, kabus, suriyeli, suriyeli mülteciler, yazı, habertürk gazetesi
ümit özdağ, nagehan alçı, kabus, suriyeli, suriyeli mülteciler, yazı, habertürk gazetesi

Özdağ’dan Nagehan Alçı’ya: Sen kabuslar göreceksin, Türkiye'yi 13 milyon işgalciden kurtaracağız

00:05 18.01.2023 (güncellendi: 00:06 18.01.2023)
© AAZafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ - Sputnik Türkiye, 1920, 18.01.2023
© AA
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Zafer Partisi lideri Özdağ, Habertürk yazarı Alçı'nın "Sevgili Özdağ kabuslar görecek ama Suriye kökenli Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları bu ülkede hâkim de olacaklar, bürokrat da olacaklar" sözlerine yanıt verdi. Özdağ, "Sen kabuslar göreceksin. Türkiye'yi 13 milyon işgalciden kurtaracağız. Arkalarından ağlamaman için seni de yolluyoruz" dedi.
HaberTürk yazarı Nagehan Alçı, sığınmacıları Suriye'ye geri göndereceğine dair 'reklam filmi' çektiren Ümit Özdağ'ın, videoda Şam'a gönderilecekler arasında kendi ismine de yer vermesini köşesine taşıdı.
Alçı, videoya yanıt verdiği 'Ümit Özdağ’ın hedefinde olmaktan şeref duyarım' başlıklı yazısında, şu ifadeleri kullandı:
"Ne kadar uğraşsa da, yırtınsa da Suriyelilerin önemli bir kısmı artık bu ülkenin bir parçası. 10 yıldan fazla süredir burada yaşayan, Türkçeyi ana dili gibi konuşan, burada doğmuş on binlerce çocuk, Suriye’deki çocukluğunu hiç hatırlamayan, hayat tasavvuru sadece Türkiye’den ibaret olan on binlerce genç var.
Bu insanların hayatları Türkiye’de. Suriyeli kanı taşımaları onları bu toprakların yabancısı yapmıyor. Biz çok kültürlü, çok dinli bir ülkeyiz, bizi biz yapan, zengin yapan bu. Bu ülkede üreten, çalışan, kendini bu ülkeye ait hisseden, bu ülkeyi seven herkesi bağrına basan bir ülke Türkiye. Vatanseverlik bu vatanı seven herkesi, kökenine bakmaksızın sevmektir, Zafer Partisi’nin reklamında söylendiği gibi Suriyeli diye insanları kovmak değil. Aksine böyle ayrımcı bir yaklaşım bu toprakların ruhuna ihanet…"

'Arkalarından ağlamaman için seni de yolluyoruz'

Alçı'ya yanıt veren Özdağ ise sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı:
"Annan planı dedin, cemaat dedin, açılım dedin hep yanıldın. Suriyeliler kalsın diyorsun yanılıyorsun. Türk çocuklarının rızkını yedirmedik, vatanını böldürmedik diye sen kabuslar göreceksin. Türkiyeyi 13 milyon işgalciden kurtaracağız. Arkalarından ağlamaman için seni de yolluyoruz."
Nagehan Alçı - Sputnik Türkiye, 1920, 17.01.2023
POLİTİKA
Alçı: Özdağ kabuslar görecek ama Suriye kökenli Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları bürokrat da olacak
Dün, 16:05
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