https://sputniknews.com.tr/20230118/ozdagdan-nagehan-alciya-sen-kabuslar-goreceksin-turkiyeyi-13-milyon-isgalciden-kurtaracagiz-1065855560.html

Özdağ’dan Nagehan Alçı’ya: Sen kabuslar göreceksin, Türkiye'yi 13 milyon işgalciden kurtaracağız

Özdağ’dan Nagehan Alçı’ya: Sen kabuslar göreceksin, Türkiye'yi 13 milyon işgalciden kurtaracağız

Zafer Partisi lideri Özdağ, Habertürk yazarı Alçı'nın "Sevgili Özdağ kabuslar görecek ama Suriye kökenli Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları bu ülkede hâkim de... 18.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-18T00:05+0300

2023-01-18T00:05+0300

2023-01-18T00:06+0300

politika

ümit özdağ

nagehan alçı

kabus

suriyeli

suriyeli mülteciler

yazı

habertürk gazetesi

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/08/0f/1059963616_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_d0380e4300f01aafa19b0e3942b451d5.jpg

HaberTürk yazarı Nagehan Alçı, sığınmacıları Suriye'ye geri göndereceğine dair 'reklam filmi' çektiren Ümit Özdağ'ın, videoda Şam'a gönderilecekler arasında kendi ismine de yer vermesini köşesine taşıdı.Alçı, videoya yanıt verdiği 'Ümit Özdağ’ın hedefinde olmaktan şeref duyarım' başlıklı yazısında, şu ifadeleri kullandı:"Ne kadar uğraşsa da, yırtınsa da Suriyelilerin önemli bir kısmı artık bu ülkenin bir parçası. 10 yıldan fazla süredir burada yaşayan, Türkçeyi ana dili gibi konuşan, burada doğmuş on binlerce çocuk, Suriye’deki çocukluğunu hiç hatırlamayan, hayat tasavvuru sadece Türkiye’den ibaret olan on binlerce genç var.Bu insanların hayatları Türkiye’de. Suriyeli kanı taşımaları onları bu toprakların yabancısı yapmıyor. Biz çok kültürlü, çok dinli bir ülkeyiz, bizi biz yapan, zengin yapan bu. Bu ülkede üreten, çalışan, kendini bu ülkeye ait hisseden, bu ülkeyi seven herkesi bağrına basan bir ülke Türkiye. Vatanseverlik bu vatanı seven herkesi, kökenine bakmaksızın sevmektir, Zafer Partisi’nin reklamında söylendiği gibi Suriyeli diye insanları kovmak değil. Aksine böyle ayrımcı bir yaklaşım bu toprakların ruhuna ihanet…"'Arkalarından ağlamaman için seni de yolluyoruz'Alçı'ya yanıt veren Özdağ ise sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı:"Annan planı dedin, cemaat dedin, açılım dedin hep yanıldın. Suriyeliler kalsın diyorsun yanılıyorsun. Türk çocuklarının rızkını yedirmedik, vatanını böldürmedik diye sen kabuslar göreceksin. Türkiyeyi 13 milyon işgalciden kurtaracağız. Arkalarından ağlamaman için seni de yolluyoruz."

https://sputniknews.com.tr/20230117/alci-ozdag-kabuslar-gorecek-ama-suriye-kokenli-turkiye-cumhuriyeti-vatandaslari-burokrat-da-olacak-1065840076.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ümit özdağ, nagehan alçı, kabus, suriyeli, suriyeli mülteciler, yazı, habertürk gazetesi