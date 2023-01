Alçı: Özdağ kabuslar görecek ama Suriye kökenli Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları bürokrat da olacak

"Ne kadar uğraşsa da, yırtınsa da Suriyelilerin önemli bir kısmı artık bu ülkenin bir parçası. 10 yıldan fazla süredir burada yaşayan, Türkçeyi ana dili gibi konuşan, burada doğmuş on binlerce çocuk, Suriye’deki çocukluğunu hiç hatırlamayan, hayat tasavvuru sadece Türkiye’den ibaret olan on binlerce genç var. Bu insanların hayatları Türkiye’de. Suriyeli kanı taşımaları onları bu toprakların yabancısı yapmıyor. Biz çok kültürlü, çok dinli bir ülkeyiz, bizi biz yapan, zengin yapan bu. Bu ülkede üreten, çalışan, kendini bu ülkeye ait hisseden, bu ülkeyi seven herkesi bağrına basan bir ülke Türkiye. Vatanseverlik bu vatanı seven herkesi, kökenine bakmaksızın sevmektir, Zafer Partisi’nin reklamında söylendiği gibi Suriyeli diye insanları kovmak değil. Aksine böyle ayrımcı bir yaklaşım bu toprakların ruhuna ihanet. Sevgili Özdağ kabuslar görecek ama Suriye kökenli Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları yarın öbür gün bu ülkede hakim de olacaklar, bürokrat da olacaklar."