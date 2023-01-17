Alçı: Özdağ kabuslar görecek ama Suriye kökenli Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları bürokrat da olacak
© Fotoğraf : YouTubeNagehan Alçı
© Fotoğraf : YouTube
Nagehan Alçı, Zafer Partisi'nin hazırlattığı videoda isminin geçmesinin üzerine Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'a, "Sevgili Özdağ kabuslar görecek ama Suriye kökenli Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları yarın öbür gün bu ülkede hâkim de olacaklar, bürokrat da olacaklar" yanıtını verdi.
Alçı, sığınmacıları Suriye'ye geri göndereceğine dair video hazırlattıran Özdağ'ın, videoda Şam'a gönderilecekler arasında kendi ismine de yer vermesini köşesine taşıdı.
Alçı, videoya yanıt verdiği "Ümit Özdağ’ın hedefinde olmaktan şeref duyarım" başlıklı yazısında, şu ifadeleri kullandı:
"Ne kadar uğraşsa da, yırtınsa da Suriyelilerin önemli bir kısmı artık bu ülkenin bir parçası. 10 yıldan fazla süredir burada yaşayan, Türkçeyi ana dili gibi konuşan, burada doğmuş on binlerce çocuk, Suriye’deki çocukluğunu hiç hatırlamayan, hayat tasavvuru sadece Türkiye’den ibaret olan on binlerce genç var. Bu insanların hayatları Türkiye’de. Suriyeli kanı taşımaları onları bu toprakların yabancısı yapmıyor. Biz çok kültürlü, çok dinli bir ülkeyiz, bizi biz yapan, zengin yapan bu. Bu ülkede üreten, çalışan, kendini bu ülkeye ait hisseden, bu ülkeyi seven herkesi bağrına basan bir ülke Türkiye. Vatanseverlik bu vatanı seven herkesi, kökenine bakmaksızın sevmektir, Zafer Partisi’nin reklamında söylendiği gibi Suriyeli diye insanları kovmak değil. Aksine böyle ayrımcı bir yaklaşım bu toprakların ruhuna ihanet. Sevgili Özdağ kabuslar görecek ama Suriye kökenli Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları yarın öbür gün bu ülkede hakim de olacaklar, bürokrat da olacaklar."
Zafer Partisi'nin seçim öncesi ilk kampanya videosunda, gazeteci Nagehan Alçı için Şam bileti kesiliyor.
Zafer Turizm'in tek yönlü Şam seferleri için bilet satışlarımız başlamıştır. Göndermek istediğiniz ismi eft açıklamasına yazın, rezervasyonunu yapalım. 😎— Zafer Partisi (@zaferpartisi) January 16, 2023
Alıcı: Zafer Partisi
Ziraat Bankası IBAN: TR23 0001 0013 9597 4886 8550 01#ümitlezaferedestek pic.twitter.com/aDKtzdxGNp