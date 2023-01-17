Türkiye
BM Güvenlik Konseyi (BMGK) - Sputnik Türkiye, 1920
POLİTİKA
Türkiye ve dünya politikasından en güncel haberler, açıklamalar
https://sputniknews.com.tr/20230117/alci-ozdag-kabuslar-gorecek-ama-suriye-kokenli-turkiye-cumhuriyeti-vatandaslari-burokrat-da-olacak-1065840076.html
Alçı: Özdağ kabuslar görecek ama Suriye kökenli Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları bürokrat da olacak
Alçı: Özdağ kabuslar görecek ama Suriye kökenli Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları bürokrat da olacak
Nagehan Alçı, Zafer Partisi'nin hazırlattığı videoda isminin geçmesinin üzerine Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'a, "Sevgili Özdağ kabuslar görecek ama... 17.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-17T16:05+0300
2023-01-17T16:05+0300
politika
zafer partisi
sığınmacılar
suriyeli sığınmacılar
mülteciler
suriye
türkiye
nagehan alçı
ümit özdağ
seçim
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/103393/74/1033937435_0:27:1000:590_1920x0_80_0_0_677e53f577e4f8f281b482440ecfd198.jpg
Alçı, sığınmacıları Suriye'ye geri göndereceğine dair video hazırlattıran Özdağ'ın, videoda Şam'a gönderilecekler arasında kendi ismine de yer vermesini köşesine taşıdı.Alçı, videoya yanıt verdiği "Ümit Özdağ’ın hedefinde olmaktan şeref duyarım" başlıklı yazısında, şu ifadeleri kullandı:Zafer Partisi'nin seçim öncesi ilk kampanya videosunda, gazeteci Nagehan Alçı için Şam bileti kesiliyor.
suriye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/103393/74/1033937435_23:0:911:666_1920x0_80_0_0_fa284f88fbd9762a38482e4494479075.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
zafer partisi, sığınmacılar, suriyeli sığınmacılar, mülteciler, suriye, türkiye, nagehan alçı, ümit özdağ, seçim
zafer partisi, sığınmacılar, suriyeli sığınmacılar, mülteciler, suriye, türkiye, nagehan alçı, ümit özdağ, seçim

Alçı: Özdağ kabuslar görecek ama Suriye kökenli Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları bürokrat da olacak

16:05 17.01.2023
© Fotoğraf : YouTubeNagehan Alçı
Nagehan Alçı - Sputnik Türkiye, 1920, 17.01.2023
© Fotoğraf : YouTube
Abone olTelegram
Nagehan Alçı, Zafer Partisi'nin hazırlattığı videoda isminin geçmesinin üzerine Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'a, "Sevgili Özdağ kabuslar görecek ama Suriye kökenli Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları yarın öbür gün bu ülkede hâkim de olacaklar, bürokrat da olacaklar" yanıtını verdi.
Alçı, sığınmacıları Suriye'ye geri göndereceğine dair video hazırlattıran Özdağ'ın, videoda Şam'a gönderilecekler arasında kendi ismine de yer vermesini köşesine taşıdı.
Alçı, videoya yanıt verdiği "Ümit Özdağ’ın hedefinde olmaktan şeref duyarım" başlıklı yazısında, şu ifadeleri kullandı:
"Ne kadar uğraşsa da, yırtınsa da Suriyelilerin önemli bir kısmı artık bu ülkenin bir parçası. 10 yıldan fazla süredir burada yaşayan, Türkçeyi ana dili gibi konuşan, burada doğmuş on binlerce çocuk, Suriye’deki çocukluğunu hiç hatırlamayan, hayat tasavvuru sadece Türkiye’den ibaret olan on binlerce genç var. Bu insanların hayatları Türkiye’de. Suriyeli kanı taşımaları onları bu toprakların yabancısı yapmıyor. Biz çok kültürlü, çok dinli bir ülkeyiz, bizi biz yapan, zengin yapan bu. Bu ülkede üreten, çalışan, kendini bu ülkeye ait hisseden, bu ülkeyi seven herkesi bağrına basan bir ülke Türkiye. Vatanseverlik bu vatanı seven herkesi, kökenine bakmaksızın sevmektir, Zafer Partisi’nin reklamında söylendiği gibi Suriyeli diye insanları kovmak değil. Aksine böyle ayrımcı bir yaklaşım bu toprakların ruhuna ihanet. Sevgili Özdağ kabuslar görecek ama Suriye kökenli Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları yarın öbür gün bu ülkede hakim de olacaklar, bürokrat da olacaklar."
Zafer Partisi'nin seçim öncesi ilk kampanya videosunda, gazeteci Nagehan Alçı için Şam bileti kesiliyor.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала