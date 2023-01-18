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Microsoft, çalışanlarının yaklaşık yüzde 5'ini işten çıkaracak
Microsoft, çalışanlarının yaklaşık yüzde 5'ini işten çıkaracak
ABD'li teknoloji şirketlerinden Microsoft'un çalışanlarının yaklaşık yüzde 5'ini işten çıkarmayı planladığı belirtildi. 18.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-18T00:19+0300
2023-01-18T00:19+0300
dünya
microsoft
işten çıkarma
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İngiliz Sky News'un haberinde, şirketin binlerce kişiyi işten çıkarmaya hazırlandığı aktarıldı.Haberde, 220 binden fazla kişiyi istihdam eden Microsoft'un işgücünü yaklaşık yüzde 5 azaltmayı planladığı, bunun yaklaşık 11 bin kişinin işten çıkarılması anlamına geldiği kaydedildi.Ayrıca, Bloomberg'in konuyla ilgili isimsiz kaynaklara dayandırdığı haberinde de Microsoft'un 18 Ocak'ta bazı mühendislik birimlerinde işten çıkarmaya gitmeyi planladığını belirtildi.Öte yandan Microsoft'un geçen yılın ekim-aralık dönemine ait bilançosunun 24 Ocak'ta açıklanması öngörülürken analistler, şirketin 2017 mali yılından bu yana en yavaş gelir artışını kaydetmesini bekliyor.Teknoloji sektöründe işten çıkarma dalgası büyüyorYükselen enflasyon ve olası resesyon teknoloji sektöründe endişelere neden olurken, özellikle ABD'de birçok teknoloji şirketi geçen yıl binlerce kişiyi işten çıkarma ya da yeni işe alımlara ara verme kararı almaya başlamıştı.Bu şirketler arasında Meta ve Amazon gibi teknoloji sektörünün önde gelen firmalarının bulunması dikkati çekmişti.Son olarak ABD'li bulut tabanlı yazılım şirketi Salesforce, iş gücünü yüzde 10 azaltma kararı aldığını duyurmuştu.
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microsoft, işten çıkarma
microsoft, işten çıkarma

Microsoft, çalışanlarının yaklaşık yüzde 5'ini işten çıkaracak

00:19 18.01.2023
© Sputnik / Алексей ВитвицкийMicrosoft
Microsoft - Sputnik Türkiye, 1920, 18.01.2023
© Sputnik / Алексей Витвицкий
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ABD'li teknoloji şirketlerinden Microsoft'un çalışanlarının yaklaşık yüzde 5'ini işten çıkarmayı planladığı belirtildi.
İngiliz Sky News'un haberinde, şirketin binlerce kişiyi işten çıkarmaya hazırlandığı aktarıldı.
Haberde, 220 binden fazla kişiyi istihdam eden Microsoft'un işgücünü yaklaşık yüzde 5 azaltmayı planladığı, bunun yaklaşık 11 bin kişinin işten çıkarılması anlamına geldiği kaydedildi.
Ayrıca, Bloomberg'in konuyla ilgili isimsiz kaynaklara dayandırdığı haberinde de Microsoft'un 18 Ocak'ta bazı mühendislik birimlerinde işten çıkarmaya gitmeyi planladığını belirtildi.
Öte yandan Microsoft'un geçen yılın ekim-aralık dönemine ait bilançosunun 24 Ocak'ta açıklanması öngörülürken analistler, şirketin 2017 mali yılından bu yana en yavaş gelir artışını kaydetmesini bekliyor.

Teknoloji sektöründe işten çıkarma dalgası büyüyor

Yükselen enflasyon ve olası resesyon teknoloji sektöründe endişelere neden olurken, özellikle ABD'de birçok teknoloji şirketi geçen yıl binlerce kişiyi işten çıkarma ya da yeni işe alımlara ara verme kararı almaya başlamıştı.
Bu şirketler arasında Meta ve Amazon gibi teknoloji sektörünün önde gelen firmalarının bulunması dikkati çekmişti.
Son olarak ABD'li bulut tabanlı yazılım şirketi Salesforce, iş gücünü yüzde 10 azaltma kararı aldığını duyurmuştu.
Salesforce CEO'su Marc Benioff - Sputnik Türkiye, 1920, 05.01.2023
EKONOMİ
ABD'li yazılım devi, çalışanlarının yüzde 10'unu işten çıkaracak
5 Ocak, 05:00
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