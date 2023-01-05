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ABD'li yazılım devi, çalışanlarının yüzde 10'unu işten çıkaracak
ABD'li yazılım devi, çalışanlarının yüzde 10'unu işten çıkaracak
Amerikan bulut tabanlı yazılım şirketi Salesforce, iş gücünü yüzde 10 oranında azaltma kararı aldığını duyurdu. 05.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-05T05:00+0300
2023-01-05T05:00+0300
ekonomi
abd
salgın
yazılım
işten çıkarma
salesforce
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Salesforce CEO'su Marc Benioff, konuya ilişkin şirket çalışanlarına gönderdiği yazıda, iş ortamının zorlu olmaya devam ettiğini ve müşterilerin satın alma kararlarında daha ölçülü bir yaklaşım izlediğini aktardı.Benioff, "Bu doğrultuda, gelecek haftalarda, iş gücümüzü yaklaşık yüzde 10 azaltmak gibi çok zor bir karar aldık" ifadesini kullandı.'Bunun sorumluluğunu alıyorum'Bu noktaya nasıl geldikleri üzerine çok düşündüğünü belirten Benioff, salgın döneminde gelir artışlarının hızlanmasıyla çok fazla kişiyi işe aldıklarını ve bunun şu anda karşı karşıya oldukları ekonomik gerilemeye yol açtığını kaydetti.Benioff, "Bunun sorumluluğunu alıyorum" değerlendirmesinde bulundu.Şirketin işten çıkarma kararının, maliyetlerde 1.4 - 2.1 milyar dolar düşüş sağlaması bekleniyor.Küresel ekonominin yavaşlamasıyla özellikle ABD'de birçok teknoloji şirketi geçen yıl binlerce kişiyi işten çıkarma ya da yeni işe alımlara ara verme kararı almıştı. Bu şirketler arasında Meta ve Amazon gibi teknoloji sektörünün önde gelen firmaları da bulunuyordu.
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abd, salgın, yazılım, işten çıkarma, salesforce
abd, salgın, yazılım, işten çıkarma, salesforce

ABD'li yazılım devi, çalışanlarının yüzde 10'unu işten çıkaracak

05:00 05.01.2023
© AP PhotoSalesforce CEO'su Marc Benioff
Salesforce CEO'su Marc Benioff - Sputnik Türkiye, 1920, 05.01.2023
© AP Photo
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Amerikan bulut tabanlı yazılım şirketi Salesforce, iş gücünü yüzde 10 oranında azaltma kararı aldığını duyurdu.
Salesforce CEO'su Marc Benioff, konuya ilişkin şirket çalışanlarına gönderdiği yazıda, iş ortamının zorlu olmaya devam ettiğini ve müşterilerin satın alma kararlarında daha ölçülü bir yaklaşım izlediğini aktardı.
Benioff, "Bu doğrultuda, gelecek haftalarda, iş gücümüzü yaklaşık yüzde 10 azaltmak gibi çok zor bir karar aldık" ifadesini kullandı.

'Bunun sorumluluğunu alıyorum'

Bu noktaya nasıl geldikleri üzerine çok düşündüğünü belirten Benioff, salgın döneminde gelir artışlarının hızlanmasıyla çok fazla kişiyi işe aldıklarını ve bunun şu anda karşı karşıya oldukları ekonomik gerilemeye yol açtığını kaydetti.
Benioff, "Bunun sorumluluğunu alıyorum" değerlendirmesinde bulundu.
Şirketin işten çıkarma kararının, maliyetlerde 1.4 - 2.1 milyar dolar düşüş sağlaması bekleniyor.
Küresel ekonominin yavaşlamasıyla özellikle ABD'de birçok teknoloji şirketi geçen yıl binlerce kişiyi işten çıkarma ya da yeni işe alımlara ara verme kararı almıştı. Bu şirketler arasında Meta ve Amazon gibi teknoloji sektörünün önde gelen firmaları da bulunuyordu.
Xiaomi logo - Sputnik Türkiye, 1920, 21.12.2022
EKONOMİ
Yaklaşık 209 milyon dolar net zarar bildiren Xiaomi çalışanlarının yüzde 10'unu işten çıkaracak
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