https://sputniknews.com.tr/20230105/abdli-yazilim-devi-calisanlarinin-yuzde-10unu-isten-cikaracak-1065401032.html

ABD'li yazılım devi, çalışanlarının yüzde 10'unu işten çıkaracak

ABD'li yazılım devi, çalışanlarının yüzde 10'unu işten çıkaracak

Amerikan bulut tabanlı yazılım şirketi Salesforce, iş gücünü yüzde 10 oranında azaltma kararı aldığını duyurdu. 05.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-05T05:00+0300

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ekonomi

abd

salgın

yazılım

işten çıkarma

salesforce

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Salesforce CEO'su Marc Benioff, konuya ilişkin şirket çalışanlarına gönderdiği yazıda, iş ortamının zorlu olmaya devam ettiğini ve müşterilerin satın alma kararlarında daha ölçülü bir yaklaşım izlediğini aktardı.Benioff, "Bu doğrultuda, gelecek haftalarda, iş gücümüzü yaklaşık yüzde 10 azaltmak gibi çok zor bir karar aldık" ifadesini kullandı.'Bunun sorumluluğunu alıyorum'Bu noktaya nasıl geldikleri üzerine çok düşündüğünü belirten Benioff, salgın döneminde gelir artışlarının hızlanmasıyla çok fazla kişiyi işe aldıklarını ve bunun şu anda karşı karşıya oldukları ekonomik gerilemeye yol açtığını kaydetti.Benioff, "Bunun sorumluluğunu alıyorum" değerlendirmesinde bulundu.Şirketin işten çıkarma kararının, maliyetlerde 1.4 - 2.1 milyar dolar düşüş sağlaması bekleniyor.Küresel ekonominin yavaşlamasıyla özellikle ABD'de birçok teknoloji şirketi geçen yıl binlerce kişiyi işten çıkarma ya da yeni işe alımlara ara verme kararı almıştı. Bu şirketler arasında Meta ve Amazon gibi teknoloji sektörünün önde gelen firmaları da bulunuyordu.

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abd, salgın, yazılım, işten çıkarma, salesforce