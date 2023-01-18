Türkiye
SON DAKİKA | Lavrov: ABD'nin gücü Rusya ve Çin'i dizginlemeye yetmiyor
- Sputnik Türkiye, 1920
SPOR
Futbol turnuvalarından uluslararası karşılaşmalara, dünyanın her noktasından spor hakkında her şey.
https://sputniknews.com.tr/20230118/laliga-kurumu-32-takimli-kulupler-dunya-kupasini-engellemek-icin-casa-basvurdu-1065874993.html
LaLiga kurumu, 32 takımlı Kulüpler Dünya Kupası'nı engellemek için CAS'a başvurdu
LaLiga kurumu, 32 takımlı Kulüpler Dünya Kupası'nı engellemek için CAS'a başvurdu
İspanya'da 1. ve 2. futbol liglerindeki kulüplerin bağlı olduğu LaLiga kurumu, FIFA'nın 2025 yılından itibaren Kulüpler Dünya Kupası'nı 32 takımla oynatma... 18.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-18T14:20+0300
2023-01-18T14:26+0300
ispanya
la liga
spor
uluslararası spor tahkim mahkemesi (cas)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/01/12/1065874755_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_90fca8e2ca2b355bfc3b653dd5e340df.jpg
LaLiga, aralık ayında açıkladığı "Kulüpler Dünya Kupası'nın duyurulan 32 takımlı formatta yapılmasını önlemek için gerekli yasal işlemleri araştıracağız" ifadelerini kullanarak, hukuki analizlerini tamamladıktan sonra dün Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi'ne (CAS) başvuru yaptı.Kulüpler Dünya Kupası'ndaki yeni formatın, kulüplerin zaten yoğun olan fikstürüne yeni maçlar ekleyeceğini savunan LaLiga, "FIFA, bu formatın profesyonel futbolun tüm aktörleri üzerindeki gerçek etkisini unutup, sadece bir grubu düşünüyor gibi hareket ediyor. Uluslararası müsabakalara katılmayan çok sayıda profesyonel ligi, binlerce kulübü ve futbolcuyu düşünmüyor" değerlendirmesinde bulundu.FIFA'yı eleştiren ve yeni formatı durdurmasını talep eden LaLiga, "Yeni uluslararası turnuvalarla ilgili takvime ilişkin tek taraflı ve habersiz alınan bu kararlar, tüm futbol ekosistemini geri dönülmez biçimde zedeliyor" ifadesini kullandı.Kulüpler Dünya Kupası, şimdiye kadar Asya Futbol Konfederasyonu (AFC), Avrupa Futbol Federasyonlar Birliği (UEFA), Afrika Futbol Konfederasyonu (CAF), Kuzey Amerika, Orta Amerika ve Karayip Futbol Konfederasyonu (CONCACAF), Okyanusya Futbol Konfederasyonu (OFC) tarafından ayrı ayrı düzenlenen Şampiyonlar Liglerinin şampiyonları ve Güney Amerika Futbol Konfederasyonu'nun (CONMEBOL) organize ettiği Libertadores şampiyonu ile ev sahibi ülkenin lig şampiyonu arasında oynanıyordu.FIFA Başkanı Gianni İnfantino, aralık ayında yaptığı açıklamada, 2025 yazından itibaren bu turnuvanın 4 yılda bir toplam 32 takımın katılımıyla düzenleneceğini duyurmuştu.
https://sputniknews.com.tr/20230116/ispanya-super-kupasi-barcelonanin-1065776296.html
ispanya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/01/12/1065874755_136:0:784:486_1920x0_80_0_0_9e6d4edc7e4ecea0516dbf75b93d8212.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ispanya, la liga, uluslararası spor tahkim mahkemesi (cas)
ispanya, la liga, uluslararası spor tahkim mahkemesi (cas)

LaLiga kurumu, 32 takımlı Kulüpler Dünya Kupası'nı engellemek için CAS'a başvurdu

14:20 18.01.2023 (güncellendi: 14:26 18.01.2023)
© AAUluslararası Spor Tahkim Mahkemesi'ne (CAS)
Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi'ne (CAS) - Sputnik Türkiye, 1920, 18.01.2023
© AA
Abone olTelegram
İspanya'da 1. ve 2. futbol liglerindeki kulüplerin bağlı olduğu LaLiga kurumu, FIFA'nın 2025 yılından itibaren Kulüpler Dünya Kupası'nı 32 takımla oynatma girişimini engellemek için Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi'ne başvurdu.
LaLiga, aralık ayında açıkladığı "Kulüpler Dünya Kupası'nın duyurulan 32 takımlı formatta yapılmasını önlemek için gerekli yasal işlemleri araştıracağız" ifadelerini kullanarak, hukuki analizlerini tamamladıktan sonra dün Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi'ne (CAS) başvuru yaptı.
Kulüpler Dünya Kupası'ndaki yeni formatın, kulüplerin zaten yoğun olan fikstürüne yeni maçlar ekleyeceğini savunan LaLiga, "FIFA, bu formatın profesyonel futbolun tüm aktörleri üzerindeki gerçek etkisini unutup, sadece bir grubu düşünüyor gibi hareket ediyor. Uluslararası müsabakalara katılmayan çok sayıda profesyonel ligi, binlerce kulübü ve futbolcuyu düşünmüyor" değerlendirmesinde bulundu.
FIFA'yı eleştiren ve yeni formatı durdurmasını talep eden LaLiga, "Yeni uluslararası turnuvalarla ilgili takvime ilişkin tek taraflı ve habersiz alınan bu kararlar, tüm futbol ekosistemini geri dönülmez biçimde zedeliyor" ifadesini kullandı.
Kulüpler Dünya Kupası, şimdiye kadar Asya Futbol Konfederasyonu (AFC), Avrupa Futbol Federasyonlar Birliği (UEFA), Afrika Futbol Konfederasyonu (CAF), Kuzey Amerika, Orta Amerika ve Karayip Futbol Konfederasyonu (CONCACAF), Okyanusya Futbol Konfederasyonu (OFC) tarafından ayrı ayrı düzenlenen Şampiyonlar Liglerinin şampiyonları ve Güney Amerika Futbol Konfederasyonu'nun (CONMEBOL) organize ettiği Libertadores şampiyonu ile ev sahibi ülkenin lig şampiyonu arasında oynanıyordu.
FIFA Başkanı Gianni İnfantino, aralık ayında yaptığı açıklamada, 2025 yazından itibaren bu turnuvanın 4 yılda bir toplam 32 takımın katılımıyla düzenleneceğini duyurmuştu.
İspanya Süper Kupası'nı finalde Real Madrid'i 3-1 mağlup eden Barcelona kazandı. - Sputnik Türkiye, 1920, 16.01.2023
SPOR
İspanya Süper Kupası Barcelona'nın
16 Ocak, 00:20
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала