https://sputniknews.com.tr/20230118/kerem-tunceri-galatasaraydaki-gorevinden-istifa-etti-1065876880.html

Kerem Tunçeri, Galatasaray’daki görevinden istifa etti

Kerem Tunçeri, Galatasaray’daki görevinden istifa etti

Galatasaray Nef Erkek Basketbol Takımı Genel Direktörü Kerem Tunçeri görevinden istifa ettiğini açıkladı. 18.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-18T14:37+0300

2023-01-18T14:37+0300

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spor

kerem tunçeri

galatasaray

basketbol

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Galatasaray Nef Erkek Basketbol Takımı'nda genel direktör Kerem Tunçeri, görevinden istifa etti.Sarı-kırmızılı kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Basketbola Galatasaray altyapısında başlayan, 1996-2000 yılları arasında sarı kırmızılı formamız ile mücadele eden ve 2021-2022 sezonu başında yeniden yuvasına dönerek Galatasaray Nef Erkek Basketbol Takımı Genel Direktörlük görevini üstlenen Kerem Tunçeri istifa etmiştir. Kendisine, kulübümüze vermiş olduğu hizmetler için teşekkür eder, kariyerinin devamında başarılar dileriz." denildi.

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kerem tunçeri, galatasaray, basketbol