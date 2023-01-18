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Kerem Tunçeri, Galatasaray’daki görevinden istifa etti
Kerem Tunçeri, Galatasaray’daki görevinden istifa etti
Galatasaray Nef Erkek Basketbol Takımı Genel Direktörü Kerem Tunçeri görevinden istifa ettiğini açıkladı. 18.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-18T14:37+0300
2023-01-18T14:37+0300
spor
kerem tunçeri
galatasaray
basketbol
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Galatasaray Nef Erkek Basketbol Takımı'nda genel direktör Kerem Tunçeri, görevinden istifa etti.Sarı-kırmızılı kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Basketbola Galatasaray altyapısında başlayan, 1996-2000 yılları arasında sarı kırmızılı formamız ile mücadele eden ve 2021-2022 sezonu başında yeniden yuvasına dönerek Galatasaray Nef Erkek Basketbol Takımı Genel Direktörlük görevini üstlenen Kerem Tunçeri istifa etmiştir. Kendisine, kulübümüze vermiş olduğu hizmetler için teşekkür eder, kariyerinin devamında başarılar dileriz." denildi.
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kerem tunçeri, galatasaray, basketbol
kerem tunçeri, galatasaray, basketbol

Kerem Tunçeri, Galatasaray’daki görevinden istifa etti

14:37 18.01.2023
© AAKerem Tunçeri
Kerem Tunçeri - Sputnik Türkiye, 1920, 18.01.2023
© AA
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Galatasaray Nef Erkek Basketbol Takımı Genel Direktörü Kerem Tunçeri görevinden istifa ettiğini açıkladı.
Galatasaray Nef Erkek Basketbol Takımı'nda genel direktör Kerem Tunçeri, görevinden istifa etti.
Sarı-kırmızılı kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Basketbola Galatasaray altyapısında başlayan, 1996-2000 yılları arasında sarı kırmızılı formamız ile mücadele eden ve 2021-2022 sezonu başında yeniden yuvasına dönerek Galatasaray Nef Erkek Basketbol Takımı Genel Direktörlük görevini üstlenen Kerem Tunçeri istifa etmiştir. Kendisine, kulübümüze vermiş olduğu hizmetler için teşekkür eder, kariyerinin devamında başarılar dileriz." denildi.
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