https://sputniknews.com.tr/20230118/ito-perakende-komitesi-baskani-altun-zincir-marketler-pazar-gunu-kapansin-1065862850.html

İTO Perakende Komitesi Başkanı Altun: Zincir marketler pazar günü kapansın

İTO Perakende Komitesi Başkanı Altun: Zincir marketler pazar günü kapansın

Happy Center CEO’su ve İstanbul Ticaret Odası Perakende Komitesi Başkanı Yavuz Altun, sektörde uzun zamandır tartışılan bir konuyu gündeme getirerek, “Küçük... 18.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-18T09:42+0300

2023-01-18T09:42+0300

2023-01-18T09:42+0300

ekonomi

istanbul ticaret odası (ito)

zincir

market

bakkal

esnaf

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/09/10/1048965241_0:166:2000:1291_1920x0_80_0_0_dc6fcf8b83317630f569998ea680b6ac.jpg

Zincir marketlerin birçoğunun fiyat indirimine gittiğini, et ve süt arzında sorunlar olduğunu açıklayan Happy Center CEO’su ve İstanbul Ticaret Odası (İTO) Perakende Komitesi Başkanı Yavuz Altun, küçük esnafın daha rahat nefes alması için bu kez tüm zincir marketlerin pazar günleri kapatılması, tekel ürünlerinin de sadece bakkal ve küçük esnafta satılması önerisinde bulundu.Aynı zamanda İTO Meclis Üyesi de olan Yavuz Altun, bu önerisini İstanbul Ticaret Odası’nın Ocak ayı Meclis Toplantısı’nda dile getirdi. Ekonomi gazetesinden Merve Yiğitcan'ın haberine göre Altun, “Bu önerimi daha önce de birçok platformda dile getirmiştim. Çok destek gördü ancak çok karşı çıkan da oldu. Bu nedenle bir türlü hayata geçmedi. Fakat içinde bulunduğumuz durumun artık bu teklifin hayata geçmesini zorunlu kıldığını düşünüyorum” diyen Yavuz Altun, şöyle devam etti:'Çalışanlar da aileleri ile zaman geçirebilecek'Bu talebin İstanbul perakende sektörü üyelerinin önemli beklentilerinden biri olduğunu belirten Yavuz Altun, “Biz de uzun zamandan beri bu konuda mücadele veriyoruz. Çünkü küçük esnaf da nefes almalı. Aksi halde yaşama şansları kalmayacak” diye konuştu.“Pazar günü market zincirleri kapalı olunca sadece tüketiciler bakkallara gitmekle kalmayacak, market çalışanları da pazar günlerini aileleri ile geçirebilme imkanına kavuşacak” diyen Altun, şu ifadeleri kullandı:'Tekel ürünlerini bakkal ve küçük esnaf satsın'İnsanların emekli olduklarında en kolay yapacakları işin bakkal dükkanı açmak olduğunu söyleyen Yavuz Altun, “Ama zincir marketlerin yurt geneline yayılması nedeniyle bakkal açamıyor, kırtasiye açamıyor, ayakkabı dükkanı açamıyor. Halbuki bu, bir bireysel özgürlük meselesi. Bireysel özgürlüğün alanı ne kadar kapalı olursa, o ülkede mutluluk o kadar az olur. Mesela fırıncılar olmasaydı, biz koronada aç kalırdık. Bu nedenle küçük esnaf her zaman desteklenmeli” dedi.Marketlerin ucuza mal sattıklarının doğru olduğunu ancak insanların “Her yer kapansın biz her şeyi zincir marketlerden alalım” demesi ya da benzer bir düşünceye zincir marketlerin sahip olmasının doğru bir bakış açısı olmadığını belirten Altun şöyle konuştu:Yavuz Altun, pazar günleri sadece bakkalların ve küçük esnafın açık kalmasıyla insanların oralardan alışveriş yapacağını ve belirli bir sermayeye kavuşan bakkalların daha ucuza mal satmaya başlayacağını kaydetti. Altun, buna ilave olarak Tekel ürünlerinin de sadece bakkal ve küçük esnaf tarafından satılması önerisinde bulundu.Altun, “Böylece sadece pazar günleri değil, diğer günler de iş yapabilirler ve ayakta kalma noktasına daha sağlıklı bir yapıya sahip olabilirler” diyerek sözlerini tamamladı.

https://sputniknews.com.tr/20230115/istanbulda-bir-zincir-markette-indirimli-urun-izdihami-allah-devletimizden-razi-olsun-1065765331.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

istanbul ticaret odası (ito), zincir, market, bakkal, esnaf