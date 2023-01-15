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https://sputniknews.com.tr/20230115/istanbulda-bir-zincir-markette-indirimli-urun-izdihami-allah-devletimizden-razi-olsun-1065765331.html
İstanbul'da bir zincir markette indirimli ürün izdihamı: 'Allah devletimizden razı olsun'
İstanbul'da bir zincir markette indirimli ürün izdihamı: 'Allah devletimizden razı olsun'
İstanbul Pendik’te bir AVM içerisindeki zincir markette televizyon ve diğer ürünlerdeki indirimlerden faydalanmak isteyenler, izdihama neden oldu İndirimli... 15.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-15T14:37+0300
2023-01-15T14:37+0300
ekonomi
ekonomi
market
alışveriş
indirim
istanbul
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İstanbul’un Pendik ilçesindeki bir AVM içerisinde bulunan zincir market, açılışa özel indirim yapacağını duyurdu. Haberi alan vatandaşlar, açılıştan saatler önce AVM önünde sıraya girdi. Kepenklerin açılmasıyla kapının önünde kuyruk oluşturanlar, aynı anda içeri girmeye çalışınca izdiham çıktı.Dışarıda bekleyen yüzlerce kişi içeri girmekte zorlanırken, indirimden faydalanmak isteyenler alışveriş arabası almak için adeta yarıştı.Market içinde ise adım atacak yer kalmadı. Ürünleri almak isteyenler birbirleriyle yarışırken, zaman zaman gerginlikler de yaşandı. Yoğunlukla mücadele etmeye çalışan mağaza çalışanları zor anlar yaşadı.'Çok zor girdik'Alışveriş yapan vatandaşlardan Emine A., “9.30’dan beri bekliyorum. Çok güzel indirimler var. Halkımızı buraya bekliyoruz. Çok yoğun kalabalık var. Çok sıra vardı, zor girdik. Ürünlerin hepsi indirimli. Allah vatanımızdan, milletimizden, devletimizden razı olsun.” dedi.Aykut Ö. isimli bir vatandaş ise “Televizyon almaya geldim. Piyasa fiyatı 8-9 bin liraydı. Burada televizyonu 5 bin liraya aldım. Daha fiyatlara bakmadım. Böyle ummuyordum ama bayağı izdiham varmış. Yarım saat önce geldim, anca girebildim.” diye konuştu.
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ekonomi, market, alışveriş, indirim, istanbul
ekonomi, market, alışveriş, indirim, istanbul

İstanbul'da bir zincir markette indirimli ürün izdihamı: 'Allah devletimizden razı olsun'

14:37 15.01.2023
© İHA / ENES ŞAMİL GÖNENÇ - SEVGİ CANPOLATİstanbul'da bir zincir markette indirimli ürün izdihamı
İstanbul'da bir zincir markette indirimli ürün izdihamı - Sputnik Türkiye, 1920, 15.01.2023
© İHA / ENES ŞAMİL GÖNENÇ - SEVGİ CANPOLAT
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İstanbul Pendik’te bir AVM içerisindeki zincir markette televizyon ve diğer ürünlerdeki indirimlerden faydalanmak isteyenler, izdihama neden oldu İndirimli ürünleri almak isteyenlerin görüntüleri sosyal medyada gündem oldu.
İstanbul’un Pendik ilçesindeki bir AVM içerisinde bulunan zincir market, açılışa özel indirim yapacağını duyurdu. Haberi alan vatandaşlar, açılıştan saatler önce AVM önünde sıraya girdi. Kepenklerin açılmasıyla kapının önünde kuyruk oluşturanlar, aynı anda içeri girmeye çalışınca izdiham çıktı.
Dışarıda bekleyen yüzlerce kişi içeri girmekte zorlanırken, indirimden faydalanmak isteyenler alışveriş arabası almak için adeta yarıştı.
Market içinde ise adım atacak yer kalmadı. Ürünleri almak isteyenler birbirleriyle yarışırken, zaman zaman gerginlikler de yaşandı. Yoğunlukla mücadele etmeye çalışan mağaza çalışanları zor anlar yaşadı.

'Çok zor girdik'

Alışveriş yapan vatandaşlardan Emine A., “9.30’dan beri bekliyorum. Çok güzel indirimler var. Halkımızı buraya bekliyoruz. Çok yoğun kalabalık var. Çok sıra vardı, zor girdik. Ürünlerin hepsi indirimli. Allah vatanımızdan, milletimizden, devletimizden razı olsun.” dedi.
Aykut Ö. isimli bir vatandaş ise “Televizyon almaya geldim. Piyasa fiyatı 8-9 bin liraydı. Burada televizyonu 5 bin liraya aldım. Daha fiyatlara bakmadım. Böyle ummuyordum ama bayağı izdiham varmış. Yarım saat önce geldim, anca girebildim.” diye konuştu.
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