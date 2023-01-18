https://sputniknews.com.tr/20230118/istanbul-bogazinda-denizanasi-istilasi-devam-ediyor-1065867884.html
İstanbul Boğazı'nda denizanası istilası devam ediyor
İstanbul Boğazı'nda denizanası istilası devam ediyor
İstanbul Boğazı’nda Sarıyer sahilinde kameralara takılan denizanası yoğunluğu, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve Bebek sahili açıklarında da su altından... 18.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-18T11:58+0300
2023-01-18T11:58+0300
2023-01-18T12:10+0300
yaşam
denizanası
denizanası
istanbul
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Su altında serbest dalış yapan ve su altı yaşamını görüntüleyen İsa Şahintürk, İstanbul Boğazı’nın farklı noktalarında denizanası yoğunluğu görüntüledi. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, Bebek sahili ve İstanbul Boğazı’nın birkaç farklı noktasındaki denizanası yoğunluğu su altı kamerasına yansıdı. Görüntülerde suyun beyaz bir tabakayla kaplandığı görülüyor. Denizanalarının deniz kirliliğinin arttığı noktalarda daha çok görüldüğü ifade ediliyor. Daha önceki yıllarda yine dalış yaptıkları yerde su altını görüntülediğini söyleyen Şahintürk, “Dönem dönem İstanbul Boğaz’ında denizanası yoğunluğunu gözlemleyebiliyoruz. Bu kez sahil şeritlerinde yoğun bir şekilde görüntüledim. Denizanası yoğunluğunun bu yıl geçen yıllara oranla daha fazla olduğunu düşünüyorum. Çektiğim görüntüleri incelediğimde bu sonuç ortaya çıkıyor. Denizanalarının deniz kirliliğinin arttığı noktalarda sayılarının daha fazla olduğunu biliyoruz” ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20221123/aydinda-4-gun-icinde-3-deniz-kaplumbagasi-olu-bulundu-1063754633.html
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denizanası, denizanası, istanbul
denizanası, denizanası, istanbul
İstanbul Boğazı'nda denizanası istilası devam ediyor
11:58 18.01.2023 (güncellendi: 12:10 18.01.2023) Abone ol
İstanbul Boğazı’nda Sarıyer sahilinde kameralara takılan denizanası yoğunluğu, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve Bebek sahili açıklarında da su altından görüntülendi.
Su altında serbest dalış yapan ve su altı yaşamını görüntüleyen İsa Şahintürk, İstanbul Boğazı’nın farklı noktalarında denizanası yoğunluğu görüntüledi.
Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, Bebek sahili ve İstanbul Boğazı’nın birkaç farklı noktasındaki denizanası yoğunluğu su altı kamerasına yansıdı. Görüntülerde suyun beyaz bir tabakayla kaplandığı görülüyor. Denizanalarının deniz kirliliğinin arttığı noktalarda daha çok görüldüğü ifade ediliyor.
Daha önceki yıllarda yine dalış yaptıkları yerde su altını görüntülediğini söyleyen Şahintürk, “Dönem dönem İstanbul Boğaz’ında denizanası yoğunluğunu gözlemleyebiliyoruz. Bu kez sahil şeritlerinde yoğun bir şekilde görüntüledim. Denizanası yoğunluğunun bu yıl geçen yıllara oranla daha fazla olduğunu düşünüyorum. Çektiğim görüntüleri incelediğimde bu sonuç ortaya çıkıyor. Denizanalarının deniz kirliliğinin arttığı noktalarda sayılarının daha fazla olduğunu biliyoruz” ifadelerini kullandı.