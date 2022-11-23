https://sputniknews.com.tr/20221123/aydinda-4-gun-icinde-3-deniz-kaplumbagasi-olu-bulundu-1063754633.html
Aydın'da 4 gün içinde 3 deniz kaplumbağası ölü bulundu
Aydın'da 4 gün içinde 3 deniz kaplumbağası ölü bulundu
Aydın Kuşadası'nda, 4 günde 3 deniz kaplumbağası ölü bulundu. Ekosistemi Koruma Derneği Başkanı Bahattin Sürücü, "Bazen ağlara hedef dışı av olarak yakalanan... 23.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-23T15:04+0300
2022-11-23T15:04+0300
2022-11-23T15:04+0300
yaşam
aydın
deniz kaplumbağası
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Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, 4 gün içinde 3 deniz kaplumbağası ölü bulundu.Denizel biyoçeşitlilik açısından zengin kaynaklara sahip Kuşadası Körfezi'ne beslenme amacıyla gelen ve Kuşadası sahillerinde de yuvaları tespit edilen deniz kaplumbağaları, son günlerde artan ölüm sayılarıyla tehlike altında.Kuşadası Yavansu'da 4 günde 1 dişi caretta caretta iribaş deniz kaplumbağası, Güvercinada'da 1 juvenil chelonia mydas yeşil deniz kaplumbağası, Pamucak Plajı'nda da 1 dişi caretta caretta ölü bulundu.'Plastikleri denizanası zannedip yutup, ölüyorlar'Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği (EKODOSD) Başkanı Bahattin Sürücü, ölü bulunan kaplumbağalarla ilgili şunları söyledi:"Son bulunan caretta carettaya yapılan incelemelerde, daha önceki dönemlerde de bir kazaya uğradığı ve karapaksında iyileşme olduğu görüldü. Caretta caretta türü iribaş deniz kaplumbağaları ve chelonia mydas türü yeşil deniz kaplumbağaları denizel biyoçeşitlilik açısından zengin kaynaklara sahip Kuşadası Körfezi'ne beslenmek amacıyla gelmektedir.Her yıl Kuşadası kumsallarında caretta carettalar tarafından birkaç yuva tespit edilmektedir. Bazen ağlara hedef dışı av olarak yakalanan kaplumbağalar su yüzeyine çıkıp nefes alamadıkları için boğularak, bazen de insan kaynaklı kirlilikten dolayı, denizlere atılan plastikleri denizanası sanıp, yutarak ölmektedir.
aydın
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aydın, deniz kaplumbağası
aydın, deniz kaplumbağası
Aydın'da 4 gün içinde 3 deniz kaplumbağası ölü bulundu
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Aydın Kuşadası'nda, 4 günde 3 deniz kaplumbağası ölü bulundu. Ekosistemi Koruma Derneği Başkanı Bahattin Sürücü, "Bazen ağlara hedef dışı av olarak yakalanan kaplumbağalar su yüzeyine çıkıp nefes alamadıkları için boğularak, bazen de insan kaynaklı kirlilikten dolayı, denizlere atılan plastikleri denizanası sanıp yutarak ölmektedir" dedi.
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, 4 gün içinde 3 deniz kaplumbağası ölü bulundu.
Denizel biyoçeşitlilik açısından zengin kaynaklara sahip Kuşadası Körfezi'ne beslenme amacıyla gelen ve Kuşadası sahillerinde de yuvaları tespit edilen deniz kaplumbağaları, son günlerde artan ölüm sayılarıyla tehlike altında.
Kuşadası Yavansu'da 4 günde 1 dişi caretta caretta iribaş deniz kaplumbağası, Güvercinada'da 1 juvenil chelonia mydas yeşil deniz kaplumbağası, Pamucak Plajı'nda da 1 dişi caretta caretta ölü bulundu.
'Plastikleri denizanası zannedip yutup, ölüyorlar'
Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği (EKODOSD) Başkanı Bahattin Sürücü, ölü bulunan kaplumbağalarla ilgili şunları söyledi:
"Son bulunan caretta carettaya yapılan incelemelerde, daha önceki dönemlerde de bir kazaya uğradığı ve karapaksında iyileşme olduğu görüldü. Caretta caretta türü iribaş deniz kaplumbağaları ve chelonia mydas türü yeşil deniz kaplumbağaları denizel biyoçeşitlilik açısından zengin kaynaklara sahip Kuşadası Körfezi'ne beslenmek amacıyla gelmektedir.
Her yıl Kuşadası kumsallarında caretta carettalar tarafından birkaç yuva tespit edilmektedir. Bazen ağlara hedef dışı av olarak yakalanan kaplumbağalar su yüzeyine çıkıp nefes alamadıkları için boğularak, bazen de insan kaynaklı kirlilikten dolayı, denizlere atılan plastikleri denizanası sanıp, yutarak ölmektedir.