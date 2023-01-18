https://sputniknews.com.tr/20230118/finlandiya-murmansktaki-baskonsolosluk-subesini-gecici-olarak-kapatti-1065889382.html
Finlandiya, Murmansk’taki başkonsolosluk şubesini geçici olarak kapattı
Finlandiya, Murmansk’taki başkonsolosluk şubesini geçici olarak kapattı
Finlandiya Dışişleri Bakanlığı, Rusya’nın Murmansk kentindeki Finlandiya Başkonsolosluğu şubesinin geçici olarak kapatıldığını duyurdu. 18.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-18T19:18+0300
2023-01-18T19:18+0300
2023-01-18T19:18+0300
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Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Finlandiya Dışişleri Bakanlığı, St. Petersburg Başkonsolosluğuna bağlı olarak faaliyet gösteren Murmansk şubesini geçici olarak kapatma kararı almıştır" ifadeleri kullanıldı.Açıklamada, Helsinki'nin Murmansk'taki şubeyi kapatma kararının Finlandiya'daki Rus diplomatik misyonunun faaliyetlerini etkilemediğine vurgu yapılarak, konsolosluğun ana görevlerindeki önemli azalma nedeniyle Finlandiya'nın şu anda Murmansk'ta bir şubeye ihtiyacı olmadığı kaydedildi.Murmansk şubesinin geçici olarak kapatılmasının, bir sonraki duyuruya kadar faaliyetlerinin askıya alındığı anlamına geldiği belirtildi.
https://sputniknews.com.tr/20230117/finlandiya-basbakani-natoya-uyeligimiz-konusunda-buyuk-bir-sorun-yok-1065851334.html
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Finlandiya, Murmansk’taki başkonsolosluk şubesini geçici olarak kapattı
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Finlandiya Dışişleri Bakanlığı, Rusya’nın Murmansk kentindeki Finlandiya Başkonsolosluğu şubesinin geçici olarak kapatıldığını duyurdu.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Finlandiya Dışişleri Bakanlığı, St. Petersburg Başkonsolosluğuna bağlı olarak faaliyet gösteren Murmansk şubesini geçici olarak kapatma kararı almıştır" ifadeleri kullanıldı.
Açıklamada, Helsinki'nin Murmansk'taki şubeyi kapatma kararının Finlandiya'daki Rus diplomatik misyonunun faaliyetlerini etkilemediğine vurgu yapılarak, konsolosluğun ana görevlerindeki önemli azalma nedeniyle Finlandiya'nın şu anda Murmansk'ta bir şubeye ihtiyacı olmadığı kaydedildi.
Murmansk şubesinin geçici olarak kapatılmasının, bir sonraki duyuruya kadar faaliyetlerinin askıya alındığı anlamına geldiği belirtildi.