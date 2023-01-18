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Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230118/finlandiya-murmansktaki-baskonsolosluk-subesini-gecici-olarak-kapatti-1065889382.html
Finlandiya, Murmansk’taki başkonsolosluk şubesini geçici olarak kapattı
Finlandiya, Murmansk’taki başkonsolosluk şubesini geçici olarak kapattı
Finlandiya Dışişleri Bakanlığı, Rusya’nın Murmansk kentindeki Finlandiya Başkonsolosluğu şubesinin geçici olarak kapatıldığını duyurdu. 18.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-18T19:18+0300
2023-01-18T19:18+0300
ukrayna krizi
finlandiya
rusya
murmansk
başkonsolosluk
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Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Finlandiya Dışişleri Bakanlığı, St. Petersburg Başkonsolosluğuna bağlı olarak faaliyet gösteren Murmansk şubesini geçici olarak kapatma kararı almıştır" ifadeleri kullanıldı.Açıklamada, Helsinki'nin Murmansk'taki şubeyi kapatma kararının Finlandiya'daki Rus diplomatik misyonunun faaliyetlerini etkilemediğine vurgu yapılarak, konsolosluğun ana görevlerindeki önemli azalma nedeniyle Finlandiya'nın şu anda Murmansk'ta bir şubeye ihtiyacı olmadığı kaydedildi.Murmansk şubesinin geçici olarak kapatılmasının, bir sonraki duyuruya kadar faaliyetlerinin askıya alındığı anlamına geldiği belirtildi.
https://sputniknews.com.tr/20230117/finlandiya-basbakani-natoya-uyeligimiz-konusunda-buyuk-bir-sorun-yok-1065851334.html
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finlandiya, rusya, murmansk, başkonsolosluk
finlandiya, rusya, murmansk, başkonsolosluk

Finlandiya, Murmansk’taki başkonsolosluk şubesini geçici olarak kapattı

19:18 18.01.2023
© AP PhotoFinlandiya bayrağı
Finlandiya bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 18.01.2023
© AP Photo
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Finlandiya Dışişleri Bakanlığı, Rusya’nın Murmansk kentindeki Finlandiya Başkonsolosluğu şubesinin geçici olarak kapatıldığını duyurdu.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Finlandiya Dışişleri Bakanlığı, St. Petersburg Başkonsolosluğuna bağlı olarak faaliyet gösteren Murmansk şubesini geçici olarak kapatma kararı almıştır" ifadeleri kullanıldı.
Açıklamada, Helsinki'nin Murmansk'taki şubeyi kapatma kararının Finlandiya'daki Rus diplomatik misyonunun faaliyetlerini etkilemediğine vurgu yapılarak, konsolosluğun ana görevlerindeki önemli azalma nedeniyle Finlandiya'nın şu anda Murmansk'ta bir şubeye ihtiyacı olmadığı kaydedildi.
Murmansk şubesinin geçici olarak kapatılmasının, bir sonraki duyuruya kadar faaliyetlerinin askıya alındığı anlamına geldiği belirtildi.
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