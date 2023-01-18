https://sputniknews.com.tr/20230118/finlandiya-murmansktaki-baskonsolosluk-subesini-gecici-olarak-kapatti-1065889382.html

Finlandiya, Murmansk’taki başkonsolosluk şubesini geçici olarak kapattı

Finlandiya, Murmansk’taki başkonsolosluk şubesini geçici olarak kapattı

Finlandiya Dışişleri Bakanlığı, Rusya’nın Murmansk kentindeki Finlandiya Başkonsolosluğu şubesinin geçici olarak kapatıldığını duyurdu. 18.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-18T19:18+0300

2023-01-18T19:18+0300

2023-01-18T19:18+0300

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Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Finlandiya Dışişleri Bakanlığı, St. Petersburg Başkonsolosluğuna bağlı olarak faaliyet gösteren Murmansk şubesini geçici olarak kapatma kararı almıştır" ifadeleri kullanıldı.Açıklamada, Helsinki'nin Murmansk'taki şubeyi kapatma kararının Finlandiya'daki Rus diplomatik misyonunun faaliyetlerini etkilemediğine vurgu yapılarak, konsolosluğun ana görevlerindeki önemli azalma nedeniyle Finlandiya'nın şu anda Murmansk'ta bir şubeye ihtiyacı olmadığı kaydedildi.Murmansk şubesinin geçici olarak kapatılmasının, bir sonraki duyuruya kadar faaliyetlerinin askıya alındığı anlamına geldiği belirtildi.

https://sputniknews.com.tr/20230117/finlandiya-basbakani-natoya-uyeligimiz-konusunda-buyuk-bir-sorun-yok-1065851334.html

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