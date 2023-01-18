https://sputniknews.com.tr/20230118/finlandiya-gazetesinden-cumhurbaskani-erdogani-hedef-alan-uygunsuz-karikatur-1065863882.html

Finlandiya gazetesinden Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı hedef alan uygunsuz karikatür

Finlandiya gazetesinden Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı hedef alan uygunsuz karikatür

Finlandiya'nın önde gelen gazetelerinden Iltalehti, geçtiğimiz hafta İsveç'in başkenti Stockholm'de Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın PKK... 18.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-18T10:42+0300

2023-01-18T10:42+0300

2023-01-18T10:43+0300

dünya

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türkiye

recep tayyip erdoğan

karikatür

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İsviçre'de geçtiğimiz hafta PKK destekçilerince düzenlenen gösterilerin ardından bu kez de Finlandiyalı bir gazeteden Türkiye'nin tepkisini çekecek bir karikatür geldi. Gelişmelerin İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya girme konusunda Türkiye ile yürüttüğü görüşmeleri nasıl etkileyeceği merak ediliyor.Son olarak Finlandiya'nın önde gelen gazetelerinden Iltalehti'de yayınlanan bir karikatürde, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan uygunsuz şekilde görselleştirildi. Erdoğan'a yönelik benzer bir saldırı, İsveç'te PKK destekçilerinin düzenlediği gösteride de yaşanmıştı.Iltalehti gazetesinin yayınladığı karikatüre 'Erdoğan'ın fiyat listesi alay konusu oldu' başlığı verilirken, Erdoğan'ı sembolize eden görselin yanına '130 terörist', '200 terörist', '500 terörist' ifadeleri yerleştirildi. Söz konusu ifadeler, İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya girme konusundaki taleplerine karşılık Erdoğan'ın Türkiye'ye iade edilmesini talep ettiği terör örgütü mensubu sayısına işaret ediyor.Karikatür, daha önce de Hz. Muhammed'e yönelik tepki çeken karikatürlere imza atan Ville Ranta tarafından çizildi. Gazetenin İsveç medyasına konuşan yayın sorumlusu Perttu Kauppinen, "Çizimi yayınlayarak okuyucularımıza, özellikle zor ve şartların zor olduğu dönemlerde ifade özgürlüğünün korunması gerektiğini hatırlatıyoruz" diyerek, İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya dahil olma sürecinde Türkiye'nin üstlendiği role ilişkin daha önce de çeşitli karikatürler yayınladıklarını belirtti.

https://sputniknews.com.tr/20230113/isvec-basbakani-pkk-gosterisi-nato-uyeligi-basvurumuza-sabotaj-olarak-tasarlandi-1065715222.html

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isveç, finlandiya, nato, türkiye, recep tayyip erdoğan, karikatür