Türkiye
SON DAKİKA | Lavrov: ABD'nin gücü Rusya ve Çin'i dizginlemeye yetmiyor
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://sputniknews.com.tr/20230118/et-tasiyoruz-dediler-kamyonun-kasasindan-23-kacak-gocmen-cikti-1065872823.html
'Et taşıyoruz' dediler, kamyonun kasasından 23 kaçak göçmen çıktı
'Et taşıyoruz' dediler, kamyonun kasasından 23 kaçak göçmen çıktı
Esenler'de şüphe üzerine park halindeki kamyonun yanına giden polis ekipleri, şüphelilerden "Et taşıyoruz" yanıtını alınca araçta arama yaptı. Aramada 23 kaçak... 18.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-18T13:24+0300
2023-01-18T13:35+0300
türkiye
yasadışı göçmenler
esenler
istanbul
video
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/01/12/1065873330_8:0:1160:648_1920x0_80_0_0_8a7ed5dfeff225d5fdd6e525e17a3e6c.png
Uygulama yapan Esenler İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlileri, park halinde duran bir kamyonun etrafında duran şahıslardan şüphelendi. Bunun üzerine harekete geçen polis ekipleri, kamyonun yanına gitti.Araç dışında bulunan Cengiz Han S., Selim Y. ve Süleyman T. isimli şahıslar, polis ekiplerine araçlarının lastiği patladığı için beklediklerini söyledi. Şüphelilere araçta ne olduğu soruldu. Şüphelilerden "Et taşıyoruz" yanıtını alan polis ekipleri araçta arama yaptı. Aracın kasasında Hayrettin K. ve Şaban B. ile Afganistan uyruklu 21 kaçak göçmen, Filistin uyruklu 2 kaçak göçmen yakalandı. Aracın gösterge panelinde ise 9 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Hayrettin K. ve Şaban B. isimli şahıslara yönelik yapılan sorgulamada ‘FETÖ Terör Örgütüne Üye Olmak’ suçundan kayıtları oldukları tespit edildi. Gözaltına alınan Cengiz Han S., Selim Y., ve Süleyman T. sevk edildikleri adli makamlarca haklarında adli kontrol hükümleri uygulanırken, Hayrettin K. ve Şaban B. isimli şahıslar ise işlemlerinin tamamlanmasının ardından serbest bırakıldı.
https://sputniknews.com.tr/20221015/jandarma-bir-haftada-2-bin-785-yasadisi-gocmenin-yakalandigini-acikladi-1062356502.html
türkiye
esenler
istanbul
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Esenler'de kaçak göçmen
Esenler'de kaçak göçmen
2023-01-18T13:24+0300
true
PT0M22S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/01/12/1065873330_152:0:1016:648_1920x0_80_0_0_9db7e9fb55c512b458ae11a52dba5a31.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
yasadışı göçmenler, esenler, istanbul, video
yasadışı göçmenler, esenler, istanbul, video

'Et taşıyoruz' dediler, kamyonun kasasından 23 kaçak göçmen çıktı

13:24 18.01.2023 (güncellendi: 13:35 18.01.2023)
Abone olTelegram
Esenler'de şüphe üzerine park halindeki kamyonun yanına giden polis ekipleri, şüphelilerden "Et taşıyoruz" yanıtını alınca araçta arama yaptı. Aramada 23 kaçak göçmen ile ‘FETÖ Terör Örgütüne Üye Olmak’ suçundan kayıtları olan 2 kişi yakalandı. Aracın gösterge panelinde saklanan 9 adet uyuşturucu hap da ele geçirildi.
Uygulama yapan Esenler İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlileri, park halinde duran bir kamyonun etrafında duran şahıslardan şüphelendi. Bunun üzerine harekete geçen polis ekipleri, kamyonun yanına gitti.
Araç dışında bulunan Cengiz Han S., Selim Y. ve Süleyman T. isimli şahıslar, polis ekiplerine araçlarının lastiği patladığı için beklediklerini söyledi. Şüphelilere araçta ne olduğu soruldu. Şüphelilerden "Et taşıyoruz" yanıtını alan polis ekipleri araçta arama yaptı. Aracın kasasında Hayrettin K. ve Şaban B. ile Afganistan uyruklu 21 kaçak göçmen, Filistin uyruklu 2 kaçak göçmen yakalandı. Aracın gösterge panelinde ise 9 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Hayrettin K. ve Şaban B. isimli şahıslara yönelik yapılan sorgulamada ‘FETÖ Terör Örgütüne Üye Olmak’ suçundan kayıtları oldukları tespit edildi. Gözaltına alınan Cengiz Han S., Selim Y., ve Süleyman T. sevk edildikleri adli makamlarca haklarında adli kontrol hükümleri uygulanırken, Hayrettin K. ve Şaban B. isimli şahıslar ise işlemlerinin tamamlanmasının ardından serbest bırakıldı.
Afganistan uyruklu 227 düzensiz göçmen, sınır dışı edilmek üzere Edirne Göç İdaresi Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezinden İstanbul'a gönderildi. - Sputnik Türkiye, 1920, 15.10.2022
TÜRKİYE
Jandarma bir haftada 2 bin 785 yasadışı göçmenin yakalandığını açıkladı
15 Ekim 2022, 20:53
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала