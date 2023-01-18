https://sputniknews.com.tr/20230118/et-tasiyoruz-dediler-kamyonun-kasasindan-23-kacak-gocmen-cikti-1065872823.html

'Et taşıyoruz' dediler, kamyonun kasasından 23 kaçak göçmen çıktı

'Et taşıyoruz' dediler, kamyonun kasasından 23 kaçak göçmen çıktı

Esenler'de şüphe üzerine park halindeki kamyonun yanına giden polis ekipleri, şüphelilerden "Et taşıyoruz" yanıtını alınca araçta arama yaptı. Aramada 23 kaçak... 18.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-18T13:24+0300

2023-01-18T13:24+0300

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yasadışı göçmenler

esenler

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Uygulama yapan Esenler İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlileri, park halinde duran bir kamyonun etrafında duran şahıslardan şüphelendi. Bunun üzerine harekete geçen polis ekipleri, kamyonun yanına gitti.Araç dışında bulunan Cengiz Han S., Selim Y. ve Süleyman T. isimli şahıslar, polis ekiplerine araçlarının lastiği patladığı için beklediklerini söyledi. Şüphelilere araçta ne olduğu soruldu. Şüphelilerden "Et taşıyoruz" yanıtını alan polis ekipleri araçta arama yaptı. Aracın kasasında Hayrettin K. ve Şaban B. ile Afganistan uyruklu 21 kaçak göçmen, Filistin uyruklu 2 kaçak göçmen yakalandı. Aracın gösterge panelinde ise 9 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Hayrettin K. ve Şaban B. isimli şahıslara yönelik yapılan sorgulamada ‘FETÖ Terör Örgütüne Üye Olmak’ suçundan kayıtları oldukları tespit edildi. Gözaltına alınan Cengiz Han S., Selim Y., ve Süleyman T. sevk edildikleri adli makamlarca haklarında adli kontrol hükümleri uygulanırken, Hayrettin K. ve Şaban B. isimli şahıslar ise işlemlerinin tamamlanmasının ardından serbest bırakıldı.

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Esenler'de kaçak göçmen Esenler'de kaçak göçmen 2023-01-18T13:24+0300 true PT0M22S

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