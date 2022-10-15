https://sputniknews.com.tr/20221015/jandarma-bir-haftada-2-bin-785-yasadisi-gocmenin-yakalandigini-acikladi-1062356502.html

Jandarma bir haftada 2 bin 785 yasadışı göçmenin yakalandığını açıkladı

Jandarma bir haftada 2 bin 785 yasadışı göçmenin yakalandığını açıkladı

Jandarma Genel Komutanlığı, bir haftada 2 bin 785 yasadışı göçmenin yakalandığını, ayrıca 2 av tüfeği, 7 av tüfeği fişeği, 8 cep telefonu, 8 SIM kart ve 1600... 15.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-15T20:53+0300

2022-10-15T20:53+0300

2022-10-15T20:53+0300

türkiye

yasadışı göçmenler

yasadışı göç

jandarma

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Jandarma Genel Komutanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, ülke genelinde düzensiz göçle mücadele kapsamında 7-13 Ekim tarihlerinde çalışmalar yapıldı.Bu kapsamda 391 göçmen kaçakçılığı olayına müdahale edilirken 885'i Afgan, 900'ü Suriye, 196'sı Irak, 227'si Filistin, 98'i Fas ve 479'u farklı uyruklu toplam 2 bin 785 yasadışı göçmen ekiplerce yakalandı.Çalışmalar kapsamında 74 organizatör yakalandı, 661 yabancı uyrukluya idari işlem yapıldı.Suçta kullanılan 31 kamyon ve kamyonet ile 10 otomobile de işlem uygulandı. Ayrıca 2 av tüfeği, 7 av tüfeği fişeği, 8 cep telefonu, 8 SIM kart ve 1600 lira ele geçirildi.

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yasadışı göçmenler, yasadışı göç, jandarma