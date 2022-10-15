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https://sputniknews.com.tr/20221015/jandarma-bir-haftada-2-bin-785-yasadisi-gocmenin-yakalandigini-acikladi-1062356502.html
Jandarma bir haftada 2 bin 785 yasadışı göçmenin yakalandığını açıkladı
Jandarma bir haftada 2 bin 785 yasadışı göçmenin yakalandığını açıkladı
Jandarma Genel Komutanlığı, bir haftada 2 bin 785 yasadışı göçmenin yakalandığını, ayrıca 2 av tüfeği, 7 av tüfeği fişeği, 8 cep telefonu, 8 SIM kart ve 1600... 15.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-15T20:53+0300
2022-10-15T20:53+0300
türkiye
yasadışı göçmenler
yasadışı göç
jandarma
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Jandarma Genel Komutanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, ülke genelinde düzensiz göçle mücadele kapsamında 7-13 Ekim tarihlerinde çalışmalar yapıldı.Bu kapsamda 391 göçmen kaçakçılığı olayına müdahale edilirken 885'i Afgan, 900'ü Suriye, 196'sı Irak, 227'si Filistin, 98'i Fas ve 479'u farklı uyruklu toplam 2 bin 785 yasadışı göçmen ekiplerce yakalandı.Çalışmalar kapsamında 74 organizatör yakalandı, 661 yabancı uyrukluya idari işlem yapıldı.Suçta kullanılan 31 kamyon ve kamyonet ile 10 otomobile de işlem uygulandı. Ayrıca 2 av tüfeği, 7 av tüfeği fişeği, 8 cep telefonu, 8 SIM kart ve 1600 lira ele geçirildi.
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yasadışı göçmenler, yasadışı göç, jandarma
yasadışı göçmenler, yasadışı göç, jandarma

Jandarma bir haftada 2 bin 785 yasadışı göçmenin yakalandığını açıkladı

20:53 15.10.2022
© AAAfganistan uyruklu 227 düzensiz göçmen, sınır dışı edilmek üzere Edirne Göç İdaresi Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezinden İstanbul'a gönderildi.
Afganistan uyruklu 227 düzensiz göçmen, sınır dışı edilmek üzere Edirne Göç İdaresi Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezinden İstanbul'a gönderildi. - Sputnik Türkiye, 1920, 15.10.2022
© AA
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Jandarma Genel Komutanlığı, bir haftada 2 bin 785 yasadışı göçmenin yakalandığını, ayrıca 2 av tüfeği, 7 av tüfeği fişeği, 8 cep telefonu, 8 SIM kart ve 1600 lira ele geçirildiğini bildirdi.
Jandarma Genel Komutanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, ülke genelinde düzensiz göçle mücadele kapsamında 7-13 Ekim tarihlerinde çalışmalar yapıldı.
Bu kapsamda 391 göçmen kaçakçılığı olayına müdahale edilirken 885'i Afgan, 900'ü Suriye, 196'sı Irak, 227'si Filistin, 98'i Fas ve 479'u farklı uyruklu toplam 2 bin 785 yasadışı göçmen ekiplerce yakalandı.
Çalışmalar kapsamında 74 organizatör yakalandı, 661 yabancı uyrukluya idari işlem yapıldı.
Suçta kullanılan 31 kamyon ve kamyonet ile 10 otomobile de işlem uygulandı. Ayrıca 2 av tüfeği, 7 av tüfeği fişeği, 8 cep telefonu, 8 SIM kart ve 1600 lira ele geçirildi.
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