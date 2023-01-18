https://sputniknews.com.tr/20230118/duda-zelenskiy-natodan-guvenlik-garantisi-istiyor-1065895757.html

Polonya Cumhurbaşkanı Duda: Zelenskiy, NATO'dan güvenlik garantisi istiyor

Polonya Cumhurbaşkanı Duda: Zelenskiy, NATO'dan güvenlik garantisi istiyor

Polonya Cumhurbaşkanı Duda, Ukrayna lideri Zelenskiy'in NATO'dan güvenlik garantisi istediğini söyledi. 18.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-18T22:01+0300

2023-01-18T22:01+0300

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ukrayna krizi

andrzej duda

rusya

ukrayna

polonya

vladimir zelenskiy

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Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, İsviçre’nin Davos kentinde düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu'nda yaptığı açıklamada, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin NATO'dan güvenlik garantisi talep ettiğini söyledi.Duda, “Vilnius'ta düzenlenecek NATO zirvesini konuştuk ve Vladimir Zelenskiy'ye NATO'nun kapılarının Ukrayna için hala açık olduğunu ve gelecekteki NATO üyeliğini desteklediğimizi söyledik. Vladimir ise, ‘Teşekkürler arkadaşlar, size minnettarım ama dürüst olmak gerekirse aynı hikayeyi tekrar duymak istemiyorum, garantilere ihtiyacım var. Şu anda NATO'ya tam üyeliği kabul edememenizi anlıyorum, çünkü savaştayız ve Kuzey Atlantik Antlaşması'nın 5. Maddesine göre bu imkansız, ancak ülkem için garantilere ihtiyacım var, güvenlik garantilerine ihtiyacım var. Lütfen ittifak üyeleriyle konuşun, çünkü buna acil ihtiyacımız var’ dedi” ifadelerini kullandı.Zelenskiy’nin Vilnius zirvesinde NATO'dan garantiler almak istediğini kaydeden Duda, Ukrayna liderinin "Önümüzdeki NATO zirvesinde bize bu garantileri vermeye karar verirseniz, bu NATO ve Ukrayna için gerçek bir başarı olacaktır. Bu önemli” şeklindeki sözlerini aktardı.

https://sputniknews.com.tr/20230118/scholz-ukraynadaki-catismalarin-sona-ermesi-icin-rusyanin-kaybetmesi-gerekiyor-1065889984.html

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andrzej duda, rusya, ukrayna, polonya, vladimir zelenskiy