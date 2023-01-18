https://sputniknews.com.tr/20230118/curumus-haldeki-ceset-bodrumda-sahile-vurdu-1065899135.html

Çürümüş haldeki ceset Bodrum'da sahile vurdu

Çürümüş haldeki ceset Bodrum'da sahile vurdu

Muğla'nın Bodrum ilçesinde sahilde çürümüş halde ceset bulundu. Cesedin göçmen bir erkeğe ait olduğu tahmin ediliyor. 18.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-18T23:06+0300

2023-01-18T23:06+0300

2023-01-18T23:06+0300

türkiye

muğla

bodrum

ceset

erkek

göçmen

adli tıp kurumu

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Gümbet İnceburun'da Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin arıtma tesisinin olduğu bölgede sahile çürümüş bir ceset vurdu. Belden yukarısı olmayan cesedi, arıtma tesisindeki inşaat işçileri fark etti. İhbarın ardından çok sayıda ekip sevk edildi. Yapılan incelemede cesedin üzerinden kimlik çıkmadı. Cesedin bulunduğu bölge ve çevresinde inceleme yapılırken inceleme sonrası kimlik tespiti ve kesin ölüm sebebinin belirlenebilmesi için Muğla Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. İncelemeye alınan cesedin göçmen bir erkeğe ait olduğu değerlendiriliyor.

https://sputniknews.com.tr/20230118/tarla-kenarinda-bulunan-sirt-cantasindan-bebek-cesedi-cikti-1065887216.html

türkiye

muğla

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muğla, bodrum, ceset, erkek, göçmen, adli tıp kurumu