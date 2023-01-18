https://sputniknews.com.tr/20230118/curumus-haldeki-ceset-bodrumda-sahile-vurdu-1065899135.html
Çürümüş haldeki ceset Bodrum'da sahile vurdu
Çürümüş haldeki ceset Bodrum'da sahile vurdu
Muğla'nın Bodrum ilçesinde sahilde çürümüş halde ceset bulundu. Cesedin göçmen bir erkeğe ait olduğu tahmin ediliyor. 18.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-18T23:06+0300
2023-01-18T23:06+0300
2023-01-18T23:06+0300
türkiye
muğla
bodrum
ceset
erkek
göçmen
adli tıp kurumu
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Gümbet İnceburun'da Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin arıtma tesisinin olduğu bölgede sahile çürümüş bir ceset vurdu. Belden yukarısı olmayan cesedi, arıtma tesisindeki inşaat işçileri fark etti. İhbarın ardından çok sayıda ekip sevk edildi. Yapılan incelemede cesedin üzerinden kimlik çıkmadı. Cesedin bulunduğu bölge ve çevresinde inceleme yapılırken inceleme sonrası kimlik tespiti ve kesin ölüm sebebinin belirlenebilmesi için Muğla Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. İncelemeye alınan cesedin göçmen bir erkeğe ait olduğu değerlendiriliyor.
https://sputniknews.com.tr/20230118/tarla-kenarinda-bulunan-sirt-cantasindan-bebek-cesedi-cikti-1065887216.html
türkiye
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muğla, bodrum, ceset, erkek, göçmen, adli tıp kurumu
muğla, bodrum, ceset, erkek, göçmen, adli tıp kurumu
Çürümüş haldeki ceset Bodrum'da sahile vurdu
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Muğla'nın Bodrum ilçesinde sahilde çürümüş halde ceset bulundu. Cesedin göçmen bir erkeğe ait olduğu tahmin ediliyor.
Gümbet İnceburun'da Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin arıtma tesisinin olduğu bölgede sahile çürümüş bir ceset vurdu.
Belden yukarısı olmayan cesedi, arıtma tesisindeki inşaat işçileri fark etti. İhbarın ardından çok sayıda ekip sevk edildi. Yapılan incelemede cesedin üzerinden kimlik çıkmadı.
Cesedin bulunduğu bölge ve çevresinde inceleme yapılırken inceleme sonrası kimlik tespiti ve kesin ölüm sebebinin belirlenebilmesi için Muğla Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.
İncelemeye alınan cesedin göçmen bir erkeğe ait olduğu değerlendiriliyor.