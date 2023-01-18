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https://sputniknews.com.tr/20230118/2023-bedelli-askerlik-yerleri-aciklandi-1065863172.html
2023 bedelli askerlik yerleri açıklandı
2023 bedelli askerlik yerleri açıklandı
Bedelli askerlik hizmeti kapsamında 2023 yılında silahaltına alınacak yükümlülerin celp dönemleri ile birlik yerleri belirlendi. 18.01.2023, Sputnik Türkiye
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türkiye
bedelli asker
askerlik
bedelli askerlik süresi
askerlik şubesi
milli savunma bakanlığı (msb)
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MSB tarafından yapılan duyuru sonrasında, yeni yılda silah altına alınacak olan bedelli askerlik adaylarının, askerlik yerleri açıklandı.Bedelli askerlik hizmeti kapsamında 2023 yılında silahaltına alınacak yükümlülerin celp dönemleri ile birlik yerleri belirlendi.Sonuçlara e-devlet üzerinden ulaşılabiliyor.
https://sputniknews.com.tr/20221223/bedelli-askerlik-kuraya-kaldi-ucret-150-bin-olacak-1064901972.html
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bedelli asker, askerlik, bedelli askerlik süresi, askerlik şubesi, milli savunma bakanlığı (msb)
bedelli asker, askerlik, bedelli askerlik süresi, askerlik şubesi, milli savunma bakanlığı (msb)

2023 bedelli askerlik yerleri açıklandı

10:04 18.01.2023 (güncellendi: 10:24 18.01.2023)
© AA / Murat KaynakBedelli askerlik
Bedelli askerlik - Sputnik Türkiye, 1920, 18.01.2023
© AA / Murat Kaynak
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Bedelli askerlik hizmeti kapsamında 2023 yılında silahaltına alınacak yükümlülerin celp dönemleri ile birlik yerleri belirlendi.
MSB tarafından yapılan duyuru sonrasında, yeni yılda silah altına alınacak olan bedelli askerlik adaylarının, askerlik yerleri açıklandı.

Bedelli askerlik hizmeti kapsamında 2023 yılında silahaltına alınacak yükümlülerin celp dönemleri ile birlik yerleri belirlendi.
Sonuçlara e-devlet üzerinden ulaşılabiliyor.
Bedelli askerlik - Sputnik Türkiye, 1920, 23.12.2022
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'Bedelli askerlik kuraya kaldı, ücret 150 bin olacak'
23 Aralık 2022, 10:20
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