https://sputniknews.com.tr/20230118/2023-bedelli-askerlik-yerleri-aciklandi-1065863172.html

2023 bedelli askerlik yerleri açıklandı

2023 bedelli askerlik yerleri açıklandı

Bedelli askerlik hizmeti kapsamında 2023 yılında silahaltına alınacak yükümlülerin celp dönemleri ile birlik yerleri belirlendi. 18.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-18T10:04+0300

2023-01-18T10:04+0300

2023-01-18T10:24+0300

türkiye

bedelli asker

askerlik

bedelli askerlik süresi

askerlik şubesi

milli savunma bakanlığı (msb)

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MSB tarafından yapılan duyuru sonrasında, yeni yılda silah altına alınacak olan bedelli askerlik adaylarının, askerlik yerleri açıklandı.Bedelli askerlik hizmeti kapsamında 2023 yılında silahaltına alınacak yükümlülerin celp dönemleri ile birlik yerleri belirlendi.Sonuçlara e-devlet üzerinden ulaşılabiliyor.

https://sputniknews.com.tr/20221223/bedelli-askerlik-kuraya-kaldi-ucret-150-bin-olacak-1064901972.html

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bedelli asker, askerlik, bedelli askerlik süresi, askerlik şubesi, milli savunma bakanlığı (msb)