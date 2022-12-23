https://sputniknews.com.tr/20221223/bedelli-askerlik-kuraya-kaldi-ucret-150-bin-olacak-1064901972.html

'Bedelli askerlik kuraya kaldı, ücret 150 bin olacak'

'Bedelli askerlik kuraya kaldı, ücret 150 bin olacak'

Bedelli askerlik ücretinin yeni yılda ne kadar olacağı merak edilirken, kontenjanlarla ilgili bir yazı kaleme alan Habertürk yazarı Bülent Aydemir birliklerin... 23.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-23T10:20+0300

2022-12-23T10:20+0300

2022-12-23T10:20+0300

türkiye

bedelli asker

bedelli askerlik

kura

ücret

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Habertürk yazarı Bülent Aydemir, bugünkü yazısında, bedelli askerlik başvurularının, birliklerin eğitim kapasitesinin üzerine çıktığını söyleyerek bu durumda önümüzdeki süreçte işin kuraya kaldığını yazdı. Aydemir, "Bu durumda iş, kuraya kalacak ve maalesef bazı vatandaşlar, bedelliden yararlanamayacak" ifadelerini kullandı.Bedelli askerlik ücretine dair bazı öngörülerini aktaran Aydemir, şunları kaydetti:

https://sputniknews.com.tr/20220713/bedelli-askerlik-duzenlemesini-iceren-askeri-ceza-kanunu-resmi-gazetede-yayimlandi-1058649363.html

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bedelli asker, bedelli askerlik, kura, ücret