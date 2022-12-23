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https://sputniknews.com.tr/20221223/bedelli-askerlik-kuraya-kaldi-ucret-150-bin-olacak-1064901972.html
'Bedelli askerlik kuraya kaldı, ücret 150 bin olacak'
'Bedelli askerlik kuraya kaldı, ücret 150 bin olacak'
Bedelli askerlik ücretinin yeni yılda ne kadar olacağı merak edilirken, kontenjanlarla ilgili bir yazı kaleme alan Habertürk yazarı Bülent Aydemir birliklerin... 23.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-23T10:20+0300
2022-12-23T10:20+0300
türkiye
bedelli asker
bedelli askerlik
kura
ücret
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Habertürk yazarı Bülent Aydemir, bugünkü yazısında, bedelli askerlik başvurularının, birliklerin eğitim kapasitesinin üzerine çıktığını söyleyerek bu durumda önümüzdeki süreçte işin kuraya kaldığını yazdı. Aydemir, "Bu durumda iş, kuraya kalacak ve maalesef bazı vatandaşlar, bedelliden yararlanamayacak" ifadelerini kullandı.Bedelli askerlik ücretine dair bazı öngörülerini aktaran Aydemir, şunları kaydetti:
https://sputniknews.com.tr/20220713/bedelli-askerlik-duzenlemesini-iceren-askeri-ceza-kanunu-resmi-gazetede-yayimlandi-1058649363.html
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bedelli asker, bedelli askerlik, kura, ücret
bedelli asker, bedelli askerlik, kura, ücret

'Bedelli askerlik kuraya kaldı, ücret 150 bin olacak'

10:20 23.12.2022
© AA / Murat KaynakBedelli askerlik
Bedelli askerlik - Sputnik Türkiye, 1920, 23.12.2022
© AA / Murat Kaynak
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Bedelli askerlik ücretinin yeni yılda ne kadar olacağı merak edilirken, kontenjanlarla ilgili bir yazı kaleme alan Habertürk yazarı Bülent Aydemir birliklerin eğitim kapasitesinin üzerine çıktığını söyleyerek bu durumda önümüzdeki süreçte işin kuraya kaldığını ileri sürdü.
Habertürk yazarı Bülent Aydemir, bugünkü yazısında, bedelli askerlik başvurularının, birliklerin eğitim kapasitesinin üzerine çıktığını söyleyerek bu durumda önümüzdeki süreçte işin kuraya kaldığını yazdı. Aydemir, "Bu durumda iş, kuraya kalacak ve maalesef bazı vatandaşlar, bedelliden yararlanamayacak" ifadelerini kullandı.
Bedelli askerlik ücretine dair bazı öngörülerini aktaran Aydemir, şunları kaydetti:
"Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da asgari ücreti 8 bin 500 TL olarak açıkladı. Bunun memur maaşlarına da uygulanacağını düşündüğümüzde; yaklaşık yüzde 55’lik artış; bedelli askerlik ücretini 150 bin TL’nin üzerine çıkarıyor. Halihazırda bu yılki bedelli askerlik ücreti 100 bin lira civarında."
Bedelli askerlik - Sputnik Türkiye, 1920, 13.07.2022
TÜRKİYE
Bedelli askerlik düzenlemesini içeren Askeri Ceza Kanunu Resmi Gazete'de yayımlandı
13 Temmuz, 00:37
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