https://sputniknews.com.tr/20230117/tff-baskani-buyukeksiden-ajax-ziyareti-1065836991.html
TFF Başkanı Büyükekşi'den Ajax ziyareti
TFF Başkanı Büyükekşi'den Ajax ziyareti
TFF Başkanı Büyükekşi ve beraberindeki heyet, Altyapı Akademileri Projesi kapsamında Hollanda Eredivisie takımlarından Ajax tesislerini ve Johan Cruyff... 17.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-17T15:22+0300
2023-01-17T15:22+0300
2023-01-17T15:24+0300
ajax
mehmet büyükekşi
türkiye futbol federasyonu (tff)
ziyaret
spor
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından Altyapı Akademileri Projesi için Türkiye'de başlatılan kulüp akademileri ziyaretlerine Avrupa'da ülke federasyonları ve kulüp akademileri ziyareti ile devam ediliyor.TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ve beraberindeki heyet, Ajax tesisleri ve Johan Cruyff stadyumunu inceleyerek, kulübün altyapı oluşumu ve tesisleri ile ilgili bilgi aldı.Büyükekşi, Kulüpler Birliği Vakfı'ndan bildirilen isimlerle başladığı incelemelere, Hollanda Futbol Federasyonu, Belçika Futbol Federasyonu ve Milli Takım Tesisleri ile AZ Alkmaar, KVC Westerlo, KRC Genk kulüplerini de ziyaret ederek devam edecek.
https://sputniknews.com.tr/20230111/tff-baskani-buyukeksi-ekrem-imamoglunu-ziyaret-etti-1065635882.html
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ajax, mehmet büyükekşi, türkiye futbol federasyonu (tff), ziyaret
ajax, mehmet büyükekşi, türkiye futbol federasyonu (tff), ziyaret
TFF Başkanı Büyükekşi'den Ajax ziyareti
15:22 17.01.2023 (güncellendi: 15:24 17.01.2023) Abone ol
TFF Başkanı Büyükekşi ve beraberindeki heyet, Altyapı Akademileri Projesi kapsamında Hollanda Eredivisie takımlarından Ajax tesislerini ve Johan Cruyff Stadyumu'nu ziyaret etti.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından Altyapı Akademileri Projesi için Türkiye'de başlatılan kulüp akademileri ziyaretlerine Avrupa'da ülke federasyonları ve kulüp akademileri ziyareti ile devam ediliyor.
TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ve beraberindeki heyet, Ajax tesisleri ve Johan Cruyff stadyumunu inceleyerek, kulübün altyapı oluşumu ve tesisleri ile ilgili bilgi aldı.
Büyükekşi, Kulüpler Birliği Vakfı'ndan bildirilen isimlerle başladığı incelemelere, Hollanda Futbol Federasyonu, Belçika Futbol Federasyonu ve Milli Takım Tesisleri ile AZ Alkmaar, KVC Westerlo, KRC Genk kulüplerini de ziyaret ederek devam edecek.