https://sputniknews.com.tr/20230117/tff-baskani-buyukeksiden-ajax-ziyareti-1065836991.html

TFF Başkanı Büyükekşi'den Ajax ziyareti

TFF Başkanı Büyükekşi'den Ajax ziyareti

TFF Başkanı Büyükekşi ve beraberindeki heyet, Altyapı Akademileri Projesi kapsamında Hollanda Eredivisie takımlarından Ajax tesislerini ve Johan Cruyff... 17.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-17T15:22+0300

2023-01-17T15:22+0300

2023-01-17T15:24+0300

ajax

mehmet büyükekşi

türkiye futbol federasyonu (tff)

ziyaret

spor

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından Altyapı Akademileri Projesi için Türkiye'de başlatılan kulüp akademileri ziyaretlerine Avrupa'da ülke federasyonları ve kulüp akademileri ziyareti ile devam ediliyor.TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ve beraberindeki heyet, Ajax tesisleri ve Johan Cruyff stadyumunu inceleyerek, kulübün altyapı oluşumu ve tesisleri ile ilgili bilgi aldı.Büyükekşi, Kulüpler Birliği Vakfı'ndan bildirilen isimlerle başladığı incelemelere, Hollanda Futbol Federasyonu, Belçika Futbol Federasyonu ve Milli Takım Tesisleri ile AZ Alkmaar, KVC Westerlo, KRC Genk kulüplerini de ziyaret ederek devam edecek.

https://sputniknews.com.tr/20230111/tff-baskani-buyukeksi-ekrem-imamoglunu-ziyaret-etti-1065635882.html

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ajax, mehmet büyükekşi, türkiye futbol federasyonu (tff), ziyaret