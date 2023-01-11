https://sputniknews.com.tr/20230111/tff-baskani-buyukeksi-ekrem-imamoglunu-ziyaret-etti-1065635882.html
TFF Başkanı Büyükekşi, Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret etti
TFF Başkanı Büyükekşi, Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret etti
TFF Başkanı Büyükekşi, 2023’te İstanbul’da oynanacak olan UEFA Şampiyonlar Ligi Final müsabakası hazırlıklarını görüşmek adına İmamoğlu’nu ziyaret etti. 11.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-11T15:36+0300
2023-01-11T15:36+0300
2023-01-11T15:36+0300
spor
mehmet büyükekşi
ekrem imamoğlu
türkiye futbol federasyonu (tff)
ziyaret
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, Yönetim Kurulu üyeleri ile birlikte 2023 UEFA Şampiyonlar Ligi finali hazırlıkları kapsamında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret etti. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde (İBB) gerçekleşen buluşmada TFF Başkan Vekilleri Murat Aksu, Yusuf Günay, Nüket Küçükel Ezberci ve Yalçın Aksoy ile TFF Genel Sekreteri Kadir Kardaş yer aldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Murat Yazıcı ile İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş de söz konusu görüşmede yer aldı.Yapılan görüşmede 10 Haziran 2023 tarihinde Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi finali kapsamında stadyum ve şehirde yapılacak çalışmalar ile hazırlıklar konuşuldu. İstanbul'un tanıtımına maddi ve manevi büyük katkılar sağlayacak Avrupa'nın en büyük futbol organizasyonunu en güzel şekilde gerçekleştirebilmek adına iki kurumun bir yol haritası belirleyerek işbirliği içerisinde çalışması konusunda mutabık kalındı.Ziyarette TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi tarafından Ekrem İmamoğlu'na A Milli Takım forması takdim edildi.
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mehmet büyükekşi, ekrem imamoğlu, türkiye futbol federasyonu (tff), ziyaret
mehmet büyükekşi, ekrem imamoğlu, türkiye futbol federasyonu (tff), ziyaret
TFF Başkanı Büyükekşi, Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret etti
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TFF Başkanı Büyükekşi, 2023’te İstanbul’da oynanacak olan UEFA Şampiyonlar Ligi Final müsabakası hazırlıklarını görüşmek adına İmamoğlu’nu ziyaret etti.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, Yönetim Kurulu üyeleri ile birlikte 2023 UEFA Şampiyonlar Ligi finali hazırlıkları kapsamında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret etti. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde (İBB) gerçekleşen buluşmada TFF Başkan Vekilleri Murat Aksu, Yusuf Günay, Nüket Küçükel Ezberci ve Yalçın Aksoy ile TFF Genel Sekreteri Kadir Kardaş yer aldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Murat Yazıcı ile İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş de söz konusu görüşmede yer aldı.
Yapılan görüşmede 10 Haziran 2023 tarihinde Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi finali kapsamında stadyum ve şehirde yapılacak çalışmalar ile hazırlıklar konuşuldu. İstanbul'un tanıtımına maddi ve manevi büyük katkılar sağlayacak Avrupa'nın en büyük futbol organizasyonunu en güzel şekilde gerçekleştirebilmek adına iki kurumun bir yol haritası belirleyerek işbirliği içerisinde çalışması konusunda mutabık kalındı.
Ziyarette TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi tarafından Ekrem İmamoğlu'na A Milli Takım forması takdim edildi.