https://sputniknews.com.tr/20230117/super-ligde-ilk-yarida-en-fazla-kirmizi-kart-fenerbahceye-1065824400.html
Süper Lig'de ilk yarıda en fazla kırmızı kart Fenerbahçe'ye
Süper Lig'de ilk yarıda en fazla kırmızı kart Fenerbahçe'ye
Ligde geride kalan ilk yarının en çok kırmızı kart gören takımı Fenerbahçe oldu. 17.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-17T11:53+0300
2023-01-17T11:53+0300
2023-01-17T11:53+0300
fenerbahçe
spor toto süper lig
galatasaray
adana demirspor
spor
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Spor Toto Süper Lig'de 18 maçlık ilk yarı, hafta sonu yapılan maçlarla sona erdi. Geride kalan periyotta takımlar, 45 kırmızı, 804 sarı kart gördü. Takımlar arasında Fenerbahçe, 5 kartla en fazla kırmızı kart gören takım oldu. Sarı-lacivertlileri, 4'er kırmızı kartla Adana Demirspor ve Fraport TAV Antalyaspor izledi. Mücadele eden 19 takım arasında kırmızı kart görmeyen tek takım ise Corendon Alanyaspor oldu.Ligin ilk yarısında en fazla sarı kart ise 52 kez ile Kasımpaşa'ya çıktı. Lacivert-beyazlı takımı 51 sarı kartla Gaziantep FK, 50 sarı kartla ise Galatasaray takip etti.En fazla kırmızı kart gören Fenerbahçe, gördüğü 38 sarı kartla ise ligin en az ihtar alan ekiplerinden biri olması dikkati çekti.
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fenerbahçe, spor toto süper lig, galatasaray, adana demirspor
fenerbahçe, spor toto süper lig, galatasaray, adana demirspor
Süper Lig'de ilk yarıda en fazla kırmızı kart Fenerbahçe'ye
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Ligde geride kalan ilk yarının en çok kırmızı kart gören takımı Fenerbahçe oldu.
Spor Toto Süper Lig'de 18 maçlık ilk yarı, hafta sonu yapılan maçlarla sona erdi. Geride kalan periyotta takımlar, 45 kırmızı, 804 sarı kart gördü. Takımlar arasında Fenerbahçe, 5 kartla en fazla kırmızı kart gören takım oldu. Sarı-lacivertlileri, 4'er kırmızı kartla Adana Demirspor ve Fraport TAV Antalyaspor izledi. Mücadele eden 19 takım arasında kırmızı kart görmeyen tek takım ise Corendon Alanyaspor oldu.
Ligin ilk yarısında en fazla sarı kart ise 52 kez ile Kasımpaşa'ya çıktı. Lacivert-beyazlı takımı 51 sarı kartla Gaziantep FK, 50 sarı kartla ise Galatasaray takip etti.
En fazla kırmızı kart gören Fenerbahçe, gördüğü 38 sarı kartla ise ligin en az ihtar alan ekiplerinden biri olması dikkati çekti.