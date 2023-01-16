https://sputniknews.com.tr/20230116/besiktastan-maclarin-uzatma-surelerine-tepki-kronometrede-bir-sorun-mu-var-1065797076.html
Beşiktaş'tan maçların uzatma sürelerine tepki: Kronometrede bir sorun mu var?
Beşiktaş'tan maçların uzatma sürelerine tepki: Kronometrede bir sorun mu var?
Beşiktaş Kulübü Asbaşkanı Kocadağ, Spor Toto Süper Lig'de maçların uzatma sürelerinden rahatsız olduklarını bildirdi. 16.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-16T14:07+0300
2023-01-16T14:07+0300
2023-01-16T14:07+0300
spor
beşiktaş
var
hakem
uzatma
maç
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/01/10/1065796931_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_16a4b783a1e38b0a22b4c32fe26f34b5.jpg
Beşiktaş Kulübü Asbaşkanı Emre Kocadağ, Spor Toto Süper Lig'de maçların uzatma sürelerinden rahatsız olduklarını bildirdi.Asbaşkan Kocadağ, yaptığı yazılı açıklamada, Beşiktaş maçlarındaki oynanmayan süreler konusunda hakemlerden hassasiyet beklediklerini belirterek, "Konyaspor maçının çıkışında da söyledim, maçın ilk yarısında 3, ikinci devrede 4 dakika olmak üzere toplam 7 dakikalık uzatmaya bir anlam veremedik. Bunu tayin edenlerin kronometrelerinde bir sorun mu var? Beşiktaş maçlarında oynanmayan süreler konusunda hakemler ve VAR sorumlularını daha titiz bir çalışmaya davet ediyoruz. Bakalım biz galipken kaç dakika verecekler? Bunun da takipçisi olacağız." değerlendirmesinde bulundu.Gaziantep FK-Fenerbahçe maçında 10 dakika uzatma verilmesini yadırgadıklarını anlatan Kocadağ, "Ne VAR'a gidildi ne de bu süreyi gerektirecek maç içinde herhangi bir sorun yaşanmadı. Hayret ediyoruz." ifadesini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20230111/en-fazla-mac-yoneten-hakem-arda-kardesler-1065664866.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/01/10/1065796931_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_78956e2fcf597e1083cc9fc35835a232.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
beşiktaş, var, hakem, uzatma, maç
beşiktaş, var, hakem, uzatma, maç
Beşiktaş'tan maçların uzatma sürelerine tepki: Kronometrede bir sorun mu var?
Abone ol
Beşiktaş Kulübü Asbaşkanı Kocadağ, Spor Toto Süper Lig'de maçların uzatma sürelerinden rahatsız olduklarını bildirdi.
Beşiktaş Kulübü Asbaşkanı Emre Kocadağ, Spor Toto Süper Lig'de maçların uzatma sürelerinden rahatsız olduklarını bildirdi.
Asbaşkan Kocadağ, yaptığı yazılı açıklamada, Beşiktaş maçlarındaki oynanmayan süreler konusunda hakemlerden hassasiyet beklediklerini belirterek, "Konyaspor maçının çıkışında da söyledim, maçın ilk yarısında 3, ikinci devrede 4 dakika olmak üzere toplam 7 dakikalık uzatmaya bir anlam veremedik. Bunu tayin edenlerin kronometrelerinde bir sorun mu var? Beşiktaş maçlarında oynanmayan süreler konusunda hakemler ve VAR sorumlularını daha titiz bir çalışmaya davet ediyoruz. Bakalım biz galipken kaç dakika verecekler? Bunun da takipçisi olacağız." değerlendirmesinde bulundu.
Gaziantep FK-Fenerbahçe maçında 10 dakika uzatma verilmesini yadırgadıklarını anlatan Kocadağ, "Ne VAR'a gidildi ne de bu süreyi gerektirecek maç içinde herhangi bir sorun yaşanmadı. Hayret ediyoruz." ifadesini kullandı.