https://sputniknews.com.tr/20230116/besiktastan-maclarin-uzatma-surelerine-tepki-kronometrede-bir-sorun-mu-var-1065797076.html

Beşiktaş'tan maçların uzatma sürelerine tepki: Kronometrede bir sorun mu var?

Beşiktaş'tan maçların uzatma sürelerine tepki: Kronometrede bir sorun mu var?

Beşiktaş Kulübü Asbaşkanı Kocadağ, Spor Toto Süper Lig'de maçların uzatma sürelerinden rahatsız olduklarını bildirdi. 16.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-16T14:07+0300

2023-01-16T14:07+0300

2023-01-16T14:07+0300

spor

beşiktaş

var

hakem

uzatma

maç

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Beşiktaş Kulübü Asbaşkanı Emre Kocadağ, Spor Toto Süper Lig'de maçların uzatma sürelerinden rahatsız olduklarını bildirdi.Asbaşkan Kocadağ, yaptığı yazılı açıklamada, Beşiktaş maçlarındaki oynanmayan süreler konusunda hakemlerden hassasiyet beklediklerini belirterek, "Konyaspor maçının çıkışında da söyledim, maçın ilk yarısında 3, ikinci devrede 4 dakika olmak üzere toplam 7 dakikalık uzatmaya bir anlam veremedik. Bunu tayin edenlerin kronometrelerinde bir sorun mu var? Beşiktaş maçlarında oynanmayan süreler konusunda hakemler ve VAR sorumlularını daha titiz bir çalışmaya davet ediyoruz. Bakalım biz galipken kaç dakika verecekler? Bunun da takipçisi olacağız." değerlendirmesinde bulundu.Gaziantep FK-Fenerbahçe maçında 10 dakika uzatma verilmesini yadırgadıklarını anlatan Kocadağ, "Ne VAR'a gidildi ne de bu süreyi gerektirecek maç içinde herhangi bir sorun yaşanmadı. Hayret ediyoruz." ifadesini kullandı.

https://sputniknews.com.tr/20230111/en-fazla-mac-yoneten-hakem-arda-kardesler-1065664866.html

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