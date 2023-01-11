https://sputniknews.com.tr/20230111/en-fazla-mac-yoneten-hakem-arda-kardesler-1065664866.html

En fazla maç yöneten hakem: Arda Kardeşler

En fazla maç yöneten hakem: Arda Kardeşler

Spor Toto Süper Lig’in geride kalan 18 haftasında Gol Beklentisi Verimliliği’nden, en fazla ikili mücadele kazanan orta sahalarına; kat ettikleri mesafelerle... 11.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-11T15:00+0300

2023-01-11T15:00+0300

2023-01-12T11:09+0300

veri maç

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hakem

maç

futbol

analiz

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Spor Toto Süper Lig’de Cuma günü başlayacak 19. Hafta mücadeleleri öncesinde futbolun nabzı Serhat Ayan, Çağlar Öner ve Ata Arslan’ın hazırlayıp sunduğu ‘Veri Maç’ programında tutuldu.Yayında, 2022-2023 sezonunun başından bu yana oynanan tüm maçların dikkate alınarak oluşturulduğu ‘Gol Beklentisi Verimliliği’ en yüksek takımlar analiz edildi. Bu listeye göre en başarılı takım VavaCars Fatih Karagümrük oldu.17 maç 36 golİstanbul ekibi, ligde oynadığı 17 maçta 36 gole imza attı. Bu maçlar tek tek incelenerek toplamda 26.16 gol beklentisi oluşturan Andrea Pirlo’nun öğrencileri, bu veriler ışığında yüzde 37,6’lık gol beklentisi verimi sağladı ve bu alanda ipi göğüsleyen ekip oldu. VavaCars Fatih Karagümrük’ü gol beklentisi verimliliğinde yüzde 31,2 ile Medipol Başakşehir ve yüzde 27 ile Adana Demirspor takip etti. Bu alanda dört büyüklere bakıldığında ise Fenerbahçe yüzde 13,2, Beşiktaş yüzde 4,5, Trabzonspor yüzde -2,5 ve Galatasaray yüzde -22,6 gol beklentisi verimliliği yakaladı.İkili mücadelenin galibi Berkan KutluSüper Lig’in en fazla ikili mücadele kazanan orta sahalarına da parantez açıldı. Son haftaların dikkat çeken ismi Galatasaray’dan Berkan Kutlu, 90 dakika başına yapılan değerlendirmelerde 10 ikili mücadele kazandığı ve yüzde 66’lık başarı oranı ses getirdi. Listenin devamında 9,68 ile İstanbulspor’dan Eduard Rroca, 9,62 ile Fenerbahçe’den Miguel Crespo, 9,28 ile Kayserispor’dan Bernard Mensah ve 8,98 ile Bitexen Giresunspor’dan Jorman Campuzano gibi isimler sıralandı.Batshuayi 8 golle maç yıldızıFenerbahçe’de takımı adına ter döken Belçikalı santrafor Michy Batshuayi toplamda 8 gol kaydettiği maçlardan dördüne direkt etki ederek maçın yıldızı olurken, onu elde ettiği 7 golle Galatasaray’dan Bafetimbi Gomis ve Arabam.com Konyaspor’dan 5 golle Muhammet Demir izledi.Ligin en çok koşanları18’inci hafta dikkate alındığında Ankaragücü’nden Tolga Ciğerci fark yarattı. Milli futbolcu 100 dakikalık maç performansında 12 bin 903 metre mesafe kat etti. Listenin ikinci sırasında İstanbulspor’dan Muammer Sarıkaya yer alıyor. 24 yaşındaki merkez orta saha, uzatmalarla birlikte 107 dakikalık maç süresi içinde 12 bin 928 metrelik koşu mesafesi elde ederken, üçüncü sırayı elde eden Gaziantep Futbol Kulübü’nden Jevtovic ise 107 dakika süren maçta 12 bin 964 metrelik efor sarf etti.En fazla düdük çalan KardeşlerVeri maç programında hakemlere de ayrıca mercek tutuldu. Müsabakalarda düdük çalan isimlerden Arda Kardeşler 10 kez maçlarda görev alarak meslektaşlarının bu alanda önüne geçti. Söz konusu hakem, bu maçlarda 39 kez sarı kart çıkarırken 1 kez de kırmızı kartına başvurdu. Ümit Öztürk bu sezon 9 maç yönetme fırsatı yakaladı. 48 kez elini cebine atan Öztürk, müsabakalarda yer alan futbolculara kural ihlallerinden ötürü 1 kırmızı kart, 47 sarı kart gösterdi. Zorbay Küçük de bu sezon 9 maçta düdük çaldı. Hiç kırmızı kartına başvurmayan 1992 doğumlu hakem 45 kez sarı kart gösterdi.

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2023

Ata Arslan https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0b/0b/1063326671_90:0:543:453_100x100_80_0_0_164a8e42359f591bfc580723019d7cc6.jpg

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radyo, comparisonator, hakem, maç, futbol, analiz