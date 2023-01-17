https://sputniknews.com.tr/20230117/sirbistandan-ilk-gonulluler-zaporojye-bolgesinde-muharebe-egitimine-basladi-1065849980.html

Sırbistan'dan ilk gönüllüler Zaporojye Bölgesi’nde muharebe eğitimine başladı

Sırbistan'dan ilk gönüllüler Zaporojye Bölgesi’nde muharebe eğitimine başladı

Zaporojye bölgesinde ilk Sırp gönüllülerin Rus Sudoplatov Gönüllü Taburu'nun bir parçası olarak bölgede muharebe eğitimi almaya başladığı duyuruldu. 17.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-17T20:28+0300

2023-01-17T20:28+0300

2023-01-17T20:28+0300

ukrayna krizi

ukrayna

rusya

sırbistan

zaporojye

gönüllü

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0b/18/1063795497_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_f0f843a32e1dc08a274e0cddce4ddb25.jpg

Sputnik muhabirinin aktardığı üzere Zaporojye Bölgesi’nde ilk Sırp gönüllüler, Sudoplatov Gönüllü Taburu'nun bir parçası olarak bölgede muharebe eğitimine başladı. Habere göre Sırp gönüllüler, Rus savaşçılar ile birlikte özel askeri harekata katılmak üzere Zaporojye Bölgesi’ndeki poligonlardan birinde tüm muharebe eğitimlerine katılıyor.Sırp gönüllülerden ‘Dunay’ (Tuna) takma adlı biri, “Yugoslavya'da 90'lı yıllarda yaşanan olayları çok iyi hatırladığımız için Rus kardeşlere desteğe geldik. NATO'nun Sırbistan'a ve Kosova'daki durum konusunda yaptığı adaletsizliği hatırlıyoruz. Bu nedenle Rus halkını adil mücadelesinde desteklemeye geldik” diyerek şöyle devam etti: “Ukrayna'da olup bitenler konusunda, orada bizim kardeşimiz olan Slavlar var, fakat ne yazık ki bu kişiler işgal altındalar ve aslında Batı'nın elinde Rusya'ya karşı silah olarak kullanılıyorlar.”Sırp halkının özel askeri harekat bölgesinde olup bitenlerden haberdar olduğunu ve Sırp vatandaşlarının çoğunun olanları takip ettiğini vurgulayan Dunay, “Ve bu çatışmayı kendi çatışmalarıymış gözüyle bakıyorlar. Zira Kosova’nın geleceğinin de buna bağlı olduğunun farkındalar” ifadelerini kullandı.Sava takma isimli Sırp savaşçı ise Sputnik’e demecinde gönüllü taburunda ‘Rus silah arkadaşları’ tarafından Sırbistan'a karşı kardeşçe tutum hissedildiğini, ‘eksiksiz karşılıklı anlayış ve görüş birliği’ olduğunu söyledi.Sava, çatışmaya katılmakla neyi amaçladıkları ve arkadaşları ile birlikte Rusya’da ne kadar kalmayı planladıkları sorusuna ise, “Şu anda başlıca hedefimiz Rus kardeşlerimizle birlikte olmak, öğrenmek, çalışmak ve kardeşlerimizin deneyimlerini benimsemek” yanıtını verdi.Sava, “Savaş bitene kadar burada olacağız. Zafer için ne kadar olmamız gerekirse” ifadelerini kullandı.

https://sputniknews.com.tr/20230117/rusya-savunma-bakanligi-uc-grup-ukraynali-sabotajci-etkisiz-hale-getirildi-1065843538.html

ukrayna

rusya

sırbistan

zaporojye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ukrayna, rusya, sırbistan, zaporojye, gönüllü